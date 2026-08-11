अंडरवर्ल्ड के लोगों को गालियां देते थे सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ के पिता के लिए छोड़ा था अपना घर

Suniel Shetty Birthday: सुनील शेट्टी 90 के दशक के उन स्टार्स में शामिल हैं जो आज तक बॉलीवुड में लगातार काम कर रहे हैं. एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले सुनील शेट्टी ने अभिनय की दुनिया में देर से एंट्री ली थी. क्योंकि इससे पहले वो काम में अपने पिता का हाथ बंटाया करते थे. वहीं एक वजह और ये भी है कि पहले उनका एक्टिंग में इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो क्रिकेटर बनना चाहते थे.

सुनील शेट्टी आज बॉलीवुड के फेमस एक्टर होने के साथ-साथ काफी रईस भी हैं. हालांकि पहले उनके हालात ऐसे नहीं थे. उनके पिता वीरप्पा शेट्टी मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में होटल में टेबल साफ करने का काम किया करते थे. हालांकि बाद में उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के दम पर खुद का एक रेस्टोरेंट और कपड़े की दुकान भी खोल ली थी.

कर्नाटक में हुआ था 'अन्ना' का जन्म

सुनील शेट्टी आज अपना 65वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. अभिनेता का जन्म 11 अगस्त 1961 को कर्नाटक के मैंगलोर के पास मुल्की में हुआ था. फैंस और इंडस्ट्री से जुड़े लोग प्यार से सुनील शेट्टी को 'अन्ना' भी बुलाते हैं.

ये भी पढ़ें: फिल्म लाइन में 15 साल तक लोगों ने नहीं दिए काम के पैसे, रवि किशन का खुलासा, बोले- घनघोर गरीबी देखी

अधूरा रह गया क्रिकेटर बनने का सपना

सुनील शेट्टी क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं शुरू से ही वो इस खेल के दीवाने रहे हैं. स्कूल के दिनों में वो काफी क्रिकेट भी खेलते थे. उनका सपना भी था कि वो क्रिकेटर ही बने, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. सुनील आईपीएल की शुरुआत के दौरान साल 2008 में एक आईपीएल टीम भी खरीदना चाहते थे, हालांकि उन्हें पार्टनरशिप के लिए फंडर्स और इन्वेस्टर्स नहीं मिले थे.

पिता के काम में करते थे मदद

जब सुनील शेट्टी छोटे थे तभी उनके पिता परिवार को लेकर मुंबई शिफ्ट हो गए थे. शुरुआत में उन्होंने होटल में क्लीनर और वेटर का काम किया था. इसके बाद खुद संपन्न हुए तो एक रेस्टोरेंट खरीद लिया था. वहीं आगे जाकर उन्होंने कपड़े की एक दुकान भी खोल ली थी. पिता के इन कामों में सुनील भी उनकी मदद करते थे.

जैकी श्रॉफ के पिता के लिए छोड़ा अपना घर

बॉलीवुड में कई एक्टर्स के साथ सुनील शेट्टी दोस्ती का गहरा रिश्ता शेयर करते हैं. उनमें जैकी श्रॉफ भी शमिल है. दोनों का याराना तो तब का है जब सुनील का बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं हुआ था. दरअसल स्कूल में जैकी, सुनील के सीनियर थे और दोनों एक दूसरे को जानते थे. दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जब जैकी मॉडलिंग के दिनों में थे उस वक्त सुनील उन्हें अपने पिता की दुकान से उधार कपड़े दिया करते थे. ऐसे में उनकी दोस्ती और गहरी होती चली गई.

एक बार तो सुनील ने जैकी के पिता के लिए अपना घर तक दे दिया था. बता दें कि पहले जैकी अपने परिवार के साथ चॉल में रहते थे. एक बार उनके पिता काकूभाई श्रॉफ को चमड़ी निकलने की बीमारी हो गई थी और चॉल में छोटे से घर में उनकी देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही थी. जब ये बात सुनील के कानों तक पहुंची तो उन्होंने दोस्ती का फर्ज निभाते हुए जैकी के पिता के लिए अपना घर दे दिया था और वो खुद कहीं और रहे.

31 की उम्र में किया बॉलीवुड डेब्यू

सुनील शेट्टी ने 31 साल की उम्र में बतौर एक्टर फिल्मी दुनिया में अपनी शुरुआत की थी. उनकी पहली फिल्म थी 'बलवान'. साल 1992 की इस मूवी में उन्होंने दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती के साथ काम किया था. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी.

ये भी पढ़ें: यश रचने जा रहे इतिहास, 1 साल में देंगे दो 100 करोड़ ओपनिंग करने वाली फिल्में?

अंडरवर्ल्ड के लोगों को देते थे गालियां

80 और 90 के दशक में बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड की काफी दखलंदाजी होती थी. सुनील ने एक बातचीत में बताया था कि उन्हें भी अंडरवर्ल्ड से फोन आते थे और एक्सटॉर्शन मनी मांगी जाती थी. हालांकि सुनील ठहरे बेखौफ और बेबाक अंदाज वाले. वो फोन करने वालों को जमकर गालियां देते थे.

करोड़ो में हैं सुनील शेट्टी की नेटवर्थ

'धड़कन', 'हेरा फेरी','फिर हेरा फेरी', 'मैं हूं ना','बॉर्डर' और 'मोहरा' जैसी फिल्मों से पहचान बनाने वाले सुनील शेट्टी के पास करोड़ों की दौलत है. टाइम ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 125 करोड़ रुपये है.

सुनील शेट्टी पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड' नाम के प्रोडक्शन हाउस के मालिक होने के अलावा 'मिसचीफ डाइनिंग बार' और 'क्लब H2O' के भी मालिक हैं. उनकी कमाई फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट, फिटनेस स्टार्ट अप, होटल बिजनेस से भी होती है.