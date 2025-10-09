इस साल बड़े पर्दे पर कई रोम-कॉम फिल्में रिलीज हुई. जहां नई स्टार कास्ट वाली ‘सैयारा’ ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो वहीं ‘धड़क 2’ और ‘भूल चूक माफ’ जैसी फिल्में खास परफॉर्म नहीं कर पाई. वहीं दशहर के मौके पर सिनेमाघरों में एक और रोमांटिक कॉमेडी वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ पहुंची.

इस फिल्म की शुरुआत तो अच्छी हुई और फिर ओपनिंग वीकेंड पर भी इसका कलेक्शन ठीक रहा लेकिन वीकड़ेज में इसकी कमाई का सारा खेल बिगड़ गया. चलिए यहां जानते हैं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने रिलीज के 7वें दिन यानी बुधवार को कितना कलेक्शन किया है?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की 7वें दिन की कितनी रही कमाई?

शशांक खेतान द्वारा निर्देशित ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी निर्देशित ‘कांतारा चैप्टर 1’ से क्लैश करना पड़ा था. जहां ‘कांतारा चैप्टर 1’ बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार परफॉर्म कर रही है वहीं ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ओपनिंग वीकेंड के बाद से ही मंदी की मार झेल रही है. सोमवार से इस फिल्म के कलेक्शन में लगातार गिरावट आ रही है. हैरानी की बात ये है कि वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर इस फिल्म को रिलीज हुए पूरा एक हफ्ता हो चुका है और ये अपना आधा बजट भी वसूल नहीं कर पाई है.

वहीं फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने 9.25 करोड़ से शुरुआत की थी. फिर दूसरे दिन इसका कलेक्शन 5.5 करोड़ रुपये रहा, तीसरे दिन इसने 7.5 करोड़ रुपये कमाए और चौथे दिन इसका कलेक्शन 7.75 करोड़ रुपये रहा. वहीं पांचवें दिन इसकी कमाई 3.25 करोड़ रुपये रही और छठे दिन भी इसने 3.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 7वें दिन यानी पहले बुधवार को 2.25 करोड़ की कमाई की है.

इसी के साथ ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की 7 दिनों की कुल कमाई अब 38.75 करोड़ रुपये हो गई है.

SSKTK बन पाएगी साल की चौथी सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म?

‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ की कमाई में लगातार गिरावट आ रही है लेकिन ये फिल्म साल की चौथी सबसे बड़ी फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है.बता दें कि जाह्नवी कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा की परम सुंदरी के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ते ही ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली रोमांटिक बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच जाएगी. हालांकि इसके लिए इसे 16 करोड़ रुपये और कमाने की जरूरत है.

2025 की सभी रोमांटिक बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (भारत का नेट कलेक्शन)