कौन हैं स्टार यश की पत्नी राधिका? खूबसूरती में देती हैं बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को टक्कर

राधिका पंडित ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2007 में टीवी शो 'नंदगोकुला' से की थी. इसके बाद उन्होंने 'कदंबरी' और 'सुमंगली' जैसे शोज में भी काम किया.