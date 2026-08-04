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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमातृषा कृष्णन कौन हैं? तमिलनाडु CM विजय की खास दोस्त, DMK नेता ने किया 'डबल मीनिंग' कमेंट तो मचा बवाल

तृषा कृष्णन कौन हैं? तमिलनाडु CM विजय की खास दोस्त, DMK नेता ने किया 'डबल मीनिंग' कमेंट तो मचा बवाल

साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस और तमिलनाडु के CM विजय की खास दोस्त तृषा कृष्णन सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक्ट्रेस पर डबल मीनिंग कमेंट किया है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 04 Aug 2026 01:25 PM (IST)
साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस और तमिलनाडु के CM विजय की खास दोस्त तृषा कृष्णन सोशल मीडिया पर चर्चा में हैं. डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक्ट्रेस पर डबल मीनिंग कमेंट किया है.

साउथ सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहती हैं. वो एक बार फिर इंटरनेट पर सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन ने उनपर अश्लील कमेंट किया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

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डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, ये पूरा विवाद तंजावुर में भाषण के दौरान हुआ, जब उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे.
डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. दरअसल, ये पूरा विवाद तंजावुर में भाषण के दौरान हुआ, जब उदयनिधि स्टालिन कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित एक विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साध रहे थे.
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इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों 'तृषा, तृषा' के नारे लगाने शुरू कर दिए. इसके बाद उदयनिधि ने अपना भाषण बीच में रोका और भीड़ से पूछा कि वे तृषा का नाम क्यों ले रहे हैं?
इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों 'तृषा, तृषा' के नारे लगाने शुरू कर दिए. इसके बाद उदयनिधि ने अपना भाषण बीच में रोका और भीड़ से पूछा कि वे तृषा का नाम क्यों ले रहे हैं?
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इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर एक अश्लील इशारा किया और डबल मीनिंग कमेंट भी किया. उन्होंने स्टालिन ने कहा, 'पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, वहां जरुर पहुंचना चाहिए.' उनके ये बोलते ही विवाद खड़ा हो गया है.
इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर एक अश्लील इशारा किया और डबल मीनिंग कमेंट भी किया. उन्होंने स्टालिन ने कहा, 'पानी कहीं और पहुंचे या ना पहुंचे, वहां जरुर पहुंचना चाहिए.' उनके ये बोलते ही विवाद खड़ा हो गया है.
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बता दें, एक्ट्रेस तृषा कृष्णन सीएम विजय की को-एक्ट्रेस और करीबी दोस्त हैं. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी डेटिंग के रूमर्स भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं.
बता दें, एक्ट्रेस तृषा कृष्णन सीएम विजय की को-एक्ट्रेस और करीबी दोस्त हैं. दोनों ने साथ में कई फिल्मों में काम किया है. उनकी डेटिंग के रूमर्स भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं.
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रिपोर्ट्स के हवाले से विजय और तृषा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. तृषा सीएम विजय के ओथ सेरेमनी में पहुंची थीं. जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही थी. एक्ट्रेस विजय के बर्थडे पर साथ दिखी थीं. हाल ही में विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' देखनें भी थिएटर गई थीं.
रिपोर्ट्स के हवाले से विजय और तृषा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं. तृषा सीएम विजय के ओथ सेरेमनी में पहुंची थीं. जिसकी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा रही थी. एक्ट्रेस विजय के बर्थडे पर साथ दिखी थीं. हाल ही में विजय की आखिरी फिल्म 'जना नायकन' देखनें भी थिएटर गई थीं.
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तृषा कृष्णन ने 'घिल्ली', 'लियो', और 'पोन्नियिन सेलवन' जैसी कई पॉपुलर फिल्मों में कान किया है. हालांकि वो फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.
तृषा कृष्णन ने 'घिल्ली', 'लियो', और 'पोन्नियिन सेलवन' जैसी कई पॉपुलर फिल्मों में कान किया है. हालांकि वो फिल्मों से ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं.
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बता दें, तृषा कृष्णन को हाल ही में तमिल फिल्म 'करुप्पु' में देखा गया था, जो 14 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.
बता दें, तृषा कृष्णन को हाल ही में तमिल फिल्म 'करुप्पु' में देखा गया था, जो 14 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.
Published at : 04 Aug 2026 01:25 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan Udhayanidhi Stalin C Joseph Vijay

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