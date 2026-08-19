वेकेशन पर प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने की पति संग मस्ती, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

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हाथों में हथकड़ी, फिर भी मोबाइल के लिए अड़ा रहा आरोपी! मुंबई कोर्ट का वीडियो वायरल।

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"मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई हूँ"! पार्क में अपने प्रेमी के साथ बैठी एक युवती का वीडियो वायरल हुआ।

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एक आदमी कुत्ते का रूप धरकर आया और उसके साथ ही 'स्कैम' का मामला भी सामने आया।

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कुत्तों की नसबंदी के नाम पर क्या हो रहा है?

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उन्हें ट्रेन से यात्रा करनी थी, लेकिन वे सज्जन जाकर छत पर बैठ गए।