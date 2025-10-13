इस समय सिनेमाघरों में कई जॉनर की फ़िल्में चल रही हैं, जिनमें पीरियड ड्रामा एक्शन थ्रिलर और रोमांटिक ड्रामा से लेकर कोर्टरूम कॉमेडी तक शामिल हैं. हालांकि तगड़े मुकाबले के बावजूद, ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. वहीं इसी फिल्म के साथ रिलीज हुई वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' और कुछ हफ्तों पुरानी अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' भी बॉक्स ऑफिस पर औसत परफॉर्म कर रही हैं. चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों ने संडे को कितना कलेक्शन किया है.

कांतारा चैप्टर 1 ने संडे को कितनी कमाई की है?

2025 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक, ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' इंडियन और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस दोनों पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने ना केवल छप्परफाड़ कमाई कर ली है बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इसने 9वें दिन 22.25 करोड़ और 10वें दिन 39 करोड़ का कलेक्शन किया है

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 11वें दिन यानी संडे को 39 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 11वें दिन 437.65 करोड़ का कलेक्शन किया है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने संडे को कितना किया कलेक्शन?

शशांक खेतान द्वारा निर्देशित, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओपनिंग वीकेंड के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. अपने 10वें दिन यानी फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 11वें दिन 3 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की 11 दिनों की कुल कमाई अब 49.60 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 ने चौथे संडे कितना किया कलेक्शन?

सुभाष कपूर निर्देशित अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 24 दिन हो चुके हैं. इस बीच कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्में भी रिलीज हुई हैं. इन नई मूवीज के बीच भी 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 29 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे हफ्ते में 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई 7.3 करोड़ रुपये रही. वहीं 22वें दिन इसने 50 लाख कमाए और 23वें दिन इसकी कमाई 1 करोड़ का कारोबार किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे संडे 1.10 करोड़ का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ 'जॉली एलएलबी 3' की 24 दिनों की कुल कमाई अब 112.90 करोड़ रुपये हो गई है.

'दे कॉल हिम ओजी' ने तीसरे संडे कितना किया कलेक्शन?

पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म से इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों में डेब्यू किया है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने रिलीज के पहले हफ्ते में 169.3 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 18.5 करोड़ रुपये रही. 16वें दिन इसका कलेक्शन 83 लाख रुपये रहा जबकि 17वें दिन इसकी कमाई 1.47 करोड़ रुपये रही.