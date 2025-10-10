2022 में रिलीज़ हुई ब्लॉकबस्टर फ़िल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल 'कांतारा चैप्टर 1' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस एपिक एक्शन थ्रिलर ने एडवांस बुकिंग ने ही ज़बरदस्त कमाई कर ली थी. फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाज इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिला और इसी के साथ ये खूब नोट छापती चली गई. रिलीज के पहले हफ्ते में ही इसने अपने बजट से डबल कमाई कर ली. अब ये दूसरे हफ्ते में एंट्र कर चुकी है जानते हैं 'कांतारा चैप्टर 1' ने रिलीज के 8वे दिन यानी दूसरे गुरुवार को कितना कलेक्शन किया है?

'कांतारा चैप्टर 1' ने 8वे दिन कितना किया कलेक्शन?

'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी मुख्य भूमिका निभाई है. दिलचस्प बात ये हैं कि उन्होंने ही इसका निर्देशन भी किया है. फिल्म में रुक्मिणी वसंत भी अहम भूमिका में हैं. यह फ़िल्म वरुण धवन और जान्हवी कपूर की 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' से टकराई थी, लेकिन ज़ाहिर है, यह फ़िल्म आगे निकल गई और दोनों फ़िल्मों की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर है. कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी और मलयालम में रिलीज़ हुई 'कांतारा चैप्टर 1' ने 7 दिनों में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है। इस बीच, इसने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

इसी के साथ इसने साल 2022 में रिलीज़ होने वाली 'कांतारा' और 'केजीएफ चैप्टर 1' के लाइफटाइम कलेक्शन को भी पीछे छोड़ दिया है. वहीं अब दूसरे हफ्ते में एंट्री करने के बाद भी इसका क्रेज कम नहीं हुआ है. हालांकि इसकी कमाई में गिरावट भी देखी जा रही है.

सैकनिल्क के आंकड़ो के मुताबिक दूसरे गुरुवार को यानी 8वें दिन 'कांतारा चैप्टर 1' ने 20.50 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ 'कांतारा चैप्टर 1'की 8 दिनों की कुल कमाई अब 334.94 करोड़ रुपये हो गई है.

साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी कांतारा 1

'कांतारा चैप्टर 1' रिलीज के 8 दिनों में गर्दा उड़ा दिया है. ये फिल्म अब साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है. इस फिल्म ने रजनीकांत की 'कुली' ( 305 करोड़ आईएमडीबी के मुताबिक) और अहान पांडे और अनीत पड़्डा की 'सैयारा' (329.2 करोड़ सैकनिल्क के मुताबिक) को पीछे छोड़ दिया है. अब देखने वाली बात होगी कि दूसरे वीकेंड पर 'कांतारा चैप्टर 1' क्या कमाल करती है और कितने रिकॉर्ड अपने नाम करती है. फिलहाल हर किसी की निगाहें बॉक्स ऑफिस पर जमी हैं.