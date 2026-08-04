रिपोर्ट्स के हवाले से विजय और तृषा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. तृषा सीएम विजय के ओथ सेरेमनी में पहुंची थीं. जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही थी. एक्ट्रेस विजय के बर्थडे पर साथ दिखी थीं. हाल ही में विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' देखनें भी थिएटर गई थीं.