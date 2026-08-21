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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'10% मुनाफा मांगा और कहानी लीक कर दी', Spirit के प्रोड्यूसर का दीपिका पादुकोण पर बड़ा आरोप

'10% मुनाफा मांगा और कहानी लीक कर दी', Spirit के प्रोड्यूसर का दीपिका पादुकोण पर बड़ा आरोप

दीपिका पादुकोण 'स्पिरिट' फिल्म से बाहर क्यों हुई थीं? पहले खबरें थीं कि 8 घंटे शिफ्ट की डिमांड और ज्यादा फीस मांग रही थीं. लेकिन अब फिल्म के प्रोड्यूसर ने दूसरी वजह का खुलासा किया है.

Written By : रेखा त्रिपाठी |  Updated at : 21 Aug 2026 11:33 AM (IST)
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संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की फिल्म Spirit से दीपिका पादुकोण के बाहर होने का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. पहले कहानी थी कि दीपिका सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहती थीं, मेकर्स नहीं माने और बात बिगड़ गई. लेकिन अब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने ऐसा दावा कर दिया है, जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया है.

प्रणय रेड्डी का कहना है कि एक्ट्रेस से डेढ़ साल तक बातचीत चली, पर उन्होंने फीस के अलावा फिल्म के कुल प्रॉफिट का 10% हिस्सा का डिमांड किया जो बजट के हिसाब से बिल्कुल मुमकिन नहीं था.

NTV को दिए इंटरव्यू में प्रणय रेड्डी वांगा ने फिल्म के विवाद पर बात की. उन्होंने कहा कि यह विवाद सिर्फ 5-6 करोड़ रुपये ज्यादा फीस को लेकर नहीं था.


10% मुनाफा मांगा और कहानी लीक कर दी', Spirit के प्रोड्यूसर का दीपिका पादुकोण पर बड़ा आरोप

Spirit से क्यों बाहर हुईं दीपिका पादुकोण?

प्रणय रेड्डी के मुताबिक, 'दीपिका फिल्म के प्रॉफिट से 10% हिस्सेदारी मांग रही थीं. इसके तुरंत बाद, चीजें हाथ से निकल गईं. वह कुछ भी मांग सकती हैं. अगर हम देने के लिए तैयार हैं, तो हम दे सकते हैं. लेकिन फिल्म का बजट भी हमारे लिए सही बैठना चाहिए.'

 

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई. उनका ये भी आरोप है कि जब मेकर्स ने दूसरे ऑप्शन्स की तरफ देखना शुरू किया, तो फिल्म की सीक्रेट कहानी और कैरेक्टर डिटेल्स को बाहर मीडिया में लीक करवा दिया गया.

दीपिका पर कहानी लीक करने का आरोप

आगे एक्ट्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'हमें लगा कि यह बात नहीं बन रही है. इसलिए हमने दूसरे ऑप्शन्स के बारे में सोचा. और जैसे ही हमने दूसरे ऑप्शन्स देखना शुरू किया, उन्होंने सब कुछ लीक करना शुरू कर दिया.'

10% मुनाफा मांगा और कहानी लीक कर दी', Spirit के प्रोड्यूसर का दीपिका पादुकोण पर बड़ा आरोप

प्रणय ने आगे कहा कि टीम ने दीपिका के साथ फिल्म की कहानी और उनके किरदार पर चर्चा करने में एक साल से ज्यादा का समय बिताया था. उन्होंने कहा कि उन बातचीत की डिटेल पब्लिक में आ गया, जिससे टीम काफी नाराज हुई.

उन्होंने कहा, 'हमने उनके साथ कहानी और किरदार पर बातचीत की थी, जो बातें अंदरूनी तौर पर डिस्कस होती हैं, उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने वह सब लीक कर दिया.

दीपिका ने क्या कहा था

वहीं दूसरी तरफ, दीपिका पहले ने कहा था कि 8 घंटे शिफ्ट की वजह से उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था. मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने फिल्म के लिए 20 करोड़ की फीस की डिमांड की थी. वहीं, उन्होंने हफ्ते में पांच दिन और दिन में 8 घंटे की ही शिफ्ट करने की शर्त रखी थी. उन्होंने तेलुगु में डायलॉग्स बोलने से भी इंकार कर दिया था.

दीपिका के बाहर होने के कुछ दिन बाद ही मेकर्स ने इस फिल्म में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को साइन किया. 

10% मुनाफा मांगा और कहानी लीक कर दी', Spirit के प्रोड्यूसर का दीपिका पादुकोण पर बड़ा आरोप

संदीप रेड्डी वांगा ने क्या कहा था

फिल्म के प्लॉट लीक होने पर संदीप रेड्डी ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी. पूरे विवाद के बीच उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जब मैं किसी एक्टर को कहानी सुनाता हूं, तो 100% भरोसा करता हूं. हमारे बीच एक बिन कहा एनडीए होता है. लेकिन ऐसा करके, आपने ये दिखा दिया कि आप कैसी इंसान हैं...'

