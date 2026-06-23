डेटिंग रूमर्स के बीच तृषा कृष्णन ने किया सीएम विजय को अनफॉलो, नहीं किया बर्थडे विश 

साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई हैं. दरअसल, फैंस ने उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर एक बड़ा बदलाव नोटिस किया है, जिसके बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है. ये मामला ऐसे समय में सामने आया है, जब पिछले कई महीनों से तृषा का नाम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और उनके एक्स को-स्टार विजय के साथ जोड़ा जा रहा है.

तृषा कृष्णन ने किया सीएम विजय को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो

तृषा कृष्णन ने इंस्टाग्राम पर विजय को अनफॉलो कर दिया है. इस खबर के सामने आते ही फैंस के बीच अटकलों का दौर शुरू हो गया और सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई तरह की चर्चाएं होने लगीं.

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तृषा कृष्णन ने नहीं किया विजय को बर्थडे विश

सीएम विजय ने हाल ही में अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. हर साल एक्ट्रेस विजय को खास अंदाज में बर्थडे विश करती थीं और उनके साथ अनदेखी तस्वीरें शेयर करती थीं, लेकिन इस बार उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा कोई पोस्ट नजर नहीं आया. विजय के बर्थडे पर तृषा की चुप्पी ने फैंस के बीच चल रही चर्चाओं को और हवा दे दी है. इन सब के बाद फैंस दोनों के रिश्ते को लेकर तरह-तरह के कयास लगाने लगे हैं.

तृषा और विजय ने 'घिल्ली', 'लियो' और 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' जैसी फिल्मों में साथ काम किया है. उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री हमेशा दर्शकों की पसंदीदा रही है. हालांकि पिछले कुछ महीनों से दोनों के रिश्ते को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन न तो तृषा और न ही विजय ने इन चर्चाओं पर कोई आधिकारिक बयान दिया है. फिलहाल दोनों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है.

बता दें, तृषा कृष्णन विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंची थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने विजय की फैमिली से भी मुलाकात की थी.

वर्कफ्रंट की बात करें तो तृषा कृष्णन हाल ही में फिल्म करुप्पू में नजर आई थी. उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.

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वहीं, विजय अब एक्टिंग छोड़ राजनिती में एक्टिव हो गए हैं. उन्होंने अपनी पार्टी 'तमिलगा वेत्रि कषगम' (TVK) के जरिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया है. उनकी आखिरी फिल्म जना नायकन है, जो पिछले कुछ महीनों से सेंसर बोर्ड और कानूनी विवादों के कारण सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हो पाई है.