तारा के बालों को स्लीक अंदाज में स्टाइल किया गया था, जिसमें आगे की तरफ एक लट चेहरे पर आती नजर आई. मिनिमल मेकअप, शार्प आईलाइनर, ग्लॉसी लिप्स और खूबसूरत ईयररिंग्स के साथ तारा ने अपना लुक कंप्लीट किया. कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंट पोज और एलिगेंट अंदाज देखने लायक था.