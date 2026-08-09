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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाकौन हैं स्टार यश की पत्नी राधिका? खूबसूरती में देती हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर

कौन हैं स्टार यश की पत्नी राधिका? खूबसूरती में देती हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर

Toxic Actor Yash Wife Photos: साउथ सुपरस्टार यश की पत्नी राधिका पंडित अपनी खूबसूरती और सादगी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने लाइमलाइट लूट ली.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 09 Aug 2026 03:13 PM (IST)
Toxic Actor Yash Wife Photos: साउथ सुपरस्टार यश की पत्नी राधिका पंडित अपनी खूबसूरती और सादगी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने लाइमलाइट लूट ली.

साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. बीती शाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूरी स्टारकास्ट शामिल हुईं. वहीं इस दौरान एक्टर यश की वाइफ राधिका पंडित ने सारी लाइमटाइट लूट ली. सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं वो कौन हैं.

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सुपरस्टार यश की पत्नी राधिका पंडित कन्नड़ सिनेमा की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उनका जन्म 7 मार्च 1984 को बेंगलुरु में हुआ था.
सुपरस्टार यश की पत्नी राधिका पंडित कन्नड़ सिनेमा की एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं. उनका जन्म 7 मार्च 1984 को बेंगलुरु में हुआ था.
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राधिका पंडित ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2007 में टीवी शो 'नंदगोकुला' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'कदंबरी' और 'सुमंगली' जैसे शोज में भी काम किया.
राधिका पंडित ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2007 में टीवी शो 'नंदगोकुला' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'कदंबरी' और 'सुमंगली' जैसे शोज में भी काम किया.
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राधिका पंडित ने टीवी में पहचान हासिल करने के बाद साल 2008 की फिल्म 'मोग्गिना मनसु' से फिल्मों में कदम रखा.
राधिका पंडित ने टीवी में पहचान हासिल करने के बाद साल 2008 की फिल्म 'मोग्गिना मनसु' से फिल्मों में कदम रखा.
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इसके अवाला, उन्होंने 'कृष्णन लव स्टोरी', 'हुडुगारु', 'अधूरी' और 'मिस्टर एंड मिसेस रामचारी' जैसी फिल्मों में काम किया.
इसके अवाला, उन्होंने 'कृष्णन लव स्टोरी', 'हुडुगारु', 'अधूरी' और 'मिस्टर एंड मिसेस रामचारी' जैसी फिल्मों में काम किया.
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राधिका पंडित बला की खूबसूरत हैं. उनकी खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस भी फेल हैं. राधिका लाइमलाइट से दूर रहती है.
राधिका पंडित बला की खूबसूरत हैं. उनकी खूबसूरती के आगे बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस भी फेल हैं. राधिका लाइमलाइट से दूर रहती है.
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एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. वो अक्सर अपनी दिलकश तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
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बता दें, राधिका पंडित ने 9 दिसंबर 2016 को सुपरस्टार यश से शादी की. कपल के दो बच्चे हैं. एक बेटा और बेटी.
बता दें, राधिका पंडित ने 9 दिसंबर 2016 को सुपरस्टार यश से शादी की. कपल के दो बच्चे हैं. एक बेटा और बेटी.
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राधिका पंडित ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली है. फिलहाल वो अपना पूरा समय अपने दोनों बच्चों और परिवार के साथ में बिता रही हैं.
राधिका पंडित ने शादी के बाद फिल्मों से दूरी बना ली है. फिलहाल वो अपना पूरा समय अपने दोनों बच्चों और परिवार के साथ में बिता रही हैं.
Published at : 09 Aug 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Yash Radhika Pandit

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