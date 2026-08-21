'इरुमुडी' से धांसू कमबैक करेंगे रवि तेजा? पिता के रोल में दिखा एक्टर का दमदार अंदाज

साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर रवि तेजा इन दिनों फिल्म 'इरुमुडी' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये एक्शन-ड्रामा फिल्म फाइनली 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रवि तेजा अपनी फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी और दमदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, इस बार उनकी फिल्म में कुछ अलग देखने को मिला है.

एक पिता के रोल में दिखे रवि तेजा

तेलुगु123 की रिपोर्ट के अनुसार, 'इरुमुडी' में रवि तेजा का एक अलग अंदाज देखने को मिलता है. फिल्म में उनके किरदार के इमोशनल सीन्स पर खास ध्यान दिया गया है. फिल्म में रवि तेजा एक पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं और बेटी के साथ उनका रिश्ता काफी खूबसूरत है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसकी कहानी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. कहा जा रहा है कि 'इरुमुडी' के जरिए रवि तेजा का धांसू कमबैक होने वाला है.

रवि तेजा ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिनमें उनका मस्ती भरा अंदाज और जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है. उनकी एनर्जी और कॉमेडी को फैंस काफी पसंद करते हैं, लेकिन 'इरुमुडी' में रवि तेजा सिर्फ एक्शन करते नजर नहीं आए, बल्कि उनका इमोशनल अंदाज भी देखने को मिला है.

#Irumudi Satisfactory Slow-Burn Emotional Thriller That Has Its Share of Writing Flaws but Is Hard-Hitting and Sincere Enough!



First half is on the slow side but stays engaging and builds a neat emotional connect through the father-daughter bond. Second half works in parts. It… — Venky Reviews (@venkyreviews) August 21, 2026

रवि तेजा का दिखा इमोशनल अंदाज

फिल्म की रिलीज से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था. अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और शुरुआती रिपोर्ट्स में रवि तेजा की परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही है. दर्शक खास तौर पर उनके इमोशनल अंदाज को पसंद कर रहे हैं. रवि तेजा के फैंस लंबे समय से उन्हें एक अलग तरह के रोल में देखने का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में 'इरुमुडी' उनके लिए खास फिल्म साबित हो सकती है.

2nd half antha Twist lu High tension lu Edupu lu😭

Actors andharu evaru act cheyyaledhu Asalu jeevinchaaru anthe🔥



Great comeback for Ravanna🔥

GV Prakash BGM kummesaadu🔥

Ee cinema aadaali anna aaduddii😭🔥



Swamiye Sharanam Ayyappa🙏🔥🔥#Irumudi #IrumudiBlockbuster pic.twitter.com/3J3ALoWemm — Surendra (@Surendrapagidi2) August 20, 2026

'इरुमुडी' के बारे में जानिए

'इरुमुडी' का निर्देशन शिव निर्वाण ने किया है. फिल्म में प्रिया भवानी शंकर फीमेल लीड रोल में हैं. नक्षत्रा ने रवि तेजा की बेटी का किरदार निभाया है. फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, इसका म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया है. फिलहाल शुरुआती रिस्पॉन्स को देखते हुए 'इरुमुडी' को रवि तेजा की शानदार कमबैक फिल्म बताया जा रहा है. अब देखना होगा कि ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.

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