साउथ एक्टर वरुण तेज ने अपने बेटे का नाम रखा है वायुव तेज, जानें क्या है मतलब

पॉपुलर तेलुगु एक्टर वरुण तेज कोनिडेला और लावण्या त्रिपाठी हाल ही में पेरेंट्स बने थे. कपल ने गुरुवार को विजयदशमी के शुभ अवसर पर बताया कि उनके बेटे का नाम क्या होगा. उन्होंने इंस्टाग्राम पर किए एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने अपने बेटे का नाम वायुव तेज कोनिडेला रखा है.

इंस्टाग्राम पर शेयर किया बेटे का नाम

वरुण तेज ने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा, "हमारे सबसे बड़े आशीर्वाद का अब एक नाम है." इसके साथ उन्होंने तीन सफेद हार्ट वाली इमोजी भी शेयर की हैं. उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें बेटे के नाम का मतलब भी बताया गया है.

इसमें लिखा है, "हम अपने प्यारे बेटे वायुव तेज कोनिडेला का परिचय कराते हैं, एक ऐसा नाम जो अजेय शक्ति, भक्ति, साहस और आध्यात्मिक तेज का प्रतीक है. इसमें भगवान हनुमान की आत्मा समाहित है."

बेटे संग कपल की प्यार भरी तस्वीरें

इस वीडियो के साथ ही कपल ने दो तस्वीरें भी शेयर की हैं. इनमें वरुण और लावण्या बेटे पर प्यार लुटाते नजर आ रहे हैं. बेटे के नामकरण समारोह के लिए लावण्या ने सैफरन कलर की साड़ी पहनी थी. वहीं वरुण तेज ने क्रीम कलर का कुर्ता पहना था. तस्वीरों में वे दोनों अपने बेटे के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं.

बता दें कि एक्टर वरुण तेज और लावण्या ने 1 नवंबर 2023 को इटली में शादी की थी. वरुण और लावण्या की पहली मुलाकात तेलुगु फिल्म 'मिस्टर' के सेट पर हुई थी. कई दिनों की दोस्ती के बाद वे रिलेशनशिप में आ गए. पांच साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने शादी की थी.

सोशल मीडिया पर खुशी

इसी साल 10 सितंबर को वरुण तेज के बेटे का जन्म हुआ. इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की थी. इसके बाद उनके फैंस के बीच खुशी खुशी का माहौल छा गया और वे सोशल मीडिया पर ही उन्हें बधाई देने लगे. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि वरुण तेज, मेगास्टार चिरंजीवी के छोटे भाई नागेंद्र बाबू के बेटे हैं.