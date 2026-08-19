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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमावेकेशन पर प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने की पति संग मस्ती, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

वेकेशन पर प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने की पति संग मस्ती, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बेबीमून की तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 Aug 2026 02:07 PM (IST)
साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बेबीमून की तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन और उनके राइटर-फिल्ममेकर पति राज निदिमोरू जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने के लिए तैयार हैं. प्रेग्नेंसी के बीच सामंथा ने हाल ही में उन्होंने अपने बेबीमून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

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एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी पहली प्रेग्नेंसी एंजॉय करती नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बेबीमून की तस्वीरें शेयर की हैं.
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपनी पहली प्रेग्नेंसी एंजॉय करती नजर आ रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बेबीमून की तस्वीरें शेयर की हैं.
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इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन फोटोज में सामंथा अपने पति राज निदिमोरू संग मस्ती करती दिखीं. कपल साथ में काफी खुश नजर आया.
इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इन फोटोज में सामंथा अपने पति राज निदिमोरू संग मस्ती करती दिखीं. कपल साथ में काफी खुश नजर आया.
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दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं. कैफे में बैठकर कपल ने फूड एंजॉय किया.
दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते दिख रहे हैं. कैफे में बैठकर कपल ने फूड एंजॉय किया.
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एक फोटो में सामंथा अपने फोन से खाने की तस्वीरे लेती नजर आईं. लगता है उनकी ये फोटो राज निदिमोरू ने क्लिक की है.
एक फोटो में सामंथा अपने फोन से खाने की तस्वीरे लेती नजर आईं. लगता है उनकी ये फोटो राज निदिमोरू ने क्लिक की है.
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वेकेशन पर सामंथा का काफी स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. ब्लैक ड्रेस पहने उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया.
वेकेशन पर सामंथा का काफी स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. ब्लैक ड्रेस पहने उन्होंने बेबी बंप फ्लॉन्ट किया.
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सामंथा ने इन फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'बस हम.' इसके साथ उन्होंने ईविल आई और बेबी फेस वाला इमोजी लगाया.
सामंथा ने इन फोटो को शेयर करते हुए लिखा, 'बस हम.' इसके साथ उन्होंने ईविल आई और बेबी फेस वाला इमोजी लगाया.
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सामंथा की इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें सामंथा ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ दूसरी शादी की है.
सामंथा की इन फोटोज पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. बता दें सामंथा ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्ममेकर राज निदिमोरु के साथ दूसरी शादी की है.
Published at : 19 Aug 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru

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