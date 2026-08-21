यश की 'टॉक्सिक' को बिना कट पास देख हैरान हुए लोग, बोले- स्पाइडर-मैन के किस से दिक्कत है

जीरो कट के साथ पास हुई यश की 'टॉक्सिक' तो लोगों ने उठाए सवाल, बोले- 'स्पाइडर-मैन के Kiss से दिक्कत है?'
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज से पहले CBFC से पास हो गई है. फिल्म को बिना किसी कट के A रेटिंग मिली है. फिल्म को बिना कट के पास किए जाने पर यूजर्स रिएक्ट कर रहे हैं.
साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज से पहले CBFC से पास हो गई है. फिल्म को बिना किसी कट के A रेटिंग मिली है, हालांकि इसमें दो छोटे बदलाव किए गए हैं. इस फिल्म को इंडिया की सबसे ज्यादा वायलेंस फिल्मों में से एक बताया जा रहा है. जैसे ही सोशल मीडिया पर फिल्म को बिना कट के पास किए जाने की खबर सामने आई, लोगों ने इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया.
CBFC से बिना कट के पास हुई फिल्म
बता दें, CBFC ने लास्ट वीक 'टॉक्सिक' को रिलीज के लिए मंजूरी दे दी. कन्नड़ और अंग्रेजी में बनी इस फिल्म की लंबाई 3 घंटे 12 मिनट है. सेंसर बोर्ड ने सिर्फ कन्नड़ वर्जन में दो शब्दों को म्यूट करके बदलने को कहा है, साथ ही अंग्रेजी सबटाइटल में भी बदलाव करने को कहा गया है. इसके अलावा CBFC ने फिल्म में कोई कट नहीं लगाया है. हालांकि, फिल्म को 'A' रेटिंग दी गई है.
क्या बोले यूजर्स?
'टॉक्सिक' को इंडिया में बिना किसी कट के पास किए जाने पर सोशल मीडिया यूजर्स हैरान हैं. इसकी तुलना 'धुरंधर' से की जा रही है, जिसमें वायलेंस के चलते कई कट लगाए गए थे. वहीं, यूके सेंसर बोर्ड ने 'टॉक्सिक' के लिए ज्यादा कट की मांग की है. एक यूजर ने सवाल उठाते हुए कहा, 'अगर 'टॉक्सिक' को 'धुरंधर' से ज्यादा हिंसक बताया जा रहा है, तो फिर 'धुरंधर' में इससे ज्यादा कट क्यों लगाए गए?'
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Toxic CBFC Certification out; Almost Zero cuts with runtime of 3h 14m
by u/ZealousidealTank1353 in BollyBlindsNGossip
एक यूजर ने कहा कि महिलाओं को गलत तरीके से दिखाए जाने पर सेंसर बोर्ड आंखें बंद कर लेता है. वहीं, कुछ यूजर्स ने 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' के किसिंग सीन को लेकर भी CBFC पर तंज कसा. एक यूजर ने मजाक में कहा कि सेंसर बोर्ड को सिर्फ स्पाइडर-मैन के किस करने से दिक्कत है, जबकि 'टॉक्सिक' में कोई कट नहीं लगाया गया.
इससे पहले CBFC ने 'सुपरमैन' में भी इसी तरह के किसिंग सीन पर कट लगाया था.
बता दें, फिल्म के लीड एक्टर यश ने आप की अदालत में बताया था कि 'टॉक्सिक' बच्चों के लिए नहीं है. उन्होंने कहा था, 'बच्चों को ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए. ये फिल्म बच्चों के लिए नहीं बनाई गई है. बड़े लोग सही और गलत को समझते हैं. वे तय कर सकते हैं कि उन्हें क्या देखना है और फिल्म से क्या सीखना है.'
कब रिलीज होगी 'टॉक्सिक'?
गीता मोहनदास के निर्देशन में बनी 'टॉक्सिक' में यश के साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया लीड रोल में नजर आएंगी. ये फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
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