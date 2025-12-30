हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारश्मिका मंदाना इस दिन विजय देवरकोंडा के संग लेंगी सात फेरे, वेडिंग डेट के साथ रिसेप्शन वेन्यू का भी हुआ खुलासा!

रश्मिका मंदाना इस दिन विजय देवरकोंडा के संग लेंगी सात फेरे, वेडिंग डेट के साथ रिसेप्शन वेन्यू का भी हुआ खुलासा!

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की रिलेशनशिप की खबरें पिछले काफी वक्त से चर्चा में बनी हुई है. लगातार ये भी खबरें हैं कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. अब शादी को लेकर अपडेट सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 08:48 AM (IST)
Preferred Sources

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा को लेकर अक्तूबर में खबरें आई थीं कि दोनों ने सगाई कर ली है. हालांकि, दोनों ने इस मुद्दे पर ऑफिशियल तौर पर कुछ भी नहीं कहा. लेकिन, जब भी रश्मिका को स्पॉट किया गया और उनके फिंगर में रिंग देखा गया. इसी बीच अब खबरें हैं कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

रिपोर्ट्स के अनुसार रश्मिका और विजय 26 फरवरी को शादी के बंधन में बंधेंगे. देखा जाए तो ये महीना बेहद खास है, क्योंकि वैलेंटाइन्स का महीना है, जिसे प्यार का महीना कहा जाता है. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार विजय और रश्मिका 26 फरवरी को उदयपुर में शादी के बंधन में बंधेंगे.

इस जगह होगा कपल का रिसेप्शन

इतना ही नहीं दोनों ने हेरिटेज प्रॉपर्टीज भी फाइनल कर ली है. मालूम हो सगाई की तरह ही इनकी शादी को भी इंटीमेट रखा जाएगा, जिसमें उनके परिवार के लोग और करीबी दोस्त में शामिल होंगे. वहीं, ये भी कहा जा रहा है कि शादी के बाद इनका हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन होगा जिसमें परिवार के साथ-साथ इंडस्ट्री से जुड़े लोग भी शामिल होंगे.


रश्मिका मंदाना इस दिन विजय देवरकोंडा के संग लेंगी सात फेरे, वेडिंग डेट के साथ रिसेप्शन वेन्यू का भी हुआ खुलासा!

मालूम हो इस कपल ने ऑफिशियल तौर पर बेशक रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन रश्मिका की फिल्म द गर्लफ्रेंड के सक्सेस इवेंट के दौरान विजय को रश्मिका के हाथ पर किस करते देखा गया था, जो काफी वायरल हुआ था. आपको बता दें कि विजय और रश्मिका की उम्र में 7 साल का फासला है.

रश्मिका से उम्र में विजय 7 साल बड़े हैं. रश्मिक अभी 29 साल की हैं, वहीं विजय की उम्र अभी 36 साल है. हालांकि, उम्र का फासला कुछ भी हो लेकिन दोनों के बीच बेशुमार प्यार और एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट देखने को मिलता है, जो किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए काफी है.

हाल ही में जब एक इंटरव्यू के दौरान रश्मिका से शादी के बारे में पूछा गया था तो ना उन्होंने एक्सेप्ट किया था और ना इंकार ही किया था. एक्ट्रेस का कहना था कि राइट टाइम आने पर सबको सबकुछ पता चल जाएगा. लेकिन, रिपोर्ट के अनुसार कपल ने बहुत पहसे ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी है.

ये भी पढ़ें:-Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: इस शख्स की वापसी से होगी नॉयना की हालत खराब, तुलसी और ऋतिक का बनेगी सबसे बड़ा सहारा

Published at : 30 Dec 2025 08:45 AM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda RASHMIKA MANDANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
दिल्ली NCR
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

Muzaffarnagar में सिलेंडर फटने से 3 लोगों की मौत | Breaking | UP News
Maharashtra News: Bhandup West के स्टेशन पर बस ने मारी टक्कर, 4 लोगों की हुई मौत
Crime News : तीन दुल्हनों का 'धोखेबाज' दूल्हा ! |Sansani
UP News: सांसद Ravi Kishan पर CM Yogi की फिर तंज भरी टिप्पणी | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: 'सुप्रीम' आदेश..ये 'जनहित' की जीत है! | Kuldeep Sengar | SC |Unnao
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
बारिश से नए साल का स्वागत, 7 राज्यों के लिए चेतावनी, 4 डिग्री पारा डाउन, जानें यूपी-दिल्ली से बिहार तक का मौसम कैसा?
दिल्ली NCR
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
'दिल्ली के शिक्षकों को कभी नहीं दिया गया कुत्तों की गिनती का आदेश', रेखा गुप्ता सरकार ने किया खबर का खंडन
विश्व
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
'अगर नेतन्याहू नहीं होते तो इजरायल शायद नक्शे पर भी न होता', जानें क्यों इजरायली प्रधानमंत्री को लेकर ट्रंप ने कही ये बात
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26: अगला मैच कब खेलेंगे विराट कोहली, किस टीम के साथ होगा मुकाबला
टेलीविजन
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
दुल्हन के जोड़े में बला की खूबसूरत लगीं मालती चाहर, फोटोज देख फैंस बोले- 'प्रणित भाई कॉर्नर में रो रहे होंगे'
ट्रैवल
Travel Guide 2026: गोवा से केरल तक... शोर-शराबे से दूर भारत के 5 हिडन बीच, यहां आपको मिलेगा असली सुकून
गोवा से केरल तक... शोर-शराबे से दूर भारत के 5 हिडन बीच, यहां आपको मिलेगा असली सुकून
हेल्थ
क्या गाली देने से बढ़ता है कॉन्फिडेंस? शोध में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
क्या गाली देने से बढ़ता है कॉन्फिडेंस? शोध में सामने आई चौंकाने वाली सच्चाई
जनरल नॉलेज
कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
कौन सा देश कहलाता है पहाड़ों का बादशाह? अरावली विवाद के बीच जान लीजिए जवाब
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
ENT LIVE
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
Thalapathy Vijay ने acting career को कहा अलविदा, बोले “जना नायकन दर्दनाक है”
ENT LIVE
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
Dhurandhar Effect? विग विवाद के कारण Akshaye Khanna ‘Drishyam 3’ से हुए बाहर
ENT LIVE
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
Andhra King Taluka Review: Fan के लिए सब कुछ करने वाले Sagar में दम, Surya के सामने Upendra Rao की जबरदस्त Presence
ENT LIVE
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Battle of Galwan Teaser Review: Powerful Role में दिखे Salman Khan, माथे से बहता लहू और चेहरे पर देशप्रेम
Embed widget