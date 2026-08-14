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Photos: 'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च में रेड आउटफिट में गजब लगीं कियारा , हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया का भी दिखा ग्लैम अंदाज
Toxic Music Launch Event: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इससे पहले हाल ही में 'टॉक्सिक' का म्यूजिक लॉन्च इवेंट रखा गया, जहां कियारा आडवाणी ने अपने ग्लैमरस अंदाज से पूरी महफिल लूट ली.
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Published at : 14 Aug 2026 12:57 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion