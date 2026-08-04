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तृषा कृष्णन कौन हैं? तमिलनाडु CM विजय की खास दोस्त, DMK नेता ने किया 'डबल मीनिंग' कमेंट तो मचा बवाल
साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस और तमिलनाडु के CM विजय की खास दोस्त तृषा कृष्णन सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक्ट्रेस पर डबल मीनिंग कमेंट किया है.
साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. वो एक बार फिर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने उनपर अश्लील कमेंट किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.
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Published at : 04 Aug 2026 01:25 PM (IST)
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