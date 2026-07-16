बेबी शॉवर में खिल उठा सामंथा रुथ प्रभु का चेहरा, परिवार संग मनाई खुशियां, तस्वीरें वायरल

एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु इन दिनों अपने लाइफ के सबसे खूबसूरत सफर को एंजॉय कर रही हैं. कुछ दिनों पहले ही उन्होंने और उनके पति राज निदिमोरू ने ऐलान किया था कि वो पेरेंट्स बनने वाले है, जिसके बाद फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ गई हैं. इसी बीच अब उनकी गोद भराई की तस्वीरें सामने आई, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही हैं.

पारंपरिक तरीके से हुई रस्में

वायरल तस्वीरों में सामंथा और राज एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं. इस गोद भराई में उनके परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे, जहां पारंपरिक तरीके से रस्म को पूरा किया गया. इस खास दिन पर दोनों ने मैरून कलर का आउटफिट पहना था. जहां सामंथा ने एक सिंपल सूट पहना, वहीं राज कुर्ता पायजामा में नजर आए. दोनों की सादगी हर किसी का दिल छू रही है. हालांकि, सामंथा ने ज्यादा मेकअप नहीं किया, इसके बावजूद उनका चेहरा खुशी से खिल उठा था और प्रेग्नेंसी ग्लो साफ दिख रहा था.

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सामंथा और राज की लव स्टोरी

बता दें कि सामंथा हमेशा से मां बनना चाहती थी और ये उनके लाइफ का सबसे खूबसूरत पल हैं, जिसे वो खुलकर जीती नजर आ रही हैं. वहीं बात करें राज और सामंथा की लव स्टोरी की, तो साल 2024 में दोनों के रिश्ते की खबरें आई थी. वहीं 2025 में सामंथा ने राज के साथ तस्वीरें शेयर की, जिससे इन खबरों को और हवा मिली.

बाद में तमिलनाडु के ईशा योग केंद्र, कोयंबटूर में दोनों ने अपने रिश्ते का ऐलान किया. जहां सामंथा एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, वहीं राज भी एक मशहूर निर्देशक हैं. राज की 'राज एंड डीके' के साथ सामंथा ने 'द फैमिली मैन सीजन 2' (2021) और 'सिटाडेल: हनी बनी' (2024) जैसे पॉपुलर शोज में काम किया हैं. अब दोनों अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले है, जो उनकी जोड़ी को और मजबूत बनाएगा और खुशियों से भर देगा.

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