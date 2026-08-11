बंदर के साथ मस्ती चियान विक्रम को पड़ी भारी, वन विभाग ने शुरू की जांच, डिलीट किया Video

साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता चियान विक्रम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. दरअसल हाल ही में अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक विदेशी बंदर के साथ अपना वीडियो शेयर किया था. शुरुआत में इसे काफी पसंद किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि जिस प्रजाति के बंदर के साथ चियान नजर आ रहे थे उसे पालना कानूनी तौर पर उचित नहीं है.

चियान विक्रम ने इसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया और इसे लेकर वन विभाग ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है. वीडियो के चलते चियान की बेटी के ससुर और बिज़नेसमैन सीके रंगनाथन मुश्किल में पड़ गए हैं. उन पर विदेशी जानवरों के व्यापार से जुड़े होने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

24 घंटे के अंदर चियान विक्रम ने डिलीट किया वीडियो

चियान विक्रम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो एक विदेशी प्रजाति के बंदर के साथ मस्तीभरे पल बिताते हुए नजर आ रहे थे. इसे 'लार गिब्बन' (Lar Gibbon) कहा जाता है. एक पत्रकार ने इसे लेकर दावा किया कि इसे पालतू जानवर के तौर पर रखना गैर-कानूनी है. हालांकि जरूरी कागजात और कानूनी प्रक्रिया के बाद इसे पाला जा सकता है. मामला बढ़ता देख विक्रम ने 24 घंटों के भीतर ही इस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया.

Chiyaan Vikram Cuddling with a Cute Gibbon. 🙌



"செல்லம்..." அன்பால் உருகும் சீயான் விக்ரம் மற்றும் குட்டி கிப்பன்!♥️ pic.twitter.com/RgGVGT5elW — Nilla (@venillaray) August 9, 2026

ये भी पढ़ें: कभी नौकरी करती थीं जैकलीन फर्नांडीज, अब करोड़ों में हैं दौलत, अक्षय-सलमान संग दीं हिट फिल्में

खतरे में पड़ी प्रजाति है लार गिब्बन

लार गिब्बन बंदरों की एक ऐसी प्रजाति है जो बेहद कम पाई जाती है. इसे खतरे में पड़ी या लुप्तप्राय प्रजाति के तौर भी जाना जाता है. इसे पालतू जानवर के रूप में रखने की इजाजत नहीं है. फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बंदर को सीके रंगनाथन ने जून में खरीदा था. इसे मणिपुर से तमिलनाडु लाया गया था. वहीं वीडियो सामने आने के बाद उनकी बेटी के ससुर और बिज़नेसमैन सीके रंगनाथन भी घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि वो विदेशी जानवरों के व्यापार से जुड़े हुए हैं.

चियान की बेटी के ससुर के घर पहुंचे वाइल्डलाइफ़ वॉर्डन योगेन कुलाला

रिपोर्ट्स के मुताबिक़ चियान की बेटी के ससुर सीके रंगनाथन के घर पहुंचकर चेन्नई के वाइल्डलाइफ़ वॉर्डन योगेन कुलाला ने उसने मुलाकात की है और जानकारी दी कि इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है.

ये भी पढ़ें: जैकी श्रॉफ के पिता के लिए छोड़ा अपना घर, अंडरवर्ल्ड के लोगों को देते थे गालियां, जानें सुनील शेट्टी के दिलचस्प किस्से