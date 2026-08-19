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वेकेशन पर प्रेग्नेंट सामंथा रुथ प्रभु ने की पति संग मस्ती, फ्लॉन्ट किया बेबी बंप
साउथ की सुपरस्टार एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में उन्होंने अपने बेबीमून की तस्वीरें शेयर की हैं, जो देखते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.
एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन और उनके राइटर-फिल्ममेकर पति राज निदिमोरू जल्द ही अपने पहले बच्चे का वेलकम करने के लिए तैयार हैं. प्रेग्नेंसी के बीच सामंथा ने हाल ही में उन्होंने अपने बेबीमून की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 02:07 PM (IST)
Tags :Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru
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