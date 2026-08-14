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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाPhotos: 'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च में रेड आउटफिट में गजब लगीं कियारा , हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया का भी दिखा ग्लैम अंदाज

Photos: 'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च में रेड आउटफिट में गजब लगीं कियारा , हुमा कुरैशी और तारा सुतारिया का भी दिखा ग्लैम अंदाज

Toxic Music Launch Event: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Aug 2026 12:57 PM (IST)
Toxic Music Launch Event: साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म 'टॉक्सिक' का दर्शक बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.

गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म में साउथ सुपरस्टार यश लीड रोल में नजर आएंगे. ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इससे पहले हाल ही में 'टॉक्सिक' का म्यूजिक लॉन्च इवेंट रखा गया, जहां कियारा आडवाणी ने अपने ग्लैमरस अंदाज से पूरी महफिल लूट ली.

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इस इवेंट में हर किसी की निगाहें कियारा आडवाणी पर ही टिकी हुई थीं. उन्होंने 'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में रेड पैंटसूट पहनकर ग्लैमर का तड़का लगाया. उनका लुक बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट नजर आया.
इस इवेंट में हर किसी की निगाहें कियारा आडवाणी पर ही टिकी हुई थीं. उन्होंने 'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में रेड पैंटसूट पहनकर ग्लैमर का तड़का लगाया. उनका लुक बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट नजर आया.
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उन्होंने डीप वी-नेक वाला फुल-स्लीव ब्लेजर पहना था, जिस पर शोल्डर और फ्रंट साइड में फ्लोरल डिजाइन की डिटेलिंग थी. ब्लेजर को उन्होंने मैचिंग वाइड-लेग ट्राउजर के साथ पेयर किया, जो उनके लुक को बॉसी टच दे रहा था.
उन्होंने डीप वी-नेक वाला फुल-स्लीव ब्लेजर पहना था, जिस पर शोल्डर और फ्रंट साइड में फ्लोरल डिजाइन की डिटेलिंग थी. ब्लेजर को उन्होंने मैचिंग वाइड-लेग ट्राउजर के साथ पेयर किया, जो उनके लुक को बॉसी टच दे रहा था.
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कियारा ने इस आउटफिट के साथ मिनिमल एक्सेसरीज रखीं और किसी तरह की हैवी ज्वेलरी कैरी नहीं की. उनके लंबे खुले वेवी बाल और सॉफ्ट मेकअप ने पूरे लुक को और खूबसूरत बना दिया. रेड लिप्स और न्यूड-ग्लो बेस के साथ एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट किया.
कियारा ने इस आउटफिट के साथ मिनिमल एक्सेसरीज रखीं और किसी तरह की हैवी ज्वेलरी कैरी नहीं की. उनके लंबे खुले वेवी बाल और सॉफ्ट मेकअप ने पूरे लुक को और खूबसूरत बना दिया. रेड लिप्स और न्यूड-ग्लो बेस के साथ एक्ट्रेस ने अपने लुक को कंप्लीट किया.
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रेड कार्पेट पर कियारा का ये ऑल-रेड अवतार वाकई देखने लायक था. उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक स्टनिंग पोज दिए.
रेड कार्पेट पर कियारा का ये ऑल-रेड अवतार वाकई देखने लायक था. उन्होंने पैपराजी को एक से बढ़कर एक स्टनिंग पोज दिए.
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तारा सुतारिया इस इवेंट में अपने बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक से हर किसी का ध्यान खींचती नजर आईं. उन्होंने ब्लैक कलर का खूबसूरत लेस गाउन पहना था, जिसमें उनकी फिटेड सिल्हूट काफी शानदार नजर आ रही थी.
तारा सुतारिया इस इवेंट में अपने बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक से हर किसी का ध्यान खींचती नजर आईं. उन्होंने ब्लैक कलर का खूबसूरत लेस गाउन पहना था, जिसमें उनकी फिटेड सिल्हूट काफी शानदार नजर आ रही थी.
