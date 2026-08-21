लिन लैशराम ने रणदीप हुड्डा पर प्यार लुटाते हुए कैप्शन में लिखा, 'न्योमिका के पापा को जन्मदिन की बधाई. आपकी आइसक्रीम की कटोरी कभी खाली न हो और आपको कभी कैलोरी गिनने की ज़रूरत न पड़े. जंगलों में और भी कई घर हों, घूमने-फिरने के लिए खेत हों और दुनिया के हर कोने में नए-नए एडवेंचर हों.'