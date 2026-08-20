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खलीफा सोशल मीडिया रिव्यू: यूजर्स को पसंद नहीं आई पृथ्वीराज की फिल्म, दिए 2 स्टार

पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'खलीफा' थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म में सोशल मीडिया पर खास अच्छे रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं. यूजर्स बोल रहे हैं कि पृथ्वीराज सुकुमार की स्टाइल भी फिल्म को बचा नहीं पाई.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 20 Aug 2026 05:57 PM (IST)
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मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन की फिल्म 'खलीफा' 20 अगस्त यानी आज रिलीज हुई. फिल्म को लेकर काफी बज था. हालांकि, फिल्म से जितनी उम्मीदें थी उतना रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है. फिल्म को खास अच्छे रिव्यूज नहीं मिल रहे हैं. यूजर्स ने लिखा कि पृथ्वीराज की स्टाइल, तीन बड़े कैमियो, एनिमल कनेक्शन भी लोगों को इंप्रेस नहीं कर पा रहा है.

यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट्स
एक यूजर ने लिखा- एवरेज फिल्म है. Vysakh ने फिल्म को अच्छी बनाने की कोशिश की है. लेकिन मुझे लगता है कि फिल्म को ओवर द टॉप ट्रीटमेंट की जरुरत थी. 

वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- खलीफा एवरेज से भी नीचे है. मेरे लिए सिर्फ पॉजिटिव Rajuvettan का स्टाइल है. स्टोरी बहुत प्रेडिक्टेबल थी और फाइट सीक्वेंस का कोई इम्पैक्ट नहीं था. उसके ऊपर जेक्स बिजॉय का बैकग्राउंड स्कोर भी खास नहीं था. एक यूजर ने लिखा- खलीफा को दो स्टार. जीरो इमोशनल कनेक्ट. फाइट कोरियोग्राफी भी ओके थी. कैमियो ही फिल्म का इम्पैक्टफुल पोर्शन है. लेकिन बाकी ने निराश किया. म्यूजिक भी खास अच्छा नहीं था. निराशाजनक. 

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निराशाजनक है फिल्म, यूजर्स ने दिए 2 स्टार्स

एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म की कहानी बिना किसी इमोशनल कनेक्ट के थी.  स्टोरी में घुसने के लिए 40 मिनट लगे. फिल्म में कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है. फाइट सीक्वेंस ओके थे. बैकग्राउंड स्कोर बहुत लाउड और पुराना था. मुझे अच्छा नहीं लगा. बड़ा और बिना इंटरेस्ट वाला सेकंड हाफ. पृथ्वी को अच्छी स्क्रिप्ट चुनने की जरुरत है. कैमियो एंटरटेनिंग था. ओवरऑल निराशाजनक. 2 स्टार.'

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कुछ लोगों ने की फिल्म की तारीफ

हालांकि, वहीं एक यूजर ने लिखा- फिल्म का सेकंड हाफ फायर था. आखिर के 15 मिनट वाइल्ड फायर. मोहनलाल का अनएक्सपेक्टेड कैमियो. एक्शन लवर के लिए जबरदस्त. आखिर के 10 मिनट और बैकग्राउंड म्यूजिक शानदार. एक यूजर ने लिखा- पृथ्वीराज फिल्म में अच्छे थे. उनके लुक, स्वैग और फाइट जबरदस्त थी. लेकिन फिल्म में इमोशनल कनेक्ट नहीं था. एंडिंग जबरदस्त थी. कैमियो ने कमाल किया. 

बता दें कि फिल्म को Vysakh ने डायरेक्ट किया है. वहीं जिनु वी अब्राहम ने फिल्म को लिखा है. जिनु वी अब्राहम ने सूरज कुमार के साथ मिलकर फिल्म को प्रोड्यूस किया है. ये दो पार्ट की सीरीज है. पृथ्वीराज सुकुमारन, नील नितिन मुकेश, मालविका शर्मा,शम्मी थिलकन जैसे स्टार्स फिल्म में दिखे. 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 20 Aug 2026 05:57 PM (IST)
Tags :
Prithviraj Sukumaran Khalifa
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