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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPeddi Advance Bookings: राम चरण की 'पेड्डी' ने एडवांस बुकिंग में छापे करोड़ों, ओवरसीज मार्केट में तोड़े रिकॉर्ड

Peddi Advance Bookings: राम चरण की 'पेड्डी' ने एडवांस बुकिंग में छापे करोड़ों, ओवरसीज मार्केट में तोड़े रिकॉर्ड

Peddi Advance Bookings: 'पेड्डी' 4 जून को रिलीज होने वाली है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. आइए नजर डालते हैं फिल्म ने एडबांस बुकिंग में अभी तक कितमी कमाई कर ली है.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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राम चरण की 'पेड्डी' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने के लिए तैयार है. फिल्म को बुच्ची बाबू ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में राम चरण और जाह्नवी कपूर लीड रोल में हैं. फिल्म में राम चरण को तीन अलग-अलग स्पोर्ट्स खेलते देखा जाएगा. फिल्म 4 जून को रिलीज हो रही है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है.

'पेड्डी' की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग

फिल्म के पेड प्रीमियर और डे 1 की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने इंडिया में ब्लॉकसीट के साथ 5.35 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं बिना ब्लॉक सीट के फिल्म ने ग्रॉस 2.8 करोड़ कमा लिए हैं. 

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फिल्म को तेलुगू में 1375 शोज मिले हैं. वहीं तमिल में 48 शोज मिले हैं. हिंदी में 92 शोज मिले हैं. कन्नड़ में 11 शोज मिले हैं. इंडिया में फिल्म को टोटल 1526 शोज मिले. फिल्म के तेलुगू वर्जन ने 2.78 करोड़ की कमाई कर ली है. तमिल में फिल्म ने 10 लाख और हिंदी में 17 हजार की कमाई की है. 

दुनियाभर में 'पेड्डी' का धमाका

बुकमायशो के मुताबिक, फिल्म के पेड प्रीमियर 3 जून से रात 8 बजे से प्रीमियर होंगे. फिल्म की वर्ल्डवाइड कमाई की बात करें तो फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका में 8.9 करोड़ की कमाई कर ली है. ओवरसीज मार्केट में फिल्म धमाका कर रही है. फिल्म ने $800K की प्री-सेल्स के साथ विदेशों में रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 

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'पेड्डी' को ओवरसीज मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एडवांस बुकिंग में. तेलुगू फिल्मों को नॉर्थ अमेरिका में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. करंट ट्रेंड को देखते हुए कहा जा रहा है कि फिल्म को नॉर्थ अमेरिका में धमाका करने वाली है. 

बता दें कि राम चरण और जाह्नवी जोरों-शोरों से प्रमोशन में लगे हैं. फिल्म के ट्रेलर में जाह्नवी की एक्टिंग का काफी पसंद किया गया. वहीं रामचरण ने हमेशा की तरह धमाल मचाया 

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 02 Jun 2026 05:52 PM (IST)
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