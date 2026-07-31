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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाएसएस राजामौली की 'वाराणसी' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, पोस्टपोन की खबरें गलत

एसएस राजामौली की 'वाराणसी' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, पोस्टपोन की खबरें गलत

Varanasi Release Update: बीते कुछ दिनों से महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट में बदलाव की खबरें सामने आ रही थी. हालांकि अब उन अफवाहों पर विराम लग गया है.

Written By : श्रेया शर्मा  | Updated at : 31 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Varanasi Release Update: बीते कुछ दिनों से महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट में बदलाव की खबरें सामने आ रही थी. हालांकि अब उन अफवाहों पर विराम लग गया है.

एसएस राजामौली की आने वाली मोस्ट अवेटड फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं. इस पैन-इंडिया फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं, जिसके पोस्टर्स ने पहले ही फैंस को दीवाना बना दिया है. कुछ समय पहले ही फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हुआ था, हालांकि अब उसमें बदलाव की खबरें सामने आ रही है. इसी बीच आइए इसकी सच्चाई जानते है.

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सोशल मीडिया पर कई दिनों से ये चर्चा हो रही है कि मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है और ये तय रिलीज डेट में रिलीज नहीं होगी.
सोशल मीडिया पर कई दिनों से ये चर्चा हो रही है कि मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को टाल दिया गया है और ये तय रिलीज डेट में रिलीज नहीं होगी.
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हालांकि अब उन खबरों पर विराम लगाते हुए फिल्म से जुड़े सूत्र ने बताया कि रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये उसी दिन रिलीज होगी.
हालांकि अब उन खबरों पर विराम लगाते हुए फिल्म से जुड़े सूत्र ने बताया कि रिलीज डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये उसी दिन रिलीज होगी.
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साल की शुरुआत में ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया था और पोस्टर शेयर कर लिखा था, '7 अप्रैल 2027.'
साल की शुरुआत में ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया था और पोस्टर शेयर कर लिखा था, '7 अप्रैल 2027.'
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अब सूत्र के बयान ने फैंस को राहत दी और सभी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
अब सूत्र के बयान ने फैंस को राहत दी और सभी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
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बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बाद इस फिल्म से साउथ में कदम रख दिया है और शूटिंग के लिए हैदराबाद आती रहती हैं.
बता दें कि प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड और हॉलीवुड के बाद इस फिल्म से साउथ में कदम रख दिया है और शूटिंग के लिए हैदराबाद आती रहती हैं.
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फिल्म में वो 'मंदाकिनी' के किरदार में होंगी, जिसके पोस्टर्स ने पहले ही फैंस को दीवाना बना दिया हैं.
फिल्म में वो 'मंदाकिनी' के किरदार में होंगी, जिसके पोस्टर्स ने पहले ही फैंस को दीवाना बना दिया हैं.
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वहीं फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में होंगे. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.
वहीं फिल्म में महेश बाबू और प्रियंका के अलावा पृथ्वीराज सुकुमारन भी लीड रोल में होंगे. फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है.
Published at : 31 Jul 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
Mahesh Babu S.s. Rajamouli Priyanka Chopra VARANASI

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