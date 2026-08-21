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'आपकी आइसक्रीम की कटोरी कभी खाली न हो...', बर्थडे पर लिन लैशराम ने पति रणदीप हुड्डा पर लुटाया प्यार
Lin Laishram-Randeep Hooda: रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते हैं. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ पोस्ट शेयर कर प्यार जताते नजर आते हैं.
बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर रणदीप हुड्डा 50 साल के हो गए हैं. उन्होंने 20 अगस्त को परिवार के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर रणदीप हुड्डा की पत्नी लिन लैशराम ने बेहद प्यार भरे और रोमांटिक अंदाज में उन्हें बर्थडे विश किया.
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Published at : 21 Aug 2026 10:26 AM (IST)
Tags :Randeep Hooda Lin Laishram
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