प्रभास की ब्लॉकबस्टर फिल्म सीरीज 'बाहुबली' के दोनों पार्ट्स जोड़कर 31 अक्टूबर को नए रूप में फिर से 'बाहुबली द एपिक' नाम से रिलीज की गई. इस बार फिल्म को ओपनिंग डे से प्यार मिलना शुरू हो गया. फिल्म ने आते ही नई रिलीज फिल्मों से ज्यादा कमाई शुरू कर दी.

हालांकि, दिन बीतने के साथ फिल्म की कमाई में तेजी से गिरावट भी आई है. फिल्म से उम्मीदें थीं कि ये आने वाले दिनों में हाईएस्ट ग्रॉसिंग री-रिलीज फिल्मों को पीछे छोड़ देगी और ऐसा होता भी दिखा. हालांकि, अब भी दो बॉलीवुड फिल्में बाकी हैं जिनके रिकॉर्ड ये तेलुगु फिल्म नहीं तोड़ पाई है.

'बाहुबली द एपिक' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैक्निल्क के मुताबिक, फिल्म की कमाई से जुड़ा हर दिन का अलग-अलग डेटा आप नीचे टेबल में देख सकते हैं. बता दें कि आज का डेटा 4:15 बजे तक का है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में) डे 1 10.80 (पेड प्रिव्यू मिलाकर) डे 2 7.25 डे 3 6.3 डे 4 1.85 डे 5 1.95 डे 6 1.5 डे 7 0.40 टोटल 30.05

'बाहुबली द एपिक' क्या तोड़ पाएगी 2 बॉलीवुड री-रिलीज का रिकॉर्ड?

प्रभास की फिल्म ने गिल्ली, टाइटैनिक, ये जवानी है दीवानी, शोले 3 डी, लैला मजनू जैसी तमाम हाईएस्ट ग्रॉसिंग री-रिलीज फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए लेकिन फिल्म के सामने अब भी दो बॉलीवुड फिल्में हैं जिनके रिकॉर्ड अभी तक नहीं टूटे हैं.

इन दोनों फिल्मों में से नंबर वन की जगह पर हर्षवर्धन राणे की 'सनम तेरी कसम' (2016) है जिसने कोईमोई के मुताबिक 41.94 करोड़ रुपये कमाए थे. दूसरे नंबर पर सोहम शाह की 'तुम्बाड़' (2018) है जिसने री-रिलीज के बाद 38 करोड़ कमाए थे.

View this post on Instagram A post shared by Baahubali (@baahubalimovie)

'बाहुबली द एपिक' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना?

बाहुबली, देवसेना और भल्लालदेव की कहानी को दुनियाभर में पसंद किया गया था. दोबारा से नए तरीके से पेश की गई फिल्म को फिर से पूरी दुनिया में प्यार मिला है. फिल्म ने सैक्निल्क के मुताबिक 5 दिनों में 45 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.

बता दें कि 'बाहुबली द एपिक' इंडिया की पहली ऐसी री-रिलीज बन गई है जिसने दुनिया भर में इतनी कमाई की है.