सलमान खान दे रहे अशनीर ग्रोवर को बार-बार पटकनी, 'राइज एंड फॉल' से कोसों आगे निकला 'बिग बॉस 19'

Ott Viewership Report: इस बार की ऑरमैक्स मीडिया की टॉप 5 नॉन फिक्शन शोज की लिस्ट आ गई है. इस लिस्ट में सलमान खान के शो ने फिर से बाजी मार ली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Sep 2025 06:57 PM (IST)
इंडिया में ओटीटी का क्रेज काफी बढ़ गया है. ऐसे में दर्शक टीवी के साथ ओटीटी पर भी शोज एंजॉय कर रहे हैं. इस वक्त इंडिया में कई रियलिटी शोज को पसंद भी किया जा रहा है. तो आइए जानते हैं इस हफ्ते इन सभी हिंदी टीवी रियलिटी शोज का ओटीटी प्लेटफॉर्म का कैसा रहा हाल.

ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार आइए जानते हैं 22 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक इन शोज को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कितने लोगों ने देखा.

सलमान खान के शो ने एक बार फिर सभी को चटाई धूल

1. बिग बॉस 19 
इस हफ्ते भी सलमान खान के पॉपुलर शो ने ओटीटी प्लेटफॉर्म जिओ हॉटस्टार पर अपनी बादशाहत बरकरार रखी है. इस शो ने एक बार सभी को व्यूज के मामले में पीछे छोड़ दिया है. बिग बॉस 19 में लगातार कंटेस्टेंट के बीच हो रहे तनाव और बिग बॉस हाउस के ड्रामे ने ऑडियंस को काफी एंटरटेन किया है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते शो को 7.5 मिलियन व्यूज मिले हैं.
2. राइज एंड फॉल
अशनीर ग्रोवर को इस हफ्ते भी सलमान खान के शो से मुंह की खानी पड़ी है. भले इस शो में भी काफी ड्रामा और कंटेस्टेंट्स के बीच तीखी तकरार देखने को मिली लेकिन व्यूवरशिप के मामले में ये शो बिग बॉस 19 से काफी पीछे रह गया है. ऑरमैक्स मीडिया के रिपोर्ट के अनुसार अशनीर ग्रोवर के शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर 5 मिलियन व्यूज ही मिले हैं.
3. कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17
अमिताभ बच्चन का क्विज रियलिटी शो भी इस लिस्ट का हिस्सा है. बिग बी के शो ने इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर अपनी जगह बनाई है. ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन के क्विज रियलिटी शो को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 2.1 मिलियन व्यूज मिले हैं.
4. पति पत्नी और पंगा
सोनाली बेंद्रे और मुनव्वर फारूकी होस्टेस शो को भी दर्शकों ने बहुत प्यार दिया है. कलर्स चैनल के साथ आप इस शो की जिओ हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं. ऑरमैक्स मीडिया की इस हफ्ते की रिपोर्ट के मुताबिक इस शो को 1.8 मिलियन व्यूज मिले हैं.
5. द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3
कपिल शर्मा लगातार अपने परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग से ऑडियंस को हंसा रहे हैं. उनके शोज को भी फैंस काफी पसंद करते हैं लेकिन व्यूज के मामले में कपिल शर्मा का शो काफी पीछे रह गया है.

ऑरमैक्स मीडिया की व्यूवरशिप रिपोर्ट में कपिल शर्मा के शो को पांचवां स्थान हासिल हुआ है. नेटफ्लिक्स पर इस शो को 1.4 मिलियन लोगों ने देखा है.
Published at : 29 Sep 2025 06:56 PM (IST)
SALMAN KHAN Rise And Fall Bigg Boss 19
