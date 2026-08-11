कभी नौकरी करती थीं जैकलीन फर्नांडीज, अब करोड़ों में हैं दौलत, अक्षय-सलमान संग दीं हिट फिल्में

Jacqueline Fernandez Birthday: बॉलीवुड की जानी-मानी और खूबसूरत एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज ने कम उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया था. अक्षय कुमार और सलमान खान जैसे बॉलीवुड सुपरस्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकीं जैकलीन ने कभी मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीता था और वो श्रीलंका में कभी बतौर टीवी रिपोर्टर भी काम कर चुकी हैं. हालांकि बाद में उन्होंने अपना देश छोड़ दिया और फिर हमेशा-हमेशा के लिए भारत से नाता जोड़ लिया.

भारत में आने पर जैकलीन फर्नांडीज की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थीं. कभी नौकरी और मॉडलिंग करने वाली जैकलीन भारत में एक्ट्रेस बनने के बाद लाखों लोगों की पसंदीदा बन गई थीं. हालांकि एक्ट्रेस का एक्टिंग करियर बेहद ज्यादा सफल नहीं रहा. आइए आज एक्ट्रेस के जन्मदिन के मौके पर जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ खास बातें.

बहरीन के प्रिंस को कर चुकी हैं डेट

जैकलीन का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन के मनामा में हुआ था. उनकी मां मलेशियाई मूल की और पिता श्रीलंकाई मूल के हैं. हालांकि एक्ट्रेस की परवरिश बहरीन में हुई थी. बता दें कि फिल्मी दुनिया में डेब्यू करने से पहले जैकलीन ने बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा को डेट किया था. हालांकि ये रिश्ता एक से दो साल में ही खत्म हो गया था.

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कभी टीवी रिपोर्टर थीं जैकलीन फर्नांडीज

जैकलीन की रूचि कभी मीडिया फील्ड में थी और उन्होंने इसमें काम भी किया है. वो मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट हुआ करती थीं और बाद में उन्होंने इसी फील्ड में करियर बनाने के उद्देश्य से श्रीलंका में एक टीवी चैनल में टीवी रिपोर्टर के रूप में काम भी किया था.

2006 में जीता मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब

वक्त के साथ जैकलीन का झुकाव मॉडलिंग की तरफ बढ़ गया था. ऐसे में उन्होंने मॉडलिंग शुरू की. उनके मॉडलिंग करियर में सबसे बड़ा मोड़ साल 2006 में आया था. 20 साल पहले एक्ट्रेस ने मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब अपने नाम किया था और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा.

बॉलीवुड में फ्लॉप रहा डेब्यू

मॉडलिंग में सक्सेसफुल करियर के बाद जैकलीन ने बॉलीवुड का रुख किया था. एक्ट्रेस बाद में भारत आ गई थीं और उन्होंने हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया. लेकिन, उनका डेब्यू फ्लॉप साबित हुआ था. उनकी पहली फिल्म 'अलादीन' थी. साल 2009 में आई इस फिल्म में उन्होंने संजय दत्त, रितेश देशमुख और अमिताभ बच्चन जैसे एक्टर्स के साथ काम किया था. हालांकि सफलता नहीं मिल पाई.

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अक्षय-सलमान संग दी हिट फिल्में

बॉलीवुड के दो बड़े सुपरस्टार अक्षय कुमार और सलमान खान के साथ जैकलीन फर्नांडीज की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. सलमान के साथ वो 'किक' और 'रेस 3' जैसी फिल्मों में नजर आई थीं. इनमें से किक ब्लॉकबस्टर निकली थी, जबकि रेस 3 टिकट खिड़की पर एवरेज रही थी.

वहीं अक्षय कुमार के साथ जैकलीन ने 'हाउसफुल 5', 'वेलकम टू द जंगल', 'हाउसफुल 2' और 'राम सेतु' जैसी फिल्मों में काम किया है. जैकलीन इन फिल्मों के अलावा 'जुड़वा 2', 'मर्डर', 'रेस 2' जैसी फिल्मों के लिए भी चर्चा में रही हैं.

41 की उम्र में भी नहीं की शादी

कभी बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अली खलीफा को डेट करने वाली जैकलीन का नाम बॉलीवुड में कई लोगों के साथ जुड़ा है. साल 2011 की फिल्म 'हाउसफुल 2' के दौरान डायरेक्टर साजिद खान संग उनके लिंकअप की खबरें आई थीं.

इसके अलावा किक के दौरान सलमान खान संग भी उनके अफेयर के चर्चे रहे. लेकिन, वो सलमान को अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बताती रही हैं. वहीं उनका नाम सिद्धार्थ मल्होत्रा से भी जुड़ चुका है. जैकलीन के अफेयर की खबरें इटैलियन एक्टर और मॉडल मिशेल मोरोन के साथ भी सुर्खियों में रहीं. दरअसल दोनों ने एक म्यूजिक एल्बम 'मुड़ मुड़' में साथ काम किया था. इसके बाद उनके अफेयर की खबरें आने लगी थीं. लेकिन, एक्ट्रेस अब तक कुंवारी हैं. 41 की उम्र में भी उन्होंने शादी नहीं की है.

करोड़ों की मालकिन हैं जैकलीन फर्नांडीज

जैकलीन ने अच्छा नाम कमाने के साथ-साथ अच्छी खासी दौलत भी कमाई है. लाइफ स्टाइल एशिया की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 115 करोड़ रुपये है. हाल ही में फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आई जैकलीन एक फिल्म के लिए 4 से 6 करोड़ रुपये लेती हैं.

जैकलीन की कमाई फिल्मों के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट से भी होती है. एक्ट्रेस के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास मर्सिडीज मेबैक एस500, बीएमडब्ल्यू 520डी, जीप कंपास और रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी जैसी लग्जरी गाड़ियां भी हैं.