Jolly LLB 3 Worldwide Collection: 'जॉली LLB 3' ने 'मद्रासी' का रिकॉर्ड तोड़ा, अब निशाने पर सनी देओल की 'जाट'
Jolly LLB 3 Worldwide Collection: 'जॉली एलएलबी 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है. फिल्म ने 'मद्रासी' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अब सनी देओल की 'जाट' के पीछे पड़ गई है.
अक्षय कुमार की कोर्टरूम-ड्रामा फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई कर रही है. 19 सितंबर 2025 को बड़े पर्दे पर आई ये फिल्म ना सिर्फ भारत में, बल्कि वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. महज 5 दिनों में 'जॉली एलएलबी 3' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 5 दिन में फिल्म ने 101.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है. वहीं भारत में छठे दिन फिल्म ने 4.25 करोड़ रुपए कमा लिए और ये आंकड़ा अब 105.75 करोड़ रुपए हो गया है. जॉली एलएलबी ने कलेक्शन के मामले में मद्रासी को पछाड़ दिया है.
'जॉली एलएलबी 3' के निशाने पर जाट
- 'जॉली एलएलबी 3' ने 5 दिनों के वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ मद्रासी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
- शिवकार्तिकेय स्टारर फिल्म मद्रासी ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 97.69 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- अब जॉली एलएलबी का अगला निशाना पवन कल्याण की हरि हरा वीरा मल्लू और सनी देओल की जाट है.
- हरि हरा वीरा मल्लू ने दुनिया भर में 115.2 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- वहीं सनी देओल की जाट ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 117.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी के बारे में
'जॉली एलएलबी 3' साल 2013 की कॉमेडी फिल्म 'जॉली एलएलबी' का तीसरा पार्ट है. सैकनिल्क की मानें तो पहले पार्ट ने वर्ल्डवाइड 46 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं 'जॉली एलएलबी 2' दुनिया भर में 197.33 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ सुपरहिट हुई थी. अब 'जॉली एलएलबी 3' ने 100 करोड़ से ज्यादा कमा लिए हैं. लेकिन बजट निकालने से दूर है, क्योंकि फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए है.
अक्षय कुमार और अरशद वारसी का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट पर अक्षय कुमार के पास कई फिल्में पाइपलाइन में हैं. वो 'भूत बंगला', 'वेलकम टू द जंगल' और 'हेरा फेरी 3' जैसी फिल्मों में नजर आएंगे. वहीं अरशद वारसी 'वेलकम टू द जंगल' और 'मस्ती 4' में दिखाई देंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL