'जब आप मेरा हाथ थामे रहती हो…'ऋषभ शेट्टी ने शादी की सालगिरह पर पत्नी प्रगति पर लुटाया प्यार
Rishab Shetty wedding anniversary: कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने अपनी शादी की सालगिरह पर पत्नी प्रगति के साथ बिताए नौ सालों को याद करते हुए सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया है.
कन्नड़ सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी सोमवार को अपनी पत्नी प्रगति के साथ शादी की सालगिरह मना रहे हैं. इस मौके को और भी खास बनाते हुए ऋषभ ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी के सफर को याद किया है.
इंस्टाग्राम पर शेयर की यादगार तस्वीरें
ऋषभ ने इंस्टाग्राम पर पत्नी प्रगति के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं और कैप्शन में लिखा की,'वैवाहिक बंधन में बंधकर हमें एक-दूसरे के साथ प्यार से जुड़ते हुए नौ साल पूरे हो गए हैं. पीछे मुड़कर देखें तो हर पल मीठी यादों से भरा लगता है. इनमें खुशी, दर्द, हंसी और कभी-कभी छोटी-मोटी नोक-झोंक भी शामिल हैं लेकिन इन सबके ऊपर हमेशा आपसी समझ, संतुलन और सबसे ज्यादा प्यार रहा है जो कभी खत्म नहीं होता.' उनकी ये बातें फैंस के दिल को छू रही हैं.
पत्नी प्रगति को बताया अपनी सबसे बड़ी ताकत
पोस्ट में ऋषभ ने आगे लिखा की, 'आपके प्यार की रोशनी, आपके साथ मिली शांति और भरोसे ने ही मुझे आज का ऋषभ बनाया है. बल्कि आपने मेरी जीवन संगिनी, हमसफर और सौभाग्य की देवी बनकर मेरी छोटी-सी जिंदगी को समंदर जितना बड़ा और खूबसूरत बना दिया है. इसके लिए ढेर सारा धन्यवाद. मेरी ताकत, मेरा सहारा और मेरी सबसे बड़ी शक्ति, आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं. जब आप मेरा हाथ थामे रहती हो तो जिंदगी और भी ज्यादा सुंदर लगती है.' ऋषभ का ये प्यार भरा मैसेज सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.
थिएटर से शुरू हुई थी ऋषभ-प्रगति की लव स्टोरी
आपको बता दें की ऋषभ और प्रगति की लव स्टोरी भी काफी दिलचस्प है. दोनों की पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी जब प्रगति फिल्म ‘उलिडावरु कंडांते’ देखने पहुंची थीं. उस फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी थे और प्रगति उनकी बड़ी फैन थीं. दोस्तों के साथ फिल्म देखने आई प्रगति की वहीं ऋषभ से मुलाकात हुई थी. फोटो खिंचवाते वक्त जहां बाकी लोग रक्षित के साथ खड़े हुए वहीं प्रगति ने ऋषभ के साथ फोटो ली और यहीं से दोस्ती शुरू हुई जो आगे चलकर प्यार में बदल गई. साल 2017 में दोनों ने शादी कर ली थी.
कन्नड़ सिनेमा की पहचान बन चुके हैं ऋषभ शेट्टी
ऋषभ शेट्टी कन्नड़ सिनेमा के बड़े नाम हैं. वे अभिनेता होने के साथ-साथ निर्देशक और निर्माता भी हैं. ‘कांतारा’ (2022) और आने वाली ‘कांतारा चैप्टर 1’ (2025) के जरिए उन्होंने कन्नड़ सिनेमा को देशभर में पहचान दिलाई और गांव की कहानियों को बड़े पर्दे पर मजबूती से दिखाया है. वहीं प्रगति शेट्टी भी सिर्फ उनकी पत्नी नहीं हैं बल्कि उनकी फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम करती हैं और हर कदम पर उनका साथ निभाती हैं.
