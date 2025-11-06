सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में नजर आने वाले गौरव खन्ना टीवी के पॉपुलर एक्टर और मॉडल हैं. उन्हें 'जीवनसाथी' में नील, 'सीआईडी' में इंस्पेक्टर कविन और 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया की भूमिकाओं के लिए जाना जाता है. गौरव टीवी के सुपरस्टार हैं और 'बिग बॉस 19' के विनर की रेस में उन्हें सबसे आगे देखा जा रहा है.

इतना ही नहीं कई रिपोर्ट्स में तो ये दावा भी किया जा रहा है कि इस सीजन के विनर गौरव ही बनेंगे. ऐसे में फैंस उनसे जुड़ी छोटी-बड़ी हर डिटेल जानना चाहते हैं, जैसे वो कितने पढ़े-लिखे हैं, उनकी शादी किससे हुई है और उन्होंने किन-किन हिट शोज में काम किया है. तो चलिए इस आर्टिकल के जरिए गौरव खन्ना से जुड़ी जानते हैं सारी डिटेल्स...

गौरव खन्ना ने टीवी पर कौन-कौन से हिट शोज दिए हैं?

गौरव ने छोटे पर्दे पर कदम 'भाभी' सीरियल के जरिए रखा था. इस शो में उन्हें भुवन सरीन के कैरेक्टर में देखा गया था.उसके बाद उन्हें 2000 दशक के टॉप शो 'कुमकुम' में काम करने का मौका मिला. इस शो में उन्हें शरमन के कैरेक्टर में दर्शकों ने काफी पसंद किया.

2007 में गौरव बतौर लीड एक्टर 'मेरी डोली तेरे अंगना' में नजर आए और छोटे पर्दे पर रूहान ओबेरॉय की भूमिका में छा गए. उसके बाद एक्टर को 2009 में 'ये प्यार ना होगा कम' में अबीर बायपेयी के रोल में देखा गया. इस रोल के लिए उन्हें काफी सराहा गया.बता दें गौरव के संग इस शो में यामी गौतम ने काम किया था.

उसके बाद गौरव ने 'लव ने मिला दी जोड़ी', 'प्रेम या पहेली-चंद्रकांता', 'संतान', 'सीआईडी', 'ब्याह हमारी बहू का', 'जीवनसाथी-हमसफर जिंदगी के', 'तेरे बिन', 'दिल से दिया वचन' और 'हाजिर जवाब बिरबल' जैसे हिट शोज में काम किया. लेकिन, 'अनुपमा' से वो रातोंरात नेशनल क्रश बन गए. अनुज कपाड़िया के कैरेक्टर में उन्हें दर्शकों का खूब प्यार मिला. अभी भी फैंस को 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया की एंट्री का बेसब्री से इंतजार है.

गौरव खन्ना की शादी किससे हुई है, उनकी वाइफ कौन हैं?

गौरव खन्ना ने 2016 में आकांक्षा चमोला संग शादी की थी. कपल की शादी कानपुर में हुई थी. बता दें गौरव की वाइफ आकांक्षा भी टीवी एक्ट्रेस हैं.उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'स्वरागिनी' से की थी.उसके बाद उन्हें 'भुतू' और 'कैन यू सी मी' जैसे शोज में देखा गया.मालूम हो गौरव और आकांक्षा की उम्र में लभगभ 10 साल का अंदर है, लेकिन कपल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता.

गौरव खन्ना की नेटवर्थ कितनी है, कहां से होती है कमाई?

गौरव खन्ना की नेटवर्थ 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अनुसार 8 करोड़ रुपये है. 'अनुपमा' में अनुज कपाड़िया के कैरेक्टर के लिए एक्टर प्रति एपिसोड 1.5 लाख रुपये चार्ज किया करते थे. उसके बाद वो 'सेलिब्रिटी मास्टशेफ' में नजर आए, जिसके विनर भी बने और उन्हें 20 लाख रुपये की प्राइज मनी मिली थी.

इस शो के लिए गौरव को 2.5 लाख रुपये प्रति एपिसोड फीस मिल रही थी. एक्टर की कमाई का सबसे बड़ा जरिया टीवी सीरियल्स हैं.इसके अलावा रिएलिटी शोज, ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया विज्ञापनों के जरिए भी वो मोटी कमाई करते हैं.

गौरव खन्ना कहां से हैं और कितने पढ़े लिखे हैं?

गौरव खन्ना का जन्म कानपुर (उत्तर प्रदेश) में हुआ था. एक्टर ने अपनी स्कूली पढ़ाई सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल, कानपुर से की. गौरव ने मुंबई से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) की डिग्री ली.पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक साल तक आईटी फर्म में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में काम किया. उसके बाद उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा.

