हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाThey Call Him OG Box Office: पवन कल्याण की आंधी में बह गए अल्लू अर्जुन, 'दे कॉल हिम ओजी' ने तोड़ दिया पुष्पा 2 का रिकॉर्ड

They Call Him OG Box Office: पवन कल्याण की आंधी में बह गए अल्लू अर्जुन, 'दे कॉल हिम ओजी' ने तोड़ दिया पुष्पा 2 का रिकॉर्ड

पवन कल्याण की फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी लाने वाली है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2 को भी पीछे छोड़ दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Sep 2025 06:40 AM (IST)
फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' 25 सितंबर को नेशनवाइड रिलीज हो गई है. फिल्म ने पेड प्रीमियर में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है. फिल्म को सुजीत ने डायरेक्ट किया है. मेकर्स ने फिल्म रिलीज से पहले पेड प्रिव्यू रखा था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना दिए हैं.

'दे कॉल हिम ओजी' ने तोड़ा पुष्पा 2 का रिकॉर्ड
इस फिल्म में पवन कल्याण के अलावा ईमरान हाशमी, प्रियंका मनमोहन जैसे स्टार्स भी हैं. पिंकविला की खबर के मुताबिक, फिल्म ने अकेले पेड प्रीमियर से प्री सेल्स में 20-25 करोड़ की कमाई कर ली है. इसी के साथ 'दे कॉल हिम ओजी' ने इतिहास रच दिया है. और ये अभी तक का सबसे बड़ा प्रिव्यू हो गया है.

 
 
 
 
 
फिल्म ने अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. पुष्पा 2 के पेड प्रीव्यूज के ऑफिशियल आंकड़े सामने नहीं आए थे, लेकिन खबरें कि फिल्म ने पेड प्रिव्यू से 12 करोड़ की कमाई की थी. 'दे कॉल हिम ओजी' पुष्पा 2 से भी बड़ी रिलीज बन गई है. ऑडियंस का सरप्राइजिंग रिस्पॉन्स मिल रहा है. पहले प्रिव्यू रेगुलर बात नहीं थी, लेकिन अब तेलुगू स्टार्स के लिए ये आम हो गए हैं. बड़ी फिल्मों के पेड प्रिव्यू प्लान होने लगे हैं. 

ओजी' का ओपनिंग डे कलेक्शन
फिल्म के ओपनिंग डे कलेक्शन की बात करें तो जिसमें पेड प्रिव्यू भी शामिल है, फिल्म 60 करोड़ से शुरुआत कर सकती है. फुल वीकेंड में फिल्म में 80 करोड़ कमा सकती है. साथ ही ग्लोबली फिल्म के 115 करोड़ तक के कलेक्शन की खबरें हैं. ओवरसीज से ही 35 करोड़ तक की कमाई हो सकती है. फिल्म ने एडवांस बुकिंग में भी कुली, Hari Hari Veera Mallu, गेम चेंजर और वॉर 2 को भी पीछे छोड़ दिया है.

फिल्म तेलुगू स्टेट में जबरदस्त कमाई करेगी. साथ ही पुष्पा 2 और आरआरआर के भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है. पवन कल्याण को लेकर क्रेज फैंस में साफ दिख रहा है.

Published at : 25 Sep 2025 06:40 AM (IST)
Pawan Kalyan Box Office PUSHPA 2 They Call Him OG