बिना किसी का नाम लिए उन्होंने आगे लिखा, 'एक युवा एक्ट्रेस को नीचा दिखाना और मेरी कहानी बाहर लीक करना? क्या यही आपका फेमिनिज्म है? एक फिल्ममेकर के तौर पर, मैं अपने काम के पीछे सालों की कड़ी मेहनत लगाता हूं और मेरे लिए फिल्म बनाना ही सब कुछ है. आप इसे नहीं समझीं. आप इसे नहीं समझेंगी. आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगी.'

दीपिका और संदीप रेड्डी वांगा के इस पब्लिकली झगड़े के बाद पूरी इंडस्ट्री में अब तक 8 घंटे की शिफ्ट पर चर्चा और बहस होती है. कंगना सहित कई एक्ट्रेसेस ने इस मामले में दीपिका का सपोर्ट किया है. 

स्पिरिट रिलीज डेट

बता दें कि 'स्पिरिट' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे संदीप रेड्डी वांगा डायेरक्ट कर रहेहैं. एनिमल के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ये फिल्म उनकी मच अवेटेड में से एक है. संदीप और प्रभाष इस फिल्म में पहली बार साथ काम कर हे हैं. इसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी की फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी. इसके अलावा इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी हैं. 

 'स्पिरिट' थियेटर्स में 5 मार्च 2027 को रिलीज हो सकती है.

About the author रेखा त्रिपाठी

रेखा त्रिपाठी एक अनुभवी पत्रकार हैं और वर्तमान में ABP News में एंटरटेनमेंट एडिटर हैं. वे पिछले 11 वर्षों से ABPLive.com का हिस्सा हैं. जिनकी कलम मनोरंजन के साथ-साथ राजनीति, चुनाव, सामाजिक सरोकार और महिला अधिकार जैसे मुद्दों पर बिना रुके, बिना झुके रवां दवां है. मनोरंजन पत्रकारिता में उनका अनुभव सिर्फ़ रिपोर्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि वे लंबे समय से फिल्मों की समीक्षा (Film Reviews) भी कर रही हैं. Content Strategy ABP Live की एंटरटेनमेंट कलस्टर की पूरी कंटेंट स्ट्रैटजी, कवरेज प्लानिंग और टारगेट एग्जीक्यूशन की ज़िम्मेदारी पवन रेखा की है. इवेंट्स की कवरेज कैसे करनी है, किन ट्रेंड्स को फॉलो किया जाएगा और कौन सी स्टोरीज़ डिजिटल ऑडियंस को सबसे ज़्यादा कनेक्ट करेगी. टीम में काम का बंटवारा कैसे होगा और किस स्ट्रैटेजी से टारगेट हासिल करना है. यही हुनर उनकी असल ताकत है. Celebrity Interviews रेखा ने दिव्या दत्ता,  वरुण ग्रोवर, विद्युत जामवाल, सुधीर बाबू, फाजिलपुरिया, स्वानंद किरकिरे, कौसर मुनीर और फारुक कबीर जैसे दिग्गजों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किए हैं.   Digital Skills  डिजिटल युग की मांग को समझते हुए पवन रेखा ने SEO, G4 ट्रेनिंग, AI आधारित कंटेंट वर्कफ्लो और डेटा एनालिटिक्स में अलग-अलग ट्रेनिंग और कोर्स के जरिए अपनी दक्षता को एक नई ऊंचाई दी है. रंग और तस्वीरों की बेहतरीन समझ रखने वाली रेखा Canva जैसे डिज़ाइन टूल्स में एक्सपर्ट हैं, जो उन्हें विज़ुअल कंटेंट प्लानिंग और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में एक बेहतरीन लीडर के तौर पर उभारता है. Expertise उनका जुड़ाव थिएटर और सिनेमा से बहुत पुराना है, वे सिर्फ़ ट्रेंड्स नहीं, ओटीटी की कंटेंट गहराई, कहानियों के प्लॉट और इसके सांस्कृतिक प्रभावों को समझती हैं और उन्हें बेहतरीन अंदाज़ से प्रस्तुत करने की कला रखती हैं. Professional Degree पवन रेखा ने बायोलॉजी में स्नातक और पत्रकारिता में MA Mass Communication किया है. साइंस की पढ़ाई ने उन्हें जहां वैज्ञानिक तथ्यों, किस्से और फैक्ट की समझ दी, वहीं पत्रतकारिता के क्षेत्र में ऊंच शिक्षा ने इस फील्ड की बारिकियों से रू-ब-रू कराया.  Publication पवन रेखा की लेखनी को ‘योजना’, ‘जनसत्ता’ जैसे मंचों पर जगह मिलती रही, जो उनके लेखन की गहराई को दर्शाता है. 'मेरा काम सिर्फ़ लिखना नहीं, समझाना भी है- और कभी-कभी, महसूस कराना भी' Social Media Instagram- https://www.instagram.com/rekhatripathii/ X- https://x.com/ Facebook - https://www.facebook.com/rekhatiwarip
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Published at : 21 Aug 2026 11:23 AM (IST)
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