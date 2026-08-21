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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'आपकी आइसक्रीम की कटोरी कभी खाली न हो...', बर्थडे पर लिन लैशराम ने पति रणदीप हुड्डा पर लुटाया प्यार

'आपकी आइसक्रीम की कटोरी कभी खाली न हो...', बर्थडे पर लिन लैशराम ने पति रणदीप हुड्डा पर लुटाया प्यार

Lin Laishram-Randeep Hooda: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ पोस्ट शेयर कर प्यार जताते नजर आते हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 21 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Lin Laishram-Randeep Hooda: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ पोस्ट शेयर कर प्यार जताते नजर आते हैं.

बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणदीप हुड्डा 50 साल के हो गए हैं. उन्होंने 20 अगस्त को परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने बेहद प्यार भरे और रोमांटिक अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया.

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लिन लैशराम ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर रणदीप हुड्डा की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
लिन लैशराम ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर रणदीप हुड्डा की कुछ तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
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इनमें से कुछ तस्वीरों में रणदीप अपनी बेटी न्योमिका के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ फोटोज में वह पत्नी लिन लैशराम के साथ दिखाई दे रहे हैं.
इनमें से कुछ तस्वीरों में रणदीप अपनी बेटी न्योमिका के साथ नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ फोटोज में वह पत्नी लिन लैशराम के साथ दिखाई दे रहे हैं.
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लिन लैशराम ने रणदीप हुड्डा पर प्यार लुटाते हुए कैप्शन में लिखा, 'न्योमिका के पापा को जन्मदिन की बधाई. आपकी आइसक्रीम की कटोरी कभी खाली न हो और आपको कभी कैलोरी गिनने की ज़रूरत न पड़े. जंगलों में और भी कई घर हों, घूमने-फिरने के लिए खेत हों और दुनिया के हर कोने में नए-नए एडवेंचर हों.'
लिन लैशराम ने रणदीप हुड्डा पर प्यार लुटाते हुए कैप्शन में लिखा, 'न्योमिका के पापा को जन्मदिन की बधाई. आपकी आइसक्रीम की कटोरी कभी खाली न हो और आपको कभी कैलोरी गिनने की ज़रूरत न पड़े. जंगलों में और भी कई घर हों, घूमने-फिरने के लिए खेत हों और दुनिया के हर कोने में नए-नए एडवेंचर हों.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'आपकी वो प्यारी मासूमियत, वो तेवर, जिज्ञासा और जोश कभी कम न हो, जो आपको 'आप' बनाते हैं. आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाली, अच्छे दोस्तों, खुशहाल परिवार, हंसी-मज़ाक और ढेर सारे प्यार से भरी रहे.'
उन्होंने आगे लिखा, 'आपकी वो प्यारी मासूमियत, वो तेवर, जिज्ञासा और जोश कभी कम न हो, जो आपको 'आप' बनाते हैं. आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशहाली, अच्छे दोस्तों, खुशहाल परिवार, हंसी-मज़ाक और ढेर सारे प्यार से भरी रहे.'
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लिन लिखती हैं, 'उन सभी जगहों के नाम, जहां हम साथ गए हैं, उन सभी खूबसूरत यादों के नाम, जो हमने साथ मिलकर बनाई हैं और उन तमाम जगहों के नाम, जो अभी भी हमारा इंतजार कर रही हैं. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं.'
लिन लिखती हैं, 'उन सभी जगहों के नाम, जहां हम साथ गए हैं, उन सभी खूबसूरत यादों के नाम, जो हमने साथ मिलकर बनाई हैं और उन तमाम जगहों के नाम, जो अभी भी हमारा इंतजार कर रही हैं. मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं.'
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लिन का इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत रहा है. उनकी इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग रणदीप हुड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग की भी खूब तारीफ कर रहे हैं.
लिन का इमोशनल पोस्ट सोशल मीडिया पर फैंस का दिल जीत रहा है. उनकी इस पोस्ट पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग रणदीप हुड्डा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के साथ-साथ दोनों की खूबसूरत बॉन्डिंग की भी खूब तारीफ कर रहे हैं.
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बता दें कि रणदीप हुड्डा ने 29 नवंबर 2023 को मॉडल और एक्ट्रेस लिन लैशराम से शादी की थी. दोनों ने मणिपुर के इम्फाल में पारंपरिक मैतेई रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए थे.
बता दें कि रणदीप हुड्डा ने 29 नवंबर 2023 को मॉडल और एक्ट्रेस लिन लैशराम से शादी की थी. दोनों ने मणिपुर के इम्फाल में पारंपरिक मैतेई रीति-रिवाजों के साथ सात फेरे लिए थे.
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रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने मार्च 2026 में अपनी बेटी का वेलकम किया, जिसका नाम न्योमिका हुड्डा है.
रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम ने मार्च 2026 में अपनी बेटी का वेलकम किया, जिसका नाम न्योमिका हुड्डा है.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो रणदीप हुड्डा पिछली बार सनी देओल के साथ फिल्म 'जाट' में नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनिया भर में 118.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.
वर्क फ्रंट की बात करें तो रणदीप हुड्डा पिछली बार सनी देओल के साथ फिल्म 'जाट' में नजर आए थे. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनिया भर में 118.85 करोड़ रुपये का कारोबार किया था.
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रणदीप जल्द ही अमेरिकन एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'मैचबॉक्स: द मूवी' में नजर आएंगी. ये फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सैम हारग्रेव इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.
रणदीप जल्द ही अमेरिकन एक्शन-कॉमेडी फिल्म 'मैचबॉक्स: द मूवी' में नजर आएंगी. ये फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. सैम हारग्रेव इस फिल्म के डायरेक्टर हैं.
Published at : 21 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Tags :
Randeep Hooda Lin Laishram

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