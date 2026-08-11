'शर्मनाक है...' उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान के बाद तृषा कृष्णन ने किया पहला पोस्ट

हाल ही में तमिलनाडु के नेता उदयनिधि स्टालिन ने साउथ की मशहूर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन को लेकर एक विवादित और डबल मीनिंग कमेंट किया था. इसका उन्हें बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा था. पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया था. हालांकि बाद में उदयनिधि को जमानत मिल गई थी. इस मामले पर तृषा कृष्णन ने कुछ नहीं कहा. हालांकि अब इस मामले के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पर पहला पोस्ट शेयर किया है.

तृषा कृष्णन ने शेयर किया क्रिटिक पोस्ट

बता दें कि तृषा कृष्णन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में अपनी दादी के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें पोस्ट की हैं. इसके अलावा एक्ट्रेस ने 'ड्रामा' को लेकर भी कुछ लिखा है. एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, 'इस उम्र में ड्रामा करना शर्मनाक है...जाओ, कुछ पैसे कमाओ और शांति पाओ.'

इसके बाद एक अन्य इंस्टाग्राम स्टोरी में अभिनेत्री ने लिखा, 'उस जीवन से अभिभूत होना कितना सौभाग्यपूर्ण है, जिसके लिए कभी आपने प्रार्थना की थी.' हालांकि एक्ट्रेस ने इन पोस्ट में किसी का नाम नहीं लिया. लेकिन, नेटिजंस का मानना है कि एक्ट्रेस का इशारा उदयनिधि की तरफ था.

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तृषा ने मनाया दादी का 98वां जन्मदिन

तृषा की तस्वीरें देखने के बाद फैंस का मानना है कि एक्ट्रेस ने इंस्टग्राम पर एक सप्ताह बाद कोई पोस्ट सिर्फ अपनी दादी के जन्मदिन की वजह से किया है. एक्ट्रेस की दादी 98 साल की हो गई हैं. तृषा की दादी का जन्मदिन करीबी लोगों के साथ मनाया गया. इस मौके पर एक्ट्रेस ने ब्लू डेनिम के साथ ब्लैक शर्ट पहन रखी थी. जबकि उनकी दादी ने बैंगनी रंग की साड़ी पहनी थी.

क्या था उदयनिधन स्टालिन विवाद?

हाल ही में 48 वर्षीय उदयनिधन स्टालिन ने कावेरी प्रोटेस्ट के दौरान भाषण दिया था. इस दौरान भीड़ में से किसी ने तृषा का नाम लिया था. इसके बाद उदयनिध ने एक डबल मीनिंग कमेंट किया था. इसे लेकर उनकी जमकर आलोचना की गई थी और उन्हें चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार तक कर लिया था.

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CM विजय संग जुड़ता रहा है तृषा का नाम

बता दें कि तृषा कृष्णन का नाम तमिलनाडु के सीएम और अभिनेता थलापति विजय के साथ जुड़ता रहा है. एक्ट्रेस को विजय के करीबियों में गिना जाता है. कथित तौर पर दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक हैं. विजय ने जब साल 2026 के विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की थी तब तृषा उनसे मिलने भी पहुंची थीं.