संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की फिल्म Spirit से दीपिका पादुकोण के बाहर होने का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा. पहले कहानी थी कि दीपिका सिर्फ 8 घंटे काम करना चाहती थीं, मेकर्स नहीं माने और बात बिगड़ गई. लेकिन अब डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा के भाई प्रणय रेड्डी वांगा ने ऐसा दावा कर दिया है, जिसने पूरे मामले का रुख ही बदल दिया है.

प्रणय रेड्डी का कहना है कि एक्ट्रेस से डेढ़ साल तक बातचीत चली, पर उन्होंने फीस के अलावा फिल्म के कुल प्रॉफिट का 10% हिस्सा का डिमांड किया जो बजट के हिसाब से बिल्कुल मुमकिन नहीं था.

NTV को दिए इंटरव्यू में प्रणय रेड्डी वांगा ने फिल्म के विवाद पर बात की. उन्होंने कहा कि यह विवाद सिर्फ 5-6 करोड़ रुपये ज्यादा फीस को लेकर नहीं था.





Spirit से क्यों बाहर हुईं दीपिका पादुकोण?

प्रणय रेड्डी के मुताबिक, 'दीपिका फिल्म के प्रॉफिट से 10% हिस्सेदारी मांग रही थीं. इसके तुरंत बाद, चीजें हाथ से निकल गईं. वह कुछ भी मांग सकती हैं. अगर हम देने के लिए तैयार हैं, तो हम दे सकते हैं. लेकिन फिल्म का बजट भी हमारे लिए सही बैठना चाहिए.'

लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई. उनका ये भी आरोप है कि जब मेकर्स ने दूसरे ऑप्शन्स की तरफ देखना शुरू किया, तो फिल्म की सीक्रेट कहानी और कैरेक्टर डिटेल्स को बाहर मीडिया में लीक करवा दिया गया.

दीपिका पर कहानी लीक करने का आरोप

आगे एक्ट्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, 'हमें लगा कि यह बात नहीं बन रही है. इसलिए हमने दूसरे ऑप्शन्स के बारे में सोचा. और जैसे ही हमने दूसरे ऑप्शन्स देखना शुरू किया, उन्होंने सब कुछ लीक करना शुरू कर दिया.'

प्रणय ने आगे कहा कि टीम ने दीपिका के साथ फिल्म की कहानी और उनके किरदार पर चर्चा करने में एक साल से ज्यादा का समय बिताया था. उन्होंने कहा कि उन बातचीत की डिटेल पब्लिक में आ गया, जिससे टीम काफी नाराज हुई.

उन्होंने कहा, 'हमने उनके साथ कहानी और किरदार पर बातचीत की थी, जो बातें अंदरूनी तौर पर डिस्कस होती हैं, उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने वह सब लीक कर दिया.

दीपिका ने क्या कहा था

वहीं दूसरी तरफ, दीपिका पहले ने कहा था कि 8 घंटे शिफ्ट की वजह से उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया था. मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने फिल्म के लिए 20 करोड़ की फीस की डिमांड की थी. वहीं, उन्होंने हफ्ते में पांच दिन और दिन में 8 घंटे की ही शिफ्ट करने की शर्त रखी थी. उन्होंने तेलुगु में डायलॉग्स बोलने से भी इंकार कर दिया था.

दीपिका के बाहर होने के कुछ दिन बाद ही मेकर्स ने इस फिल्म में एक्ट्रेस तृप्ति डिमरी को साइन किया.

संदीप रेड्डी वांगा ने क्या कहा था

फिल्म के प्लॉट लीक होने पर संदीप रेड्डी ने खुलकर नाराजगी जाहिर की थी. पूरे विवाद के बीच उन्होंने एक्स पर लिखा, 'जब मैं किसी एक्टर को कहानी सुनाता हूं, तो 100% भरोसा करता हूं. हमारे बीच एक बिन कहा एनडीए होता है. लेकिन ऐसा करके, आपने ये दिखा दिया कि आप कैसी इंसान हैं...'

When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA(Non Disclosure Agreement) between us. But by doing this, You've 'DISCLOSED' the person that you are....

Putting down a Younger actor and ousting my story? Is this what your feminism stands for ? As a… — Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) May 26, 2025

बिना किसी का नाम लिए उन्होंने आगे लिखा, 'एक युवा एक्ट्रेस को नीचा दिखाना और मेरी कहानी बाहर लीक करना? क्या यही आपका फेमिनिज्म है? एक फिल्ममेकर के तौर पर, मैं अपने काम के पीछे सालों की कड़ी मेहनत लगाता हूं और मेरे लिए फिल्म बनाना ही सब कुछ है. आप इसे नहीं समझीं. आप इसे नहीं समझेंगी. आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगी.'

दीपिका और संदीप रेड्डी वांगा के इस पब्लिकली झगड़े के बाद पूरी इंडस्ट्री में अब तक 8 घंटे की शिफ्ट पर चर्चा और बहस होती है. कंगना सहित कई एक्ट्रेसेस ने इस मामले में दीपिका का सपोर्ट किया है.

स्पिरिट रिलीज डेट

बता दें कि 'स्पिरिट' एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है और इसे संदीप रेड्डी वांगा डायेरक्ट कर रहेहैं. एनिमल के ब्लॉकबस्टर होने के बाद ये फिल्म उनकी मच अवेटेड में से एक है. संदीप और प्रभाष इस फिल्म में पहली बार साथ काम कर हे हैं. इसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी की फ्रेश जोड़ी देखने को मिलेगी. इसके अलावा इस फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी हैं.

'स्पिरिट' थियेटर्स में 5 मार्च 2027 को रिलीज हो सकती है.