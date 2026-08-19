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कौन हैं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास? इन फिल्मों में बिखेर चुकी हैं एक्टिंग का जलवा
Who Is Geetu Mohandas: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाली गीतू मोहनदास कौन हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में.
साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि गीतू एक बेहतरीन डायरेक्टर होने के साथ-साथ एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं. उन्होंने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है. आइए जानते हैं गीतू मोहनदास के बारे में खास बातें.
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Published at : 19 Aug 2026 07:14 PM (IST)
Tags :Yash Geetu Mohandas 'Toxic'
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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