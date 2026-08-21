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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'इरुमुडी' से धांसू कमबैक करेंगे रवि तेजा? पिता के रोल में दिखा एक्टर का दमदार अंदाज

'इरुमुडी' से धांसू कमबैक करेंगे रवि तेजा? पिता के रोल में दिखा एक्टर का दमदार अंदाज

Irumudi Film: साउथ स्टार रवि तेजा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'इरुमुडी' सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म में उनका एक अलग अंदाज देखने को मिल रहा है.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 10:27 AM (IST)
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साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर रवि तेजा इन दिनों फिल्म 'इरुमुडी' को लेकर चर्चा में हैं. उनकी ये एक्शन-ड्रामा फिल्म फाइनली 21 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. रवि तेजा अपनी फिल्मों में एक्शन, कॉमेडी और दमदार डायलॉग्स के लिए जाने जाते हैं. हालांकि, इस बार उनकी फिल्म में कुछ अलग देखने को मिला है. 

एक पिता के रोल में दिखे रवि तेजा
तेलुगु123 की रिपोर्ट के अनुसार, 'इरुमुडी' में रवि तेजा का एक अलग अंदाज देखने को मिलता है. फिल्म में उनके किरदार के इमोशनल सीन्स पर खास ध्यान दिया गया है. फिल्म में रवि तेजा एक पिता के किरदार में नजर आ रहे हैं और बेटी के साथ उनका रिश्ता काफी खूबसूरत है. फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इसकी कहानी भी लोगों को खूब पसंद आ रही है. कहा जा रहा है कि 'इरुमुडी' के जरिए रवि तेजा का धांसू कमबैक होने वाला है. 

रवि तेजा ने अपने करियर में कई ऐसी फिल्में दी हैं, जिनमें उनका मस्ती भरा अंदाज और जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है. उनकी एनर्जी और कॉमेडी को फैंस काफी पसंद करते हैं, लेकिन 'इरुमुडी' में रवि तेजा सिर्फ एक्शन करते नजर नहीं आए, बल्कि उनका इमोशनल अंदाज भी देखने को मिला है. 

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रवि तेजा का दिखा इमोशनल अंदाज
फिल्म की रिलीज से पहले ही इसकी एडवांस बुकिंग को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था. अब फिल्म सिनेमाघरों में पहुंच चुकी है और शुरुआती रिपोर्ट्स में रवि तेजा की परफॉर्मेंस की तारीफ की जा रही है. दर्शक खास तौर पर उनके इमोशनल अंदाज को पसंद कर रहे हैं. रवि तेजा के फैंस लंबे समय से उन्हें एक अलग तरह के रोल में देखने का इंतजार कर रहे थे. ऐसे में 'इरुमुडी' उनके लिए खास फिल्म साबित हो सकती है. 

'इरुमुडी' के बारे में जानिए
'इरुमुडी' का निर्देशन शिव निर्वाण ने किया है. फिल्म में प्रिया भवानी शंकर फीमेल लीड रोल में हैं. नक्षत्रा ने रवि तेजा की बेटी का किरदार निभाया है. फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स ने प्रोड्यूस किया है. वहीं, इसका म्यूजिक जीवी प्रकाश कुमार ने दिया है. फिलहाल शुरुआती रिस्पॉन्स को देखते हुए 'इरुमुडी' को रवि तेजा की शानदार कमबैक फिल्म बताया जा रहा है. अब देखना होगा कि ये बॉक्स ऑफिस पर कैसा परफॉर्म करती है.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 21 Aug 2026 10:27 AM (IST)
Tags :
Ravi Teja Irumudi
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