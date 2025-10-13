हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाSunday BO Collection: संडे को खूब दहाड़ी 'कांतारा चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की भी चमकी किस्मत, जानें-बाकी फिल्मों का हाल

Sunday BO Collection: संडे को खूब दहाड़ी 'कांतारा चैप्टर 1', 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की भी चमकी किस्मत, जानें-बाकी फिल्मों का हाल

Sunday Box Office Collection: संडे को एक बार फिर कई फिल्मों के बीक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के लिए तगड़ा मुकाबला हुआ. चलिए जानते हैं इनमें से किसने कितना कलेक्शन किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 13 Oct 2025 10:05 AM (IST)
Preferred Sources

इस समय सिनेमाघरों में कई जॉनर की फ़िल्में चल रही हैं, जिनमें पीरियड ड्रामा एक्शन थ्रिलर और रोमांटिक ड्रामा से लेकर कोर्टरूम कॉमेडी तक शामिल हैं. हालांकि तगड़े मुकाबले के बावजूद, ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. वहीं इसी फिल्म के साथ रिलीज हुई वरुण धवन की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' और कुछ हफ्तों पुरानी अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' भी बॉक्स ऑफिस पर औसत परफॉर्म कर रही हैं. चलिए यहां जानते हैं इन फिल्मों ने संडे को कितना कलेक्शन किया है.

कांतारा चैप्टर 1 ने संडे को कितनी कमाई की है?
2025 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक, ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' इंडियन और ग्लोबल बॉक्स ऑफिस दोनों पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. इस फिल्म ने ना केवल छप्परफाड़ कमाई कर ली है बल्कि कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं. बता दें कि इस फिल्म ने रिलीज के पहले हफ्ते में 337.4 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं इसने 9वें दिन 22.25 करोड़ और 10वें दिन 39 करोड़ का कलेक्शन किया है

  • अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 11वें दिन यानी संडे को 39 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 11वें दिन 437.65 करोड़ का कलेक्शन किया है.

सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने संडे को कितना किया कलेक्शन?
शशांक खेतान द्वारा निर्देशित, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ओपनिंग वीकेंड के बाद से ही बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष कर रही है. अपने 10वें दिन यानी  फिल्म ने 3.25 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' ने रिलीज के 11वें दिन 3 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की 11 दिनों की कुल कमाई अब 49.60 करोड़ रुपये हो गया है.

जॉली एलएलबी 3 ने चौथे संडे कितना किया कलेक्शन?
सुभाष कपूर निर्देशित अक्षय कुमार और अरशद वारसी स्टारर 'जॉली एलएलबी 3' को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है. इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज हुए 24 दिन हो चुके हैं. इस बीच कांतारा चैप्टर 1 और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी फिल्में भी रिलीज हुई हैं. इन नई मूवीज के बीच भी 'जॉली एलएलबी 3' बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत किए हुए हैं.

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने पहले हफ्ते में 74 करोड का कलेक्शन किया था. दूसरे हफ्ते में इस फिल्म ने 29 करोड़ का कलेक्शन किया था. तीसरे हफ्ते में 'जॉली एलएलबी 3' की कमाई 7.3 करोड़ रुपये रही. वहीं 22वें दिन इसने 50 लाख कमाए और 23वें दिन इसकी कमाई 1 करोड़ का कारोबार किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'जॉली एलएलबी 3' ने रिलीज के 24वें दिन यानी चौथे संडे 1.10 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'जॉली एलएलबी 3' की 24 दिनों की कुल कमाई अब 112.90 करोड़ रुपये हो गई है.

'दे कॉल हिम ओजी' ने तीसरे संडे कितना किया कलेक्शन?
पवन कल्याण की एक्शन थ्रिलर फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर  अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म से इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों में डेब्यू किया है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने रिलीज के पहले हफ्ते में 169.3 करोड़ का कलेक्शन किया है. वहीं दूसरे हफ्ते में इसकी कमाई 18.5 करोड़ रुपये रही. 16वें दिन इसका कलेक्शन 83 लाख रुपये रहा जबकि 17वें दिन इसकी कमाई 1.47 करोड़ रुपये रही.

  • अब 18वें दिन 'दे कॉल हिम ओजी' ने रिलीज के 18वें दिन यानी तीसरे संडे को 1.34 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ 'दे कॉल हिम ओजी' की 18 दिनों की कुल कमाई अब 191.44 करोड़ रुपये रही है.  

 

 

और पढ़ें
Published at : 13 Oct 2025 09:55 AM (IST)
Tags :
Jolly Llb 3 Kantara Chapter 1 Og Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
Latur Stone Pelting: महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
विश्व
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
Advertisement

वीडियोज

Karnataka RSS ban: खरगे का RSS पर करारा वार, CM ने दिए कार्रवाई के आदेश!
Karwa Chauth Horror: करवा चौथ पर पत्नी प्रेमी संग भागी, सदमे में पति Dharmendra ने दी जान
Delivery Horror: Bhopal में पेमेंट विवाद पर 'गुंडागर्दी', घर में घुसकर परिवार को पीटा!
AI Meme Row: पंचायत का तालिबानी 'न्याय', AI मीम पर युवक को पिलाई पैर धोने वाली गंदगी!
Bengal Horror: दुर्गापुर दुष्कर्म मामले पर बोलीं Mamata- 'रात 12:30 बजे लड़की बाहर क्यों गई?'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Bihar Elections: NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
महाराष्ट्र
Latur Stone Pelting: महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
महाराष्ट्र के लातूर में हिंसक झड़प, दो गुटों में पथराव में कई घायल, तनाव बरकरार
विश्व
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
भारत के साथ धोखेबाजी? रूसी सेना ने पाकिस्तान के साथ किया युद्धाभ्यास, पुतिन के भारत दौरे से पहले तहलका
टेलीविजन
Bigg Boss 19: अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
अरिजीत सिंह से हुए अपने झगड़े पर सलमान खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'गलतफहमी हुई थी...'
स्पोर्ट्स
Suryakumar Yadav Mahakal Visit: महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
महादेव की शरण में पहुंचे सूर्यकुमार यादव, ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले पत्नी देविशा संग महाकालेश्वर मंदिर में की पूजा
ट्रैवल
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
अयोध्या दीपोत्सव 2025 का प्लान, जानें पहली बार यात्रा के लिए बजट, होटल और जरूरी टिप्स
ट्रेंडिंग
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान
न्यूजीलैंड का खास पंछी! छोटे से पंख की कीमत 23 लाख रुपये से ज्यादा- यूजर्स हैरान
जनरल नॉलेज
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
सबसे ज्यादा कौन उगाता है गेहूं? भारत नहीं यह देश है चैंपियन, आंकड़े कर देंगे हैरान
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Embed widget