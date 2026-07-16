INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाबेबी शॉवर में खिल उठा सामंथा रुथ प्रभु का चेहरा, परिवार संग मनाई खुशियां, तस्वीरें वायरल

बेबी शॉवर में खिल उठा सामंथा रुथ प्रभु का चेहरा, परिवार संग मनाई खुशियां, तस्वीरें वायरल

Samantha Ruth Prabhu Baby Shower: साउथ एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों सुर्खियों में हैं. इसी बीच प्रेग्नेंसी की खबरों के बाद अब उनकी गोद भराई की रस्म हुई, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: श्रेया शर्मा |  Updated at : 16 Jul 2026 09:02 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत सफर को एंजॉय कर रही हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने और उनके पति राज निदिमोरू ने ऐलान किया था कि वो पेरेंट्स बनने वाले है, जिसके बाद फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई हैं. इसी बीच अब उनकी गोद भराई की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही हैं. 

पारंपरिक तरीके से हुई रस्में

वायरल तस्वीरों में सामंथा और राज एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं. इस गोद भराई में उनके परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे, जहां पारंपरिक तरीके से रस्म को पूरा किया गया. इस खास दिन पर दोनों ने मैरून कलर का आउटफिट पहना था. जहां सामंथा ने एक सिंपल सूट पहना, वहीं राज कुर्ता पायजामा में नजर आए. दोनों की सादगी हर किसी का दिल छू रही है. हालांकि, सामंथा ने ज्यादा मेकअप नहीं किया, इसके बावजूद उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था और प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिख रहा था. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Krishnaraj (@trending_memez2.0)

ये भी पढ़ें: रामायण एक्टर आदिनाथ एम. कोठारे पत्नी उर्मिला कोठारे से हुए अलग, खत्म की 15 साल की शादी

सामंथा और राज की लव स्टोरी

बता दें कि सामंथा हमेशा से मां बनना चाहती थी और ये उनके लाइफ का सबसे खूबसूरत पल हैं, जिसे वो खुलकर जीती नजर आ रही हैं. वहीं बात करें राज और सामंथा की लव स्टोरी की, तो साल 2024 में दोनों के रिश्ते की खबरें आई थी. वहीं 2025 में सामंथा ने राज के साथ तस्वीरें शेयर की, जिससे इन खबरों को और हवा मिली.

बाद में तमिलनाडु के ईशा योग केंद्र, कोयंबटूर में दोनों ने अपने रिश्ते का ऐलान किया. जहां सामंथा एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, वहीं राज भी एक मशहूर निर्देशक हैं. राज की 'राज एंड डीके' के साथ सामंथा ने 'द फैमिली मैन सीजन 2' (2021) और 'सिटाडेल: हनी बनी' (2024) जैसे पॉपुलर शोज में काम किया हैं. अब दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले है, जो उनकी जोड़ी को और मजबूत बनाएगा और खुशियों से भर देगा.

ये भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के सपोर्ट में उतरीं सोनाक्षी सिन्हा, वीडियो शेयर कर बयां किया दर्द, लिखा- 'मुझसे रहा नहीं जा रहा'

और पढ़ें
Published at : 16 Jul 2026 09:02 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu Raj Nidimoru
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
बेबी शॉवर में खिल उठा सामंथा रुथ प्रभु का चेहरा, परिवार संग मनाई खुशियां, तस्वीरें वायरल
बेबी शॉवर में खिल उठा सामंथा रुथ प्रभु का चेहरा, परिवार संग मनाई खुशियां, तस्वीरें वायरल
साउथ सिनेमा
Friday Theatre Clash: फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में, चेक करें लिस्ट
फ्राइडे को बड़े पर्दे पर होगा धमाकेदार क्लैश, 'द ओडिसी' से टकराएंगीं GDN समेत 6 फिल्में
साउथ सिनेमा
Fauzi Release Date: 'फौजी' का फर्स्ट लुक हुआ आउट, प्रभास का इंटेंस अवतार देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, जानें- कब रिलीज होगी ये फिल्म?
'फौजी' का फर्स्ट लुक हुआ आउट, प्रभास का इंटेंस अवतार देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे, जानें-रिलीज डेट
साउथ सिनेमा
Pallichattambi OTT Release: 'पल्लीचट्टम्बी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे टोविनो थॉमस की ये फिल्म
'पल्लीचट्टम्बी' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे टोविनो थॉमस की ये फिल्म
Advertisement

वीडियोज

Kiku Sharda ने खोला Kapil Sharma Show का बड़ा राज
Jennifer Winget की दूसरी शादी की खबरों ने बढ़ाई फैंस की खुशी
अफवाह या सच? Kiara Advani की दूसरी प्रेग्नेंसी की चर्चा तेज
'The Odyssey' Review: Christopher Nolan का विजुअल मास्टरपीस, IMAX में मिलेगा असली रोमांच
Supreme Court ने Samay Raina को लगाई सख्त फटकार, बढ़ीं मुश्किलें
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
सोनम वांगचुक का अनशन जारी, अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार से कर दी ये मांग
इंडिया
मानसून सत्र: ‘फिर वही करने जा रही सरकार’, परिसीमन बिल लाने की खबर से भड़के खरगे, PM मोदी को लेटर
‘फिर वही करने जा रही सरकार’, संसद में परिसीमन बिल लाने की खबर से भड़के खरगे, PM मोदी को लिखा लेटर
बिहार
JJD की वीणा मानवी ने बताया क्यों रद्द हुआ नामांकन, बोलीं- 'आज नीतीश कुमार CM होते तो…'
JJD की वीणा मानवी ने बताया क्यों रद्द हुआ नामांकन, बोलीं- 'आज नीतीश कुमार CM होते तो…'
क्रिकेट
रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज
रोहित शर्मा फिर हुए फ्लॉप, तो ये खिलाड़ी करने लगा ट्रेंड, टीम इंडिया में लाने की मांग तेज
ओटीटी
OTT Watchlist: 6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
6 महीने में ओटीटी पर सबसे ज्यादा देखे गए ये 6 सीरीज-फिल्में, 'धुरंधर' से आगे निकला ये शो
विश्व
Explained: क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए, जानें पूरा मामला
क्या 7 महीनों में जाएगी बालेन शाह की सत्ता? कैसे नेपाली PM बनाने वाले Gen-Z खिलाफ हुए?
इंडिया
ममता को झटके पर झटका! मदन मित्रा के बाद अब कोयल मलिक का इस्तीफा, भूपेन्द्र यादव से की मुलाकात
ममता को झटके पर झटका! मदन मित्रा के बाद अब कोयल मलिक का इस्तीफा, भूपेन्द्र यादव से की मुलाकात
विश्व
ईरान में कीमोथेरेपी करवा रहे थे कैंसर पीड़ित बच्चे, तभी अस्पताल के पास अमेरिका ने कर दिया हमला, देखें वीडियो
ईरान में कीमोथेरेपी करवा रहे थे कैंसर पीड़ित बच्चे, तभी अस्पताल के पास अमेरिका ने कर दिया हमला, देखें वीडियो
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
Christopher Nolan की The Odyssey की कहानी जानकर रह जाएंगे हैरान
ENT LIVE
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
Kapil Sharma Show को लेकर Kiku Sharda का बड़ा खुलासा
ENT LIVE
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
रिपोर्ट्स: Jennifer Winget करेंगी William Ishmeal से शादी?
ENT LIVE
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
Christopher Nolan की The Odyssey ने जीता दिल
ENT LIVE
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Operation Safed Sagar पर कलाकारों ने साझा किए दिलचस्प अनुभव
Embed widget