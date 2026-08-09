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कौन हैं स्टार यश की पत्नी राधिका? खूबसूरती में देती हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर
Toxic Actor Yash Wife Photos: साउथ सुपरस्टार यश की पत्नी राधिका पंडित अपनी खूबसूरती और सादगी को लेकर अक्सर चर्चा में रहती हैं. हाल ही में 'टॉक्सिक' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में उन्होंने लाइमलाइट लूट ली.
साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. बीती शाम फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूरी स्टारकास्ट शामिल हुईं. वहीं इस दौरान एक्टर यश की वाइफ राधिका पंडित ने सारी लाइमटाइट लूट ली. सोशल मीडिया पर उनकी खूब चर्चा हो रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं वो कौन हैं.
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Published at : 09 Aug 2026 03:13 PM (IST)
Tags :Yash Radhika Pandit
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Hirdesh Kumar Singh
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