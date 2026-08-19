कौन हैं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास? इन फिल्मों में बिखेर चुकी हैं एक्टिंग का जलवा

गीतू मोहनदास इन दिनों यश की फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को डायरेक्ट करने को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसमें कियारा अडवाणी, नयनतारा, हुमा क़ुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी.