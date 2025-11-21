रुपाली गांगुली के शो में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है.'अनुपमा' में अब तक आपने देखा कि राही दोबारा से पढ़ाई शुरू करती है. राही की पढ़ाई में पराग उसका सपोर्ट करता है. वहीं,मुंबई में जाकर अनुपमा, परी और ईशानी को अपनी जिंदगी दिखाती है.

परी और ईशानी वहां जाकर परेशान हो जाती हैं. इसी बीच अनुपमा में नया बवाल देखने को मिलने वाला है.दरअसल, शो में देखेंगे कि अंश के बिना प्रार्थना खुद को संभालने की कोशिश करेगी. वहीं, गौतम अब मुंबई जाने की प्लानिंग करेगा. वो यहां अनुपमा की चॉल को बर्बाद करने के लिए आएगा.

शो में होगी नई एंट्री

इधर, एक के बाद एक कर अंश को कई सारे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा.अंश नौकरी न मिलने की वजह से खूब रोने वाला है.इस दौरान अंश कहता है कि प्रार्थना ने उसे बर्बाद कर दिया.रिपोर्ट के अनुसार शो में एक और जबरदस्त एंट्री होने वाली है. कहानी घर घर की फेम एक्ट्रेस रिंकू धवन रुपाली गांगुली की शो में एंट्री करेंगी.

वो इस शो में विलेन के तौर पर नजर आएंगी.वहीं, मुंबई के छोटे से घर में ईशानी और परी का दम घुटने वाला है. ऐसे में दोनों भागने की प्लानिंग करेंगी. लेकिन, अनुपमा उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है.अनुपमा की लाइफ में इस बीच बड़ा ड्रामा होने वाला है. उसे जल्द ही पता चलेगा कि कोई बिल्डर उसकी चॉल को खरीद रहा है.

अनुपमा को मिलेगा बड़ा काम

सरिता ताई इस काम में बिल्डर की मदद करेगी.इधर अनुपमा को जस्सी फोन करेगी और बताएगी कि फिल्मसिटी के 50 लोगों के लिए उसे खाना बनाना है.अनुपमा खाना लेकर फिल्मसिटी पहुंचेगी. इस दौरान वो देखेगी कि टीवी शोज की शूटिंग कैसे होती है.अंश को एक ऑफिस से मारपीट कर निकाल दिया जाता है.

कोई भी अंश को काम देने के लिए राजी नहीं होता है. क्योंकि कोठारी परिवार का दामाद होने का ठप्पा उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता है.अंश को लगने लगेगा कि पराग की वजह से उसको काम नहीं मिल रहा है. अंश अपने कमरे में बैठकर खूब रोने वाला है.

