दीपिका कक्कड़ टीवी की मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. हालांकि वे काफी समय से छोटे पर्दे से दूर हैं बावजूद इसके वे अपने व्लॉग्स के जरिए फैंस से जुड़ी रहती हैं. वहीं दीपिका की कुछ टाइम पहले लीवर कैंसर की सर्जरी हुई थी. फिलहाल अभिनेत्री सर्जरी के बाद का ट्रीटमेंट ले रही हैं.

इन सबके बची हाल ही में अपने एक यूट्यूब व्लॉग में अपने लिवर कैंसर के बारे में बात करते हुए दीपिका काफी इमोशनल हो गईं. अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ व्लॉग के दौरान अभिनेत्री ने बताया कि भले ही उनकी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर भी वह बेचैनी महसूस करती हैं. उन्होंने बताया कि वह इस मुश्किल घड़ी में खुद को मज़बूत बनाए रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन अक्सर टूट जाती हैं क्योंकि उनका "दिल यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाता."

‘दिल में एक डर बना हुआ है’

दीपिका ने कहा, "ऐसा नहीं है कि मैं हर समय बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूं, कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मैं सचमुच खुश और उम्मीद से भरी हुई महसूस करती हूं. वहीं कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मुझे लगता है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और इतनी बड़ी समस्या के बावजूद, सब कुछ ठीक है. हर दिन कुछ नया लेकर आता है, और आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यही है कि हम चलते रहें. और हम यही करने की कोशिश कर रहे हैं. मैं इस समय इमोशनली बहुत ज़्यादा टूट रही हूं. अल्लाह का शुक्र है, मेरी सभी रिपोर्ट नॉर्मल हैं और सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है. लेकिन... मेरे दिल में अभी भी एक डर बना हुआ है, भले ही सब कुछ ठीक लग रहा हो. मैंने इस बारे में सोमनाथ सर से बात की, और उन्होंने बताया कि चिंता कैसे काम करती है. डॉ. इमरान शेख भी यही कहते हैं."

हर दिन नई प्रॉब्लम से जूझ रही हैं दीपिका कक्कड़

दीपिका आगे कहती हैं,"लेकिन सच तो यह है कि हर दिन मैं किसी न किसी नई समस्या से जूझते हुए उठती हूं. कभी-कभी मेरे थायरॉइड लेवल में उतार-चढ़ाव होता है. हार्मोनल चेंजेस बॉडी को अनएक्सपेक्टेड तरीके से इफेक्ट करते हैं. मेरी स्किन भी काफी ड्राई हो गई है, पिछले दो दिनों से हवा इतनी ड्राई है कि मेरे हाथों की स्किन फटने लगी है. मेरे कानों और गर्दन में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा है. मेरी नाक भी अनकंफर्टेबल और ड्राई लगती है."

दीपिका कक्कड़ ने इलाज को 'थकाऊ' बताया

दीपिका ने एक्सेप्ट किया कि इतनी सारे कॉम्पलिकेशन से निपटना "थकाऊ" होता है और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा, "आपको खुद को याद दिलाना होगा कि यह कुछ भी नहीं है, आपको उठना होगा और आगे बढ़ते रहना होगा. जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, आपके पास केवल दो ऑप्शन हैं, डर के साथ बैठें और उसे खुद पर हावी होने दें, या उसका सामना करें और आगे बढ़ें. और मेरा मानना ​​है कि इन सब से लड़ने का एकमात्र तरीका आगे बढ़ते रहना है। इसलिए हार मत मानो."

दीपिका ने उन लोगों से भी अपील की जो ऐसी ही मेडिकल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, कि वे ईश्वर में आस्था और विश्वास बनाए रखें.

दीपिका-शोएब का दो साल का बेटा है

बता दें कि दीपिका कक्कड़ ने टेलीविजन अभिनेता शोएब इब्राहिम से शादी की है और उनका एक दो साल का बेटा रुहान है. दीपिका और शोएब के अपने-अपने यूट्यूब चैनल हैं जहां वे अपनी ज़िंदगी की हर छोटी-बड़ी बात, खुशी के पलों से लेकर मुश्किल पलों तक, फैंस संग शेयर करते हैं.