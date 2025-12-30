रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर अक्तूबर में खबरें आई थीं कि दोनों ने सगाई कर ली है. हालांकि, दोनों ने इस मुद्दे पर ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा. लेकिन, जब भी रश्मिका को स्पॉट किया गया और उनके फिंगर में रिंग देखा गया. इसी बीच अब खबरें हैं कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार रश्मिका और विजय 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे. देखा जाए तो ये महीना बेहद खास है, क्योंकि वैलेंटाइन्स का महीना है, जिसे प्यार का महीना कहा जाता है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार विजय और रश्मिका 26 फरवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे.

इस जगह होगा कपल का रिसेप्शन

इतना ही नहीं दोनों ने हेरिटेज प्रॉपर्टीज भी फाइनल कर ली है. मालूम हो सगाई की तरह ही इनकी शादी को भी इंटीमेट रखा जाएगा, जिसमें उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त में शामिल होंगे. वहीं, ये भी कहा जा रहा है कि शादी के बाद इनका हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन होगा जिसमें परिवार के साथ-साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी शामिल होंगे.





मालूम हो इस कपल ने ऑफिशियल तौर पर बेशक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन रश्मिका की फिल्म द गर्लफ्रेंड के सक्सेस इवेंट के दौरान विजय को रश्मिका के हाथ पर किस करते देखा गया था, जो काफी वायरल हुआ था. आपको बता दें कि विजय और रश्मिका की उम्र में 7 साल का फासला है.

रश्मिका से उम्र में विजय 7 साल बड़े हैं. रश्मिक अभी 29 साल की हैं, वहीं विजय की उम्र अभी 36 साल है. हालांकि, उम्र का फासला कुछ भी हो लेकिन दोनों के बीच बेशुमार प्यार और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट देखने को मिलता है, जो किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए काफी है.

हाल ही में जब एक इंटरव्यू के दौरान रश्मिका से शादी के बारे में पूछा गया था तो ना उन्होंने एक्सेप्ट किया था और ना इंकार ही किया था. एक्ट्रेस का कहना था कि राइट टाइम आने पर सबको सबकुछ पता चल जाएगा. लेकिन, रिपोर्ट के अनुसार कपल ने बहुत पहसे ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी है.

