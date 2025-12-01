साउथ एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने राज निदिमोरू संग शादी की अनाउंसमेंट कर दी है. दोनों ने 1 दिसंबर को ईशा योग सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में शादी कर ली है. समांथा ने राज संग शादी की तस्वीरें शेयर कर दी हैं. फोटोज में समांथा और राज काफी खुश नजर आ रहे हैं.

समांथा का ब्राइडल लुक

फोटोज में राज और समांथा काफी खुश नजर आ रहे हैं. समांथा के ब्राइडल लुक की बात करें तो उन्होंने लाल साड़ी पहनी. इसी के साथ गोल्ड जूलरी और गोल्ड नेकलेस कैरी किया. उन्होंने गोल्ड रिंग्स भी पहनी. वो फोटोज में अपना मंगलसूत्र और बड़ी डायमंड रिंग फ्लॉन्ट करती दिखीं. समांथा ने मिनिमल मेहंदी लगाई. उन्होंने लाइट मेकअप लिया और बालों में गजरा लगाया था. पूरे ब्राइडल लुक में वो बेहद गॉर्जियस लग रही थीं.

वहीं राज की बात करें तो वो व्हाइट कुर्ता और पायजामा में दिखे. उन्होंने ऑरेंज कलर की नेहरू जैकेट पहनी थी.

बता दें कि समांथा और राज लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों ने साथ में वेब सीरीज द फैमिली मैन में भी काम किया था. समांथा को द फैमिली मैन के दूसरे सीजन में देखा गया था. इसके बाद से ही उनके अफेयर की खबरें चर्चा में आ गई थीं. समांथा और राज ने अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियल तो नहीं किया था लेकिन अक्सर उन्हें साथ में देखा जाता था. समांथा और राज की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं.

अब दोनों ने सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली है. खबरें हैं कि उनकी शादी में 30 गेस्ट ही शामिल हुए. उन्होंने इस शादी को सिंपल रखा है.

समांथा और राज दोनों की ही ये दूसरी शादी है. समांथा की पहली शादी नागा चैतन्य के साथ हुई थी. लेकिन दोनों ने 2021 में तलाक ले लिया. वहीं राज निदिमोरु की एक्स पत्नी का नाम श्यामली डे है. राज और श्यामली का रिश्ता भी चल नहीं पाया था.