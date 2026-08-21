'आवारापन 2' की थर्सडे को भी रही धूम, जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'आवारापन 2' की थर्सडे भी रही धूम, साउथ फिल्म ने भी दिखाया जलवा, जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

Box Office: 'आवारापन 2' की थर्सडे भी रही धूम, साउथ फिल्म ने भी दिखाया जलवा, जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन

Thursday Box Office Collection 20th August: गुरुवार को एक बार फिर सिनेमाघरों में मौजूद सभी फिल्में कमाई के लिए संघर्ष करती दिखी, हालांकि सभी पर आवारापन 2 ने बढ़त बनाए रखी है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 21 Aug 2026 08:35 AM (IST)
Preferred Sources

सिनेमाघरों में इन दिनों दर्शकों के देखने के लिए कई ऑप्शन मौजूद हैं. बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड की कई फिल्में थिएटर में लगी हुई हैं. हालांकि इन सभी में इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का डंका बज रह है. वहीं इसी के साथ रिलीज हुई सनी देओल की बंटवारा 1947 कमाई के लिए स्ट्रगल कर रही है. इन सबके बीच साउथ से सूर्या की फिल्म विश्वनाथ एंड सन्स भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसी के साथ चलिए यहां जान लेते हैं थर्सडे को इन फिल्मों सहित सिनेमाघरों में मौजूद स्पाइर मैन ब्रांड न्यू डे और डीसी का कलेक्शन कितना रहा है?

'आवारापन 2'  ने गुरुवार को कितनी की कमाई?
'आवारापन 2' को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो गया है. सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इस फिल्म ने रिलीज के सातवें दिन 10 हजार 832 शो में 6.00 करोड़ की नेट कमाई की. इसी के साथ भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 113.50 करोड़ और कुल ग्रॉस कलेक्शन 135.37 करोड़ रुपये हो गया है.

वहीं विदेशों में इस  फिल्म ने सातवें दिन 1.00 करोड़ कमाए, जिससे इसका ओवरसीज में कुल ग्रॉस कलेक्शन 26.30 करोड़ हो गया है. इसी के साथ वर्ल्डवाइड इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 161.67 करोड़ रुपये हो गया है.

'बंटवारा 1947' की गुरुवार की कमाई कितनी रही?
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'बंटवारा 1947' ने रिलीज के 7वें दिन यानी गुरुवार को 5 हजार 930 शो में 1.35 करोड़ की नेट कमाई की है. इससे भारत में इसकी एक हफ्ते का कुल नेट कलेक्शन 33.60 करोड़ रुपये हो गया है जबकि कुल ग्रॉस कमाई 39.87 करोड़ रुपये हुई है.

वहीं ओवरसीज में, फिल्म ने सातवें दिन 0.50 करोड़ कमाए, जिससे इसका विदेशों में कुल ग्रॉस कलेक्शन 7.75 करोड़ हो गया है. इसी के साथ वर्ल्डवाइड फिल्म का कुल ग्रॉस कलेक्शन 47.62 करोड़ रुपये हो गया है.

ये भी पढ़ें:-सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने रिलीज का एक हफ्ता किया पूरा, जानें- कितना वसूला बजट?

'विश्वनाथ एंड सन्स' ने थर्सडे को कितना किया कलेक्शन?
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक सातवें दिन सूर्या की 'विश्वनाथ एंड सन्स' ने 4 हजार 634 शो से 4.20 करोड़ की नेट कमाई की है. इससे भारत में इसका कुल नेट कलेक्शन 81.60 करोड़ हो गया है जबकि कुल ग्रॉस कलेक्शन 94.32 करोड़ रुपये हुआ है.

वहीं ओवरसीज में इस फिल्म ने सातवें दिन 1.00 करोड़ कमाए, जिससे विदेश में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 47.00 करोड़ रुपये हो गया है. इसी के साथ इसका वर्ल्डवाइड कुल ग्रॉस कलेक्शन 141.32 करोड़ रुपये हो गया है.

