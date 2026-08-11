'स्पाइडर मैन' की आंधी के आगे इस तमिल फिल्म का कमाल, चार दिन में वसूला 106% बजट

मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाDC Box Office: 'स्पाइडर मैन' की आंधी के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, चार दिन में वसूला 106% बजट

DC Box Office: 'स्पाइडर मैन' की आंधी के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, चार दिन में वसूला 106% बजट

DC Box office Collection Day 4: लोकेश कनगराज की लेटेस्ट रिलीज फिल्म डीसी कमाल कर रही है. इस फिल्म ने रिलीज के महज चार दिनों में अपना 100 फीसदी से ज्यादा बजट रिकवर कर लिया है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 11 Aug 2026 01:44 PM (IST)
Preferred Sources

लोकेश कनगराज और वामिका गब्बी स्टारर फिल्म ‘डीसी’ बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. दिलचस्प बात ये है कि स्पाइडर मैन ब्रांड न्यू डे की आंधी के आगे भी हर दिन कमाल का कलेक्शन कर रही है. यहां तक कि रिलीज के चार दिनों में इस फिल्म ने अपना पूरा बजट वसूल कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं ‘डीसी’ ने रिलीज के चौथे दिन कितनी कमाई की है?

डीसी’ ने चौथे दिन कितना किया कलेक्शन?
‘डीसी’ को दर्शकों से बेहद शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म ने भारत में 4.40 करोड़ की ओपनिंग की और पहले वीकेंड में ही 20 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था. हालांकि, असली परीक्षा सोमवार की कमाई थी, और फिल्म उसमें शानदार ढंग से सफल रही. हालांकि इसकी कमाई में थोड़ी गिरावट तो आई, लेकिन फिर भी इसने अपने पहले मंडे को ओपनिंग डे से ज्यादा का कलेक्शन किया.

  • सैकनिल्क के मुताबिक इस फिल्म ने भारत में अपनी रिलीज के चौथे दिन यानी पहले मंडे को 4 हजार 525 शो से 5.70 करोड़ की कमाई की.
  • इसी के साथ इसकी चार दिनों की टोटल कमाई 26.65 करोड़ पहुंच गई जबकि इसका ग्रॉस टोटल 30.65 करोड़ हो गया है.
  • वहीं ओवरसीज में फ़िल्म ने सोमवार को 1.50 करोड़ की कमाई की, जिससे इसकी विदेशों में चार दिनों की कुल कमाई 13.25 करोड़ हो गई है.
  • वहीं देश और विदेश की कमाई को मिलाकर, दुनिया भर में इसकी कुल कमाई 43.90 करोड़ रुपये हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Monday Box Office: मंडे को 'स्पाइडर मैन' का बिगड़ा खेल, 'ओह माय डॉग' भी हुई फेल, जानें- 'जना नायकन'-'धमाल 4' का कलेक्शन

डीसी’ ने चार दिन में पूरा बजट कर डाला वसूला
लोकेश कनगराज की इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में 26.65 करोड़ कमाकर अपनी पूरी प्रोडक्शन लागत वसूल कर ली है. खबरों के मुताबिक, यह फिल्म लगभग 25 करोड़ रुपये के बजट में बनाई गई है और इसने चार दिन में ही अपने बजट से ज्यादा कमाई कर ली है अब ये हिट होने की राह पर है. बतादें कि  प्रतिशत के हिसाब से इसने अपना 106.8% बजट रिकवर कर लिया है. वहीं इस फिल्म की मौजूदा रफ्तार को देखते हुए लग रहा ये आसानी से अपने इनवेस्टमेंट पर 100% रिटर्न कमाकर हिट हो सकती है.


DC Box Office: 'स्पाइडर मैन' की आंधी के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, चार दिन में वसूला 106% बजट

डीसी के बारे में
'कैप्टन मिलर' फेम अरुण मथेश्वरन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में लोकेश कनगराज के अलावा संजना एके और वामिका गब्बी भी अहम भूमिकाओं में हैं, यह फिल्म शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के मशहूर उपन्यास 'देवदास' पर आधारित है. लोकेश ने फिल्म में देवदास का किरदार निभाया है, जबकि वामिका और संजना ने चंद्र और पार्वती की भूमिका निभाई है. डीसी का म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने तैयार किया है. उन्होंने फिल्म की इमोशनल और एक्शन से भरपूर कहानी के हिसाब से 15 गानों का साउंडट्रैक बनाया है, जिसमें दिल को छू लेने वाली धुनों और जोश से भरे म्यूजिक का ब्लेंड है.