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तारा ने अपने इस आउटफिट के साथ गले में लेयर्ड पर्ल नेकलेस पहना, जो उनके ब्लैक गाउन के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था. वहीं, उनके बैक पर लगे पंखों जैसे सिल्वर और पिंक डिटेल्स ने पूरे लुक को एक अलग और ड्रामेटिक टच दिया.
तारा ने अपने इस आउटफिट के साथ गले में लेयर्ड पर्ल नेकलेस पहना, जो उनके ब्लैक गाउन के साथ बेहद खूबसूरत लग रहा था. वहीं, उनके बैक पर लगे पंखों जैसे सिल्वर और पिंक डिटेल्स ने पूरे लुक को एक अलग और ड्रामेटिक टच दिया.
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तारा के बालों को स्लीक अंदाज में स्टाइल किया गया था, जिसमें आगे की तरफ एक लट चेहरे पर आती नजर आई. मिनिमल मेकअप, शार्प आईलाइनर, ग्लॉसी लिप्स और खूबसूरत ईयररिंग्स के साथ तारा ने अपना लुक कंप्लीट किया. कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंट पोज और एलिगेंट अंदाज देखने लायक था.
तारा के बालों को स्लीक अंदाज में स्टाइल किया गया था, जिसमें आगे की तरफ एक लट चेहरे पर आती नजर आई. मिनिमल मेकअप, शार्प आईलाइनर, ग्लॉसी लिप्स और खूबसूरत ईयररिंग्स के साथ तारा ने अपना लुक कंप्लीट किया. कैमरे के सामने उनका कॉन्फिडेंट पोज और एलिगेंट अंदाज देखने लायक था.
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हुमा कुरैशी का इस इवेंट के लिए ब्लैक-शिमरी ग्लैम लुक काफी स्टाइलिश नजर आ रहा है. उन्होंने फुल-लेंथ ब्लैक शिमरी ड्रेस पहनी है, जिसमें फ्रिंज डिटेलिंग और फ्लेयर्ड स्लीव्स उनके लुक को ग्लैमरस बना रही हैं.
हुमा कुरैशी का इस इवेंट के लिए ब्लैक-शिमरी ग्लैम लुक काफी स्टाइलिश नजर आ रहा है. उन्होंने फुल-लेंथ ब्लैक शिमरी ड्रेस पहनी है, जिसमें फ्रिंज डिटेलिंग और फ्लेयर्ड स्लीव्स उनके लुक को ग्लैमरस बना रही हैं.
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खुले वेवी बाल, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और ब्लैक पॉइंटेड हील्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है. आंखों पर हल्का स्मोकी मेकअप और न्यूड लिप्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं.
खुले वेवी बाल, स्टेटमेंट ईयररिंग्स और ब्लैक पॉइंटेड हील्स के साथ उन्होंने अपना लुक पूरा किया है. आंखों पर हल्का स्मोकी मेकअप और न्यूड लिप्स उनके लुक को और खूबसूरत बना रहे हैं.
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हुमा ने अपने कॉन्फिडेंट अंदाज और स्टाइलिश पोज से रेड कार्पेट पर खूब लाइमलाइट बटोरी. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
हुमा ने अपने कॉन्फिडेंट अंदाज और स्टाइलिश पोज से रेड कार्पेट पर खूब लाइमलाइट बटोरी. उनकी ये फोटोज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में यश काफी डैशिंग और रॉयल अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्राउन टेक्सचर वाला ब्लेजर पहना है, जिसे ब्लैक वेस्ट और मैचिंग ब्लैक पैंट के साथ पेयर किया है.
'टॉक्सिक' के म्यूजिक लॉन्च इवेंट में यश काफी डैशिंग और रॉयल अंदाज में नजर आए. उन्होंने ब्राउन टेक्सचर वाला ब्लेजर पहना है, जिसे ब्लैक वेस्ट और मैचिंग ब्लैक पैंट के साथ पेयर किया है.
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इसके साथ उन्होंने सिल्वर-टोन पॉइंटेड शूज, हाथों में रिंग्स और अपनी सिग्नेचर फुल बियर्ड रखी है. खुले और हल्के बिखरे बाल उनके रफ-टफ लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
इसके साथ उन्होंने सिल्वर-टोन पॉइंटेड शूज, हाथों में रिंग्स और अपनी सिग्नेचर फुल बियर्ड रखी है. खुले और हल्के बिखरे बाल उनके रफ-टफ लुक को कंप्लीट कर रहे हैं.
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'टॉक्सिक' में नयनतारा और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यश इस फिल्म को को-प्रोड्यूसर भी हैं.
'टॉक्सिक' में नयनतारा और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं भी लीड रोल में हैं. ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. यश इस फिल्म को को-प्रोड्यूसर भी हैं.
Published at : 14 Aug 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Huma Qureshi Kiara Advani Yash Tara Sutaria 'Toxic'

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