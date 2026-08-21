आशुतोष रांका पर हमले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान, 'CJP का चरित्र...'
Madan Dilawar on CJP: आशुतोष रांका और CJP के सदस्यों पर हुए हमले पर मदन दिलावर ने कहा कि इस तरह के चरित्रहीन लोगों को कोई अपने बच्चों के पास आने नहीं देना चाहता. इसलिए उन्हें स्कूल नहीं जाने दिया गया.
राजस्थान की राजधानी जयपुर के गांव बगरू में आशुतोष रांका और कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की टीम पर हमला किया गया. ग्रामीणों ने लाठियों और पत्थरों से सीजेपी के वॉलंटियर्स पर हमला किया, जिसमें उनके हाथ टूटे और गाड़ियों के शीशे भी फोड़े गए. कॉकरोच जनता पार्टी की यह टीम 'स्कूल ठीक करो' अभियान के तहत गांव के सरकारी स्कूल की निरीक्षण करने आ रही थी. इसको लेकर अब राजस्थान सरकार में मंत्री मदन दिलावर का भी बयान आया है. दिलावर का कहना है कि कॉकरोच पार्टी के लोग 'चरित्रहीन' हैं और ऐसे लोगों को लोग अपने गांव में आने नहीं देना चाहते.
सीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हुए हमले के बाद मदन दिलावर ने की पहली प्रतिक्रिया आई. उन्होंने कहा, "कॉकरोच पार्टी का चरित्र सबने जंतर मंतर पर देखा है. सब गांव वालों ने टीवी भी देखा है और सोशल मीडिया भी देखा है. ये लोग कांग्रेस के समर्थन से काम कर रहे हैं. कोई भी इस प्रकार का व्यवहार बर्दाश्त नहीं करता है."
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'बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब करने आ रहे थे CJP वाले'- रांका
मदन दिलावर ने कॉकरोच जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए आगे कहा, "गांववालों को लगा कि इस प्रकार के चरित्रहीन लोग अगर विद्यालयों में जाएंगे तो हमारे विद्यालयों का वातावरण खराब होगा. बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होगी. इसलिए लोग गुस्सा हैं कि हमारे बच्चों कि पढ़ाई किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होनी चाहिए. स्कूल में किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए. इसलिए सब जागरूक हैं और इसका विरोध कर रहे हैं."
'राजस्थान के कई स्कूलों से मिल रही शिकायत'
मदन दिलावर ने यह भी बताया कि उन्हें राजस्थान के अलग-अलग स्कूलों से उन्हें शिकायत मिल रही है कि स्कूलों में व्यवधान पैदा किया जा रहा है. सरकार किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं करेगी. चाहे वह कांग्रेस के लोग हों, चाहे वह बीजेपी के लोग हों, चाहें वह कॉकरोच पार्टी के लोग हों. दिलावर का कहना है, "मैं बीजेपी की तरफ से यह कह सकता हूं कि बीजेपी के लोग किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं करेंगे. कांग्रेस के राज में भी नहीं किया था, लेकिन कांग्रेस और कॉकरोच जनता पार्टी बच्चों की शिक्षा में व्यवधान पैदा करना चाहते हैं."
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