Samantha-Raj Nidimoru Wedding: शादी के बंधन में बंधे समांथा रूथ प्रभु-राज निदिमोरू, लाल साड़ी पहन दुल्हन बनी एक्ट्रेस!
Samantha Ruth Prabhu-Raj Nidimoru Wedding: एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु और द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू के शादी करने की खबरें आ रही हैं. रिपोर्ट्स हैं कि दोनों ने सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली है.
एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने अपनी जिंदगी के नए फेज में कदम रख दिया है. एक्ट्रेस के दूसरी बार शादी करने की खबरें छाई हुई हैं. रिपोर्ट्स हैं कि समांथा ने द फैमिली मैन के डायरेक्टर राज निदिमोरू संग सीक्रेट सेरेमनी में शादी कर ली है. हालांकि, दोनों ने अभी तक अपनी शादी को ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है.
लाल साड़ी पहन दुल्हन बनी समांथा रूथ प्रभु
HT सिटी ने सोर्स के हवाले से लिखा कि समांथा और राज ने सोमवार सुबह शादी रचाई. शादी ईशा योगा सेंटर के लिंग भैरवी मंदिर में हुआ. इस शादी में 30 गेस्ट शामिल हुआ. समांथा ने शादी के लिए लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी.
राज की एक्स वाइफ ने की थी ये पोस्ट
बता दें कि रविवार रात से उनकी शादी को लेकर खबरें चर्चा में थीं. राज और समांथा दोनों की ही ये दूसरी शादी है. राज की एक्स वाइफ Sshyamali De ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी पोस्ट की थी. जिसमें लिखा था- डेस्पेरेट लोग डेस्पेरेट करने वाले काम करते हैं. इस पोस्ट के बाद से समांथा और राज की शादी की खबरें ज्यादा चर्चा में आ गई थीं. 2022 में राज और Sshyamali ने तलाक लिया था.
वहीं समांथा रूथ प्रभु की पहली शादी नागा चैतन्य के साथ हुई थी. उनकी ये शादी भी चल नहीं पाई थी. 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया था. इसके बाद से दोनों अपनी-अपनी लाइफ में मूवऑन कर गए थे. नागा चैतन्य ने भी दूसरी शादी कर ली है. उन्होंने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला संग शादी की है. उनकी शादी ग्रैंड सेरेमनी में हुई थी.
नागा चैतन्य से अलग होने के बाद समांथा और राज ने साथ में वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में काम किया था. इसके बाद से उनके बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं और धीरे-धीरे उनके बीच प्यार हुआ. अब दोनों के शादी करने की खबरें चर्चा में हैं.
