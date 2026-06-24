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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमारजनीकांत ने सीएम थलापति विजय को क्यों नहीं किया था बर्थडे विश? सुपरस्टार ने अब बताई वजह

रजनीकांत ने सीएम थलापति विजय को क्यों नहीं किया था बर्थडे विश? सुपरस्टार ने अब बताई वजह

CM Thalapathy Vijay-Rajinikanth: साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने हाल ही में बताया किया कि उन्होंने सीएम थलापति विजय को पब्लिकली बर्थडे विश क्यों नहीं किया. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 24 Jun 2026 07:52 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के नए सीएम थलापति विजय ने 22 जून को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फैंस के साथ-साथ कई नेताओं और सेलेब्स ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, लेकिन साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने सीएम विजय को बर्थडे विश नहीं किया. उन्होंने विजय के लिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट भी शेयर नहीं किया था. अब रजनीकांत ने खुद इसके पीछे की वजह बताई है. 

हमारी बात प्राइवेटली हो गई थी...
हाल ही में फिल्म 'धर्मन' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में मीडिया ने रजनीकांत से पूछा कि उन्होंने सीएम विजय को जन्मदिन पर विश क्यों नहीं किया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर विजय के लिए कोई पोस्ट क्यों नहीं शेयर किया था. इस पर रजनीकांत ने कहा, 'मैंने उन्हें फोन पर शुभकामनाएं दे दी थीं. हमारी बात प्राइवेटली हो गई थी.' रजनीकांत के इस जवाब से साफ हो गया है कि विजय और उनके बीच सबकुछ ठीक है.

ये भी पढ़ें:- डेटिंग रूमर्स के बीच तृषा कृष्णन ने किया सीएम विजय को अनफॉलो, नहीं किया बर्थडे विश

क्या सीएम विजय से जलते हैं रजनीकांत?
बता दें कि इससे पहले रजनीकांत ने 17 मई को चेन्नई स्थित अपने घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी. इस दौरान उन्होंने उन अफवाहों पर रिएक्ट किया, जिनमें दावा किया जा रहा है कि रजनीकांत सीएम विजय से जलते हैं. सुपरस्टार ने कहा, 'सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैलने लगीं कि मैंने कहा है कि विजय को मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए या फिर मैं दो पार्टियों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहा हूं. कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मैंने एयरपोर्ट पर उन्हें बधाई नहीं दी, जबकि ऐसा नहीं है. मैं उन्हें एक्स पर पहले ही बधाई दे चुका था.'

रजनीकांत ने आगे कहा, 'रजनी कोई घटिया या निचले दर्जे का इंसान नहीं है, जो किसी भी बात पर बेवजह टिप्पणी करे. जब मुझे पता चला कि विजय मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो मुझे बहुत हैरानी हुई. मुख्यमंत्री बनते ही मैंने उन्हें बधाई दी. मैं तो राजनीति में हूं ही नहीं, तो फिर मैं विजय से क्यों जलूंगा? विजय और मेरे बीच 25 साल का फासला है. अगर हम दोनों आपस में मुकाबला करेंगे, तो ये अच्छा नहीं लगेगा.' 

फिल्म 'धर्मन' को लेकर चर्चा में रजनीकांत
वर्क फ्रंट की बात करें तो रजनीकांत इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'धर्मन' को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक सामने आ गया है, जिसमें वो खूंखार सर्जन के अवतार में नजर आ रहे हैं. इस एक्शन थ्रिलर फिल्म का निर्देशन 'ओह माई कडवुले' फेम अश्वथ मारिमुथु कर रहे हैं.

 
 
 
 
 
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कमल हासन के प्रोडक्शन बैनर राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल के तहत इस फिल्म को प्रोड्यूस किया जा रहा है. रजनीकांत के अलावा फिल्म में सिमरन, राशि खन्ना और योगी बाबू जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे. 

ये भी पढ़ें:- थलापति विजय का बर्थडे सेलिब्रेशन, एक टक देखती रहीं तृषा कृष्णन, बोलीं- आपकी वजह से सब कुछ खास लगता है

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Published at : 24 Jun 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Rajinikanth Thalapathy Vijay
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