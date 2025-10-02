इस साल साउथ और बॉलीवुड मिलाकर 10 ब्लॉकबस्टर्स आईं. साउथ की फिल्मों ने भी इस बार बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. साउथ की हर एक फिल्म इंडस्ट्री ने इस बार एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं.

तो वहीं बॉलीवुड ने भी 2 ब्लॉकबस्टर दीं. लेकिन इन सभी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का ओपनिंग डे रिकॉर्ड एक ही झटके में ऋषभ शेट्टी ने तोड़ दिया है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल.

रिलीज होते ही छा गई ऋषभ शेट्टी की फिल्म

ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 आज यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म ने ओपनिंग डे में ही इतनी जबरदस्त पारी खेली है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सभी ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ दिया.

ऋषभ शेट्टी की इस कन्नड़ फिल्म ने इस साल रिलीज हुई 'सु फ्रॉम सो' और 'महावतार नरसिम्हा' को कांटे की टक्कर दी है. इस साल इन दोनों फिल्मों ने कन्नड़ ब्लॉकबस्टर का खिताब अपने नाम किया था लेकिन 'कांतारा चैप्टर 1' के ओपनिंग डे कलेक्शन से ये फिल्म काफी पीछे हो गई है.

जहां ऋषभ शेट्टी स्टारर फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन सैक्निल्क के मुताबिक अभी तक 47.76 करोड़ हो चुका है तो वहीं 'सु फ्रॉम सो' का 0.78 करोड़ था और 'महावतार नरसिम्हा' का 1.75 करोड़ था



तेलुगु ब्लॉकबस्टर पर भी भारी पड़ी ऋषभ शेट्टी की लेटेस्ट रिलीज

इस साल साउथ फिल्म इंडस्ट्री के तेलुगु इंडस्ट्री ने भी दो कमाल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों को रिलीज किया. लेकिन ये दोनों फिल्म्स भी ऋषभ शेट्टी की फिल्म के आगे फीकी पड़ गई. सैक्निल्क के रिपोर्ट के मुताबिक जहां 'संक्रातिकी वस्तुनम' ने ओपनिंग डे में 23 करोड़ का कलेक्शन किया तो वहीं 'मैड स्क्वायर' ने पहले दिन 8.5 करोड़ की कमाई की थी. अब दोनों ही फिल्में 'कांतारा चैप्टर 1' से काफी पीछे है.



तमिल ब्लॉकबस्टर फिल्में भी नहीं रोक पाईं कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कॉलीवुड यानी तमिल इंडस्ट्री ने भी इस बार ब्लॉकबस्टर फिल्मों में कोई कसर नहीं छोड़ी. 'ड्रैगन' और 'टूरिस्ट फैमिली' ने बॉक्स ऑफिस पर बंपर कमाई की लेकिन ऋषभ शेट्टी ने इन फिल्मों के ओपनिंग डे कलेक्शन को भी मीलों पीछे छोड़ दिया है. सैक्निल्क के मुताबिक 'ड्रैगन' ने पहले दिन 6.5 करोड़ की कमाई की थी. 'टूरिस्ट' फैमिली ने पहले दिन अपने खाते में 2 करोड़ रुपए जमा किए.



मलयालम फिल्मों की भी हो गई सिट्टी-पिट्टी गुल

मलयालम इंडस्ट्री ने भी इस बार अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपना डंका बजाया. सैक्निल्क के मुताबिक मोहनलाल की 'थोडारम' ने पहले दिन 5.25 करोड़ का कुल कलेक्शन किया. इसके साथ ही कल्याणी प्रियदर्शन की 'लोका चैप्टर 1' का ओपनिंग डे कलेक्शन 2.7 करोड़ था. इन सभी आंकड़ों को देखकर ये साफ है कि ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा चैप्टर 1' ने सभी का ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड बुरी तरह से तोड़ दिया है.



बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर्स का भी तोड़ा रिकॉर्ड

इस साल बॉलीवुड में दो ब्लॉकस्टर्स आईं. पहली छावा जिसका ओपनिंग डे कलेक्शन 31 करोड़ था और दूसरी 'सैयारा' जिसका ओपनिंग डे कलेक्शन 21.5 करोड़ था. इन दोनों हिंदी ब्लॉकबस्टर्स को भी ऋषभ शेट्टी की फिल्म ओपनिंग डे कलेक्शन में पीछे कर चुकी है.