बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा और उनकी बेटी टीना आहूजा ने फैमिली इमरजेंसी के चलते कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो 'मां है ना' बीच में ही छोड़ दिया है. दरअसल, सुनीता आहूजा की मां की तबियत अचानक बिगड़ गई है, जिसके कारण मां-बेटी की इस जोड़ी को शो से बाहर होना पड़ा. चलिए जानते हैं गोविंदा की वाइफ ने क्या कहा.

सुनीता आहूजा का मां की तबीयत खराब

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, सुनीता ने शो छोड़ने की वजह बताते हुए कहा, 'मेरी मां की तबीयत ठीक नहीं है और मेरा उनके साथ बहुत खास रिश्ता है. पिछले तीन-चार दिनों से मैं बहुत परेशान और इमोशनल थी. जिंदगी में हमें कई चीजों का ऑप्शन मिल सकता है, लेकिन मां का कोई ऑप्शन नहीं हो सकता.'

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मैं अपनी बेटी के और करीब आ गई हूं...

सुनीता आहूजा ने शो छोड़ते वक्त इस बेहतरीन एक्सपीरियंस के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि इस शो ने उन्हें उनकी बेटी टीना आहूजा के और करीब ला दिया. गोविंदा की वाइफ ने कहा, 'हमें ये खूबसूरत एक्सपीरियंस देने के लिए जी5 का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. इस सफर से मुझे जो सबसे बड़े तोहफों में से एक मिला है, वो है ये भरोसा कि टीना मुझसे कितना प्यार करती है. जब से उसने मेरे लिए वो दिल को छू लेने वाला लेटर पढ़ा है, मैं बहुत खुश हूं.'

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'मेरी मां मेरे लिए भगवान हैं'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे अफसोस है कि मैं शूटिंग जारी नहीं रख पाऊंगी, लेकिन मेरी मां मेरे लिए सब कुछ हैं. वो मेरी जिंदगी में भगवान की तरह हैं और मैं उनके लिए दुनिया की बाकी हर चीज छोड़ सकती हूं.'

शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रहीं शो

बता दें कि 'मां है ना' एक पॉपुलर कॉमेडी कुकिंग रियलिटी शो है, जिसे दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं. इस शो को बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी होस्ट कर रही हैं. ये शो ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 पर स्ट्रीम हो रहा है.

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