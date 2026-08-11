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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबंदर के साथ मस्ती चियान विक्रम को पड़ी भारी, वन विभाग ने शुरू की जांच, डिलीट किया Video

बंदर के साथ मस्ती चियान विक्रम को पड़ी भारी, वन विभाग ने शुरू की जांच, डिलीट किया Video

चियान विक्रम ने हाल ही में एक बंदर के साथ अपना वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था. इसके बाद वो मुसीबत में पड़ गए और उन्होंने वीडियो हटा दिया. आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 11 Aug 2026 01:57 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के मशहूर अभिनेता चियान विक्रम एक बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं. दरअसल हाल ही में अभिनेता ने सोशल मीडिया पर एक विदेशी बंदर के साथ अपना वीडियो शेयर किया था. शुरुआत में इसे काफी पसंद किया गया था, लेकिन बाद में पता चला कि जिस प्रजाति के बंदर के साथ चियान नजर आ रहे थे उसे पालना कानूनी तौर पर उचित नहीं है. 

चियान विक्रम ने इसके बाद वीडियो डिलीट कर दिया और इसे लेकर वन विभाग ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है. वीडियो के चलते चियान की बेटी के ससुर और बिज़नेसमैन सीके रंगनाथन मुश्किल में पड़ गए हैं. उन पर विदेशी जानवरों के व्यापार से जुड़े होने के आरोप लगाए जा रहे हैं.

24 घंटे के अंदर चियान विक्रम ने डिलीट किया वीडियो

चियान विक्रम ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो एक विदेशी प्रजाति के बंदर के साथ मस्तीभरे पल बिताते हुए नजर आ रहे थे. इसे 'लार गिब्बन' (Lar Gibbon) कहा जाता है. एक पत्रकार ने इसे लेकर दावा किया कि इसे पालतू जानवर के तौर पर रखना गैर-कानूनी है. हालांकि जरूरी कागजात और कानूनी प्रक्रिया के बाद इसे पाला जा सकता है. मामला बढ़ता देख विक्रम ने 24 घंटों के भीतर ही इस वीडियो को सोशल मीडिया से डिलीट कर दिया.  

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खतरे में पड़ी प्रजाति है लार गिब्बन

लार गिब्बन बंदरों की एक ऐसी प्रजाति है जो बेहद कम पाई जाती है. इसे खतरे में पड़ी या लुप्तप्राय प्रजाति के तौर भी जाना जाता है. इसे पालतू जानवर के रूप में रखने की इजाजत नहीं है. फ्री प्रेस जर्नल की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस बंदर को सीके रंगनाथन ने जून में खरीदा था. इसे मणिपुर से तमिलनाडु लाया गया था. वहीं वीडियो सामने आने के बाद उनकी बेटी के ससुर और बिज़नेसमैन सीके रंगनाथन भी घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर लोग दावा कर रहे हैं कि वो विदेशी जानवरों के व्यापार से जुड़े हुए हैं. 

बंदर के साथ मस्ती चियान विक्रम को पड़ी भारी, वन विभाग ने शुरू की जांच, डिलीट किया Video

चियान की बेटी के ससुर के घर पहुंचे वाइल्डलाइफ़ वॉर्डन योगेन कुलाला

रिपोर्ट्स के मुताबिक़ चियान की बेटी के ससुर सीके रंगनाथन के घर पहुंचकर चेन्नई के वाइल्डलाइफ़ वॉर्डन योगेन कुलाला ने उसने मुलाकात की है और जानकारी दी कि इस मामले में जांच शुरू हो चुकी है. 

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Aug 2026 01:57 PM (IST)
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