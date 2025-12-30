हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनKyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: इस शख्स की वापसी से होगी नॉयना की हालत खराब, तुलसी और ऋतिक का बनेगी सबसे बड़ा सहारा

Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi: इस शख्स की वापसी से होगी नॉयना की हालत खराब, तुलसी और ऋतिक का बनेगी सबसे बड़ा सहारा

क्योंकि सास भी कभी बहू थी में इन दिनों खूब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. शो की कहानी जिस तरह से बदल चुकी है, उसके बारे में लोगों ने सोचा भी नहीं था. जल्द ही शो में नया धमाका होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 30 Dec 2025 08:21 AM (IST)
Preferred Sources

स्मृति ईरानी के 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' में जबसे 6 साल का लीप आया है, तबसे शो की कहानी एकदम मजेदार हो चुकी है. इतना ही नहीं एकता कपूर एक के बाद एक ट्विस्ट ला रही हैं, जिसकी वजह से अब शो ने टीआरपी लिस्ट में नंबर वन पर अपनी जगह भी बना ली है.

लीप के बाद तुलसी और मिहिर की राहें जुदा हो गई थीं. हालांकि, जल्द ही दोनों की राहें फिर से मिलने वाली है. दरअसल, तुलसी भी अब मुंबई पहुंच चुकी है, जहां उन्होंने अपना बिजनेस स्टॉल लगाया है. मिहिर और नॉयना ने भी अपना स्टॉल लगाया है. हालांकि, नॉयना पूरी तरह से कोशिश में लगी हुई है कि मिहिर और तुलसी का आमना सामना ना हो, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है.

लेटेस्ट प्रोमो में देखने को मिला कि तुलसी अब अपने परिवार के सामने आ चुकी है. तुलसी को देख मिहिर काफी इमोशनल हो गया. वहीं, तुलसी भी अपने अतीत को याद कर सहम गई. इतना ही नहीं वो वहां से भाग निकली. क्योंकि, तुलसी फिर से अपने अतीत का साया खुद पर नहीं पड़ने देना चाहती है.

मुन्नी की वापसी से शो में आएगा धमाकेदार ट्विस्ट

इस बीच शो में एक और धमाकेदार एंट्री होने जा रही है, ये कोई और नहीं बल्कि मुन्नी है. वहीं, मुन्नी जो कभी शांति निकेतन में मेड का काम किया करती थी. लेकिन, तुलसी ने उसे पढ़ने के लिए भेजा. अब आलम ये है कि तुलसी बिजनेस वूमेन बन चुकी है. जल्द ही मिहिर के बिजनेस का फाइल उसके पास जाने वाला है.

हालांकि, अब वो विरानी परिवार के लोगों को सपोर्ट करेगी या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. लेकिन, इतना तो कंफर्म है कि आने वाले वक्त में मुन्नी ही तुलसी का बड़ा सहारा बनने वाली है. दूसरी तरफ वृंदा की नजर भी तुलसी पर पड़ने वाली है. वो तुलसी को ढूंढने निकल जाती है. हालांकि, अपकमिंग एपिसोड में ही पता चल जाएगा कि वृंदा को तुलसी मिल पाती भी है या नहीं.

ये भी पढ़ें:-Anupama Spoiler: राही की इज्जत लूटने से बचाएगा प्रेम, रजनी के इरादों को नहीं समझ पाएगी अनुपमा, आएगा महाट्विस्ट

Published at : 30 Dec 2025 08:21 AM (IST)
