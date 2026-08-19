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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाकौन हैं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास? इन फिल्मों में बिखेर चुकी हैं एक्टिंग का जलवा

कौन हैं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास? इन फिल्मों में बिखेर चुकी हैं एक्टिंग का जलवा

Who Is Geetu Mohandas: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाली गीतू मोहनदास कौन हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 19 Aug 2026 07:14 PM (IST)
Who Is Geetu Mohandas: यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाली गीतू मोहनदास कौन हैं? आइए जानते हैं उनके बारे में.

साउथ सुपरस्टार यश की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. इस फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास कर रही हैं. हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि गीतू एक बेहतरीन डायरेक्टर होने के साथ-साथ एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं. उन्होंने कई फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया है. आइए जानते हैं गीतू मोहनदास के बारे में खास बातें.

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गीतू मोहनदास एक जानी-मानी फिल्म डायरेक्टर, राइटर और एक्ट्रेस हैं. वो खासतौर पर मलयालम सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उनका जन्म 8 जून 1981 को कोच्चि, केरल में हुआ था.
गीतू मोहनदास एक जानी-मानी फिल्म डायरेक्टर, राइटर और एक्ट्रेस हैं. वो खासतौर पर मलयालम सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं. उनका जन्म 8 जून 1981 को कोच्चि, केरल में हुआ था.
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गीतू मोहनदास ने महज 5 साल की उम्र में मलयालम फिल्म 'ओन्नू मुथल पूज्यम वारे' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपस्टार मोहनलाल भी नजर आए थे.
गीतू मोहनदास ने महज 5 साल की उम्र में मलयालम फिल्म 'ओन्नू मुथल पूज्यम वारे' से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. इस फिल्म में उनके साथ साउथ सुपस्टार मोहनलाल भी नजर आए थे.
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बड़ी होने के बाद गीतू ने 'लाइफ इज ब्यूटीफुल', 'थेनकासी पट्टनम' और 'वालकन्नाडी' जैसी फिल्मों में काम किया. साल 2004 में आई फिल्म 'अकाले' में उनके काम को काफी पसंद किया गया. इस फिल्म के लिए उन्हें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड और फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला.
बड़ी होने के बाद गीतू ने 'लाइफ इज ब्यूटीफुल', 'थेनकासी पट्टनम' और 'वालकन्नाडी' जैसी फिल्मों में काम किया. साल 2004 में आई फिल्म 'अकाले' में उनके काम को काफी पसंद किया गया. इस फिल्म के लिए उन्हें केरल स्टेट फिल्म अवॉर्ड और फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला.
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साल 2009 में गीतू मोहनदास ने अपना प्रोडक्शन हाउस 'अनप्लग्ड' शुरू किया. इसी साल उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'केल्कुन्नुंडो' से डायरेक्शन की शुरुआत की. इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.
साल 2009 में गीतू मोहनदास ने अपना प्रोडक्शन हाउस 'अनप्लग्ड' शुरू किया. इसी साल उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'केल्कुन्नुंडो' से डायरेक्शन की शुरुआत की. इस फिल्म को नेशनल फिल्म अवॉर्ड भी मिला.
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साल 2013 में गीतू मोहनदास ने अपनी पहली फीचर फिल्म 'लायर्स डाइस' डायरेक्ट की. फिल्म को देश और विदेश में काफी पसंद किया गया. इसे दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले और ये 87वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री भी थी.
साल 2013 में गीतू मोहनदास ने अपनी पहली फीचर फिल्म 'लायर्स डाइस' डायरेक्ट की. फिल्म को देश और विदेश में काफी पसंद किया गया. इसे दो नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले और ये 87वें ऑस्कर अवॉर्ड्स में भारत की ऑफिशियल एंट्री भी थी.
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साल 2019 में गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म 'मूथोन' रिलीज हुई. इसका वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था. फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहना मिली और इसने कई अवॉर्ड अपने नाम किए.
साल 2019 में गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी दूसरी फिल्म 'मूथोन' रिलीज हुई. इसका वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ था. फिल्म को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी सराहना मिली और इसने कई अवॉर्ड अपने नाम किए.
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गीतू मोहनदास की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2009 में उन्होंने मशहूर सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर राजीव रवि से शादी की थी. दोनों की एक बेटी भी है.
गीतू मोहनदास की पर्सनल लाइफ की बात करें तो साल 2009 में उन्होंने मशहूर सिनेमाटोग्राफर और डायरेक्टर राजीव रवि से शादी की थी. दोनों की एक बेटी भी है.
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गीतू मोहनदास इन दिनों यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को डायरेक्ट करने को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसमें कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा क़ुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी.
गीतू मोहनदास इन दिनों यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को डायरेक्ट करने को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसमें कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा क़ुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी.
Published at : 19 Aug 2026 07:14 PM (IST)
Tags :
Yash Geetu Mohandas 'Toxic'

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