हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाप्रभास की इन 5 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर किया ताबड़तोड़ कलेक्शन, 'द राजा साब' से पहले ही OTT पर देख लें

Prabhas Highest Grossing Films On OTT: प्रभास की कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट छापे हैं. आज हम आपको प्रभास की 5 सबसे बड़ी फिल्मों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आप ओटीटी पर देख सकते हैं.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 01 Oct 2025 08:12 PM (IST)
Preferred Sources

साउथ सुपरस्टार प्रभास इन दिनों अपनी अपकमिंग हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' को लेकर सुर्खियां बटोर रहे हैं. फिल्म 9 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी और कहा जा रहा है कि ये फिल्म धांसू कलेक्शन करने वाली है. 'द राजा साब' से पहले भी प्रभास की कई फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. ये फिल्म अलग-अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो रही हैं.

बाहुबली 2: द कन्क्लूजन

  • प्रभास की फिल्म 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' उनके करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है.
  • 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' साल 2017 में रिलीज हुई थी और इसने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 1810 करोड़ रुपए कमाए थे.
  • एस एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रभास के साथ राणा दग्गूबाती, अनुष्का शेट्टी और राम्या कृष्णन जैसे कलाकार नजर आए थे.
  • 'बाहुबली 2: द कन्क्लूजन' ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

कल्कि 2898 एडी

  • 'कल्कि 2898 एडी' प्रभास के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है.
  • 2024 में रिलीज हुई ये फिल्म एक पीरियड-ड्रामा है जिसे नाग अश्विन ने डायरेक्ट किया है.
  • 'कल्कि 2898 एडी' ने दुनिया भर में 1054.67 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन किया था.
  • इस फिल्म में दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन और कमल हासन भी अहम रोल में थे.
  • प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' को अब आप प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.

सालार: पार्ट 1 – सीजफायर

  • प्रभास की फिल्म 'सालार: पार्ट 1 – सीजफायर' साल 2023 में ही सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
  • 705.59 करोड़ रुपए के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के साथ ये सुपरस्टार की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है.
  • 'सालार: पार्ट 1 – सीजफायर' एक एक्शन-थ्रिलर फिल्म है जिसे प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया है.
  • इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर एंजॉय कर सकते हैं.

बाहुबली: द बिगिनिंग

  • 'बाहुबली: द बिगिनिंग' साल 2017 की फिल्म बाहुबली: द कन्क्लूजन का प्रीक्वल है.
  • प्रभास स्टारर ये फिल्म 2015 में रिलीज हुई थी और इसने दुनिया भर में 650 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • 'बाहुबली: द बिगिनिंग' को भी एस एस राजामौली ने ही डायरेक्ट किया था.
  • अब ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है.

साहो

  • फिल्म 'साहो' बॉक्स ऑफिस पर भले ही सुपरहिट ना हुई हो, फिर भी ये प्रभास की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं.
  • 'साहो' 2019 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी और इसमें प्रभास के साथ श्रद्धा कपूर लीड एक्ट्रेस के रोल में दिखाई दी थीं.
  • इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 439 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
  • प्रभास और श्रद्धा स्टारर फिल्म  'साहो' अब प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.
दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 01 Oct 2025 07:09 PM (IST)
Baahubali 2 Salaar Kalki 2898 AD Prabhas Highest Grossing Films
