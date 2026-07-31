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एसएस राजामौली की 'वाराणसी' की रिलीज पर आया बड़ा अपडेट, पोस्टपोन की खबरें गलत
Varanasi Release Update: बीते कुछ दिनों से महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'वाराणसी' की रिलीज डेट में बदलाव की खबरें सामने आ रही थी. हालांकि अब उन अफवाहों पर विराम लग गया है.
एसएस राजामौली की आने वाली मोस्ट अवेटड फिल्म 'वाराणसी' को लेकर दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं. इस पैन-इंडिया फिल्म में साउथ सुपरस्टार महेश बाबू और ग्लोबल एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा लीड रोल में हैं, जिसके पोस्टर्स ने पहले ही फैंस को दीवाना बना दिया है. कुछ समय पहले ही फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान हुआ था, हालांकि अब उसमें बदलाव की खबरें सामने आ रही है. इसी बीच आइए इसकी सच्चाई जानते है.
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Published at : 31 Jul 2026 01:50 PM (IST)
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