डीसी ने दूसरे थर्सडे कितनी की कमाई?
लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी की डीसी ने रिलीज के14वें दिन सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 1 हजार 827 शो से 1.23 करोड़ की नेट कमाई की है. इसी के साथ इसका भारत में कुल नेट कलेक्शन 61.54 करोड़ रुपये हो गया है. जबकि कुल ग्रॉस कलेक्शन 70.85 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं विदेशों में, फिल्म ने कुल 21.85 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है, जिससे इसका दुनिया भर में कुल ग्रॉस कलेक्शन 92.70 करोड़ रुपये हो गया है.

'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की चौथे गुरुवार कितनी रही कमाई?
सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 22वें दिन, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' ने भारत में 3 हजार 47 शो में 1.75 करोड़ की नेट कमाई की. इसके साथ ही, भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 568.34 करोड़ और कुल नेट कमाई 475.40 करोड़ हो गई है.

ये भी पढ़ें:-इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का शानदार रहा एक हफ्ता, जानें- कितना कमाया प्रॉफिट?

Published at : 21 Aug 2026 08:07 AM (IST)
Tags :
DC Awarapan 2 Thursday Box Office Collection Batwara 1947 Spider Man Brand New Day Vishwanath And Sons
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Box Office: 'आवारापन 2' की थर्सडे भी रही धूम, साउथ फिल्म ने भी दिखाया जलवा, जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन
'आवारापन 2' की थर्सडे को भी रही धूम, जानें- 'बंटवारा 1947' का कलेक्शन
बॉलीवुड
इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' का शानदार रहा एक हफ्ता, जानें- कितना कमाया प्रॉफिट?
'आवारापन 2' का शानदार रहा एक हफ्ता, जानें- कितना कमाया प्रॉफिट?
बॉलीवुड
'गोविंदा शादी करने की प्लानिंग में थे', सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- इसीलिए तलाक केस वापस लिया
'गोविंदा शादी करने की प्लानिंग में थे', सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- इसीलिए तलाक केस वापस लिया
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने रिलीज का एक हफ्ता किया पूरा, जानें- कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने रिलीज का एक हफ्ता किया पूरा, जानें- कितना वसूला बजट?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: जलते ट्रक में 'बदनाम' रिश्ते की लाश !
Lucknow में मौत के एलान के बाद मर्डर का डरावना खेल!
Sansani: दौलत की खातिर पति की साजिश !
SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की ईरान पर बड़ी धमकी! कड़े प्रतिबंधों के ऐलान से चीन भी हुआ नाराज
ट्रंप की ईरान पर बड़ी धमकी! कड़े प्रतिबंधों के ऐलान से चीन भी हुआ नाराज
मध्य प्रदेश
उज्जैन में 62 वर्षीय महिला की स्वाइन फ्लू से मौत, इंदौर के अस्पताल को नोटिस
उज्जैन में 62 वर्षीय महिला की स्वाइन फ्लू से मौत, इंदौर के अस्पताल को नोटिस
बॉलीवुड
'गोविंदा शादी करने की प्लानिंग में थे', सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- इसीलिए तलाक केस वापस लिया
'गोविंदा शादी करने की प्लानिंग में थे', सुनीता आहूजा का खुलासा, बोलीं- इसीलिए तलाक केस वापस लिया
क्रिकेट
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
13 साल ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला, पहला इंटरनेशनल शतक पुर्तगाल के लिए ठोका
इंडिया
होमवर्क नहीं करने पर टीचर को आया गुस्सा, चांटा मारते ही 6 साल के मासूम की मौत
होमवर्क नहीं करने पर टीचर को आया गुस्सा, चांटा मारते ही 6 साल के मासूम की मौत
जनरल नॉलेज
यूके ने जिस जेल नेल पॉलिश केमिकल को किया बैन, भारत में उसका कितना इस्तेमाल?
यूके ने जिस जेल नेल पॉलिश केमिकल को किया बैन, भारत में उसका कितना इस्तेमाल?
टेक्नोलॉजी
9W LED vs 60W bulb : 9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी कैसे देता है? समझें असली खेल
9W LED बल्ब 60W बल्ब जितनी रोशनी कैसे देता है? समझें असली खेल
धर्म
Aaj Ka Panchang 21 August 2026: आज शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा में दुर्लभ संयोग, मुहूर्त और पूरा पंचांग
आज शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा में दुर्लभ संयोग, मुहूर्त और पूरा पंचांग
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget