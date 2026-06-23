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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाथलापति विजय का बर्थडे सेलिब्रेशन, एक टक देखती रहीं तृषा कृष्णन, बोलीं- आपकी वजह से सब कुछ खास लगता है

थलापति विजय का बर्थडे सेलिब्रेशन, एक टक देखती रहीं तृषा कृष्णन, बोलीं- आपकी वजह से सब कुछ खास लगता है

साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड और तमिलनाडु के नए सीएम विजय को बेहद खास अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक प्यारी सी फोटो शेयर की है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 23 Jun 2026 09:22 PM (IST)
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साउथ सिनेमा के सुपरस्टार और तमिलनाडु के नए सीएम थलापति विजय 52 साल के हो गए हैं. उन्होंने 22 जून को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस खास मौके पर फैंस के साथ-साथ कई नेताओं और सेलेब्स ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. वहीं, अब बर्थडे के एक दिन बाद साउथ एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने भी अपने रूमर्ड बॉयफ्रेंड विजय को खास अंदाज में विश किया.

तृषा कृष्णन ने शेयर की क्यूट फोटो
तृषा ने हाल ही में विजय के बर्थडे सेलिब्रेशन की एक प्यारी सी फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की है. इसमें दोनों साथ नजर आ रहे है. तृषा और विजय एक टेबल के पास खड़े हुए हैं, जहां सामने बहुत सारे केक रखे हैं. विजय हल्की मुस्कान के साथ केक की ओर देख रहे हैं, लेकिन तृषा की नजरें विजय पर टिकी हुई हैं. वो उन्हें बेहद प्यार भरी नजरों से निहार रही हैं. दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत क्यूट लग रही है.

 
 
 
 
 
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ये भी पढ़ेंः- Priyanka Chopra Vs Mahesh Babu: महेश बाबू से बहुत ज्यादा अमीर हैं प्रियंका चोपड़ा, हैरान कर देगी 'वाराणसी' के स्टार्स की नेटवर्थ

आपकी वजह से सब कुछ खास लगता है...
तृषा ने फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'उस इंसान को जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई, जिसकी वजह से सब कुछ इतना खास लगता है. इसके साथ एक्ट्रेस ने रेड हार्ट और नजर न लगने वाला इमोजी बनाया है. तृषा का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. 

तृषा कृष्णन ने लगाया अटकलों पर विराम
इस पोस्ट के जरिए तृषा ने उन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया, जिनमें उनके और विजय के रिश्ते में दूरी की बात कही जा रही थी. मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया था कि तृषा ने इंस्टाग्राम पर विजय को अनफॉलो कर दिया है. हालांकि, जैसे ही ये खबरें सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगीं, तृषा ने थोड़ी देर से ही सही, लेकिन खास अंदाज में विजय को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया.

थलपति विजय से कैसे जुड़ा तृषा कृष्णन का नाम?
विजय की पत्नी के तलाक की अर्जी के बाद से ही तृषा का नाम लगातार सुपरस्टार के साथ जोड़ा जा रहा है. इसके बाद दोनों को कई इवेंट्स में साथ देखा गया, जिससे उनके रिश्ते को लेकर अटकलें और भी तेज हो गईं. बता दें कि तृषा कृष्णन सीएम विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह में भी पहुंची थीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने विजय की फैमिली से भी मुलाकात की थी. 

थलपति विजय-तृषा कृष्णन ने इन फिल्मों में किया साथ काम
बता दें कि विजय और तृषा ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, जिनमें 'घिल्ली', 'थिरुपाची', 'आथी' और 'कुरुवी' शामिल हैं. फैंस को दोंनो की जोड़ी काफी पसंद आती है. दोनों की केमिस्ट्री को लेकर दर्शकों के बीच हमेशा से ही खास क्रेज देखने को मिला है.

ये भी पढ़ें:- डेटिंग रूमर्स के बीच तृषा कृष्णन ने किया सीएम विजय को अनफॉलो, नहीं किया बर्थडे विश

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Published at : 23 Jun 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Trisha Krishnan CM Vijay
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