ये भी पढ़ें:-South OTT Release This Week: 'कट्टालान' से 'मिस्टर वर्क फ्रॉम होम' तक, इस हफ्ते ओटीटी पर 7 नई साउथ फिल्मों-सीरीज मचाएंगी धमाल

 

 

Published at : 11 Aug 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
DC Wamiqa Gabbi Lokesh Kanagaraj BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
DC Box Office: 'स्पाइडर मैन' की आंधी के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, चार दिन में वसूला 106% बजट
'स्पाइडर मैन' की आंधी के आगे इस तमिल फिल्म का कमाल, चार दिन में वसूला 106% बजट
साउथ सिनेमा
Monday Box Office: मंडे को 'स्पाइडर मैन' का बिगड़ा खेल, 'ओह माय डॉग' भी हुई फेल, जानें- 'जना नायकन'-'धमाल 4' का कलेक्शन
मंडे को 'स्पाइडर मैन' का बिगड़ा खेल, 'जना नायकन'-'धमाल 4' का भी हुआ बंटाधार, जानें- कलेक्शन
साउथ सिनेमा
Toxic से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा आडवाणी से नयनतारा तक किसे मिली कितनी फीस?
'टॉक्सिक' से यश ने वसूली सबसे मोटी रकम, जानें- कियारा सहित बाकी स्टार कास्ट की फीस
साउथ सिनेमा
14 August Movie Release: 'बंटवारा 1947' से 'आवारापन 2' तक, 14 अगस्त को 5 फिल्में मचाएंगी तहलका
'बंटवारा 1947' से 'आवारापन 2' तक, 14 अगस्त को 5 फिल्में मचाएंगी तहलका
Advertisement

वीडियोज

Mars Mystery: मंगल ग्रह पर मिली मधुमक्खियां? |ABPLIVE
Mangal Milan में क्यों गूंजा जय श्री राम? |ABPLIVE
Baramati Crime: पत्नी ने रची पति को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश? | Sansani
Janhit with Chitra Tripathi: CM Soren से छात्र..'हमको झुका ना पाओगे'! | Jharkhand Students Protest
Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
चीन में टाइफून डॉल्फिन से हाहाकार का अलर्ट, 24 घंटे में टूट जाएंगे बारिश के सारे रिकॉर्ड?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
छात्र आंदोलन के बीच मायावती की Gen-Z से अपील, कहा- षडयंत्र से दूर रहें
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
भारत-श्रीलंका सीरीज में टूटेगा विराट कोहली का 9 साल पुराना रिकॉर्ड?
बॉलीवुड
गोवा में पेंट हाउस, मुंबई में करोड़ों का बंगला, 100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
100 करोड़ से ज्यादा का है इमरान हाशमी का साम्राज्य, नेटवर्थ जान उड़ जाएंगे होश
विश्व
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
फूड ट्रंक में छिपे, मिलिट्री जेट से भरी उड़ान... तुर्किए से कैसे निकले डोनाल्ड ट्रंप
इंडिया
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
Fact Check: अरुणाचल प्रदेश में घुस गई है चीनी सेना? वायरल वीडियो का सच
ट्रेंडिंग
Denmark Woman In India Sleeper Train: डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
डेनमार्क से आई महिला ने स्लीपर ट्रेन में किया सफर, जो बताया हो गया वायरल
हेल्थ
Skin Itch After Bathing: 5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
5 साल से पानी में रह रहा लड़का, बाहर निकलते ही होती है जलन; ये कौन-सी बीमारी?
ABP NEWS
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
शव-यात्रा को देखकर तीर्थयात्रियों के कदम रुक गए और यातायात भी थम गया।
ABP NEWS
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
सुप्रिया सुले ने अखिलेश यादव को भी अपनी बेटी की शादी में आमंत्रित किया।
ABP NEWS
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ट्रेन में आरती देखकर यात्री हैरान रह गए! फिर उन्हें प्रसाद मिला।
ABP NEWS
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
यात्रियों को वैकुंठ ले जाने के लिए भयंदर-दादर लोकल, एक चलते-फिरते मंदिर में तब्दील हो जाता है.
ABP NEWS
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
महाराष्ट्र पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियारों का जखीरा जब्त।
Embed widget