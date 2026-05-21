अनिरुद्ध रविचंद्र या काव्या मारन, कौन है सबसे ज्यादा अमीर? शादी की फिर शुरू हुई चर्चा

अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन एक बार से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. साउथ मीडिया में चर्चा जोरों पर है कि कथित कपल जल्द ही शादी करने जा रहा है. हालांकि, पिछले साल भी दोनों की शादी की अफवाहें इसी समय खूब रहीं लेकिन उस समय अनिरुद्ध ने शादी की खबरों पर विराम लगा दिया था. लेकिन एक बार फिर से इनकी शादी की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है. हालांकि, इस पर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं दोनों में से किसके पास कितनी संपत्ति है.

कौन हैं काव्या मारन?

काव्या मारन के बारे में बात की जाए तो आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम की सीईओ हैं. वो आईपीएल की सबसे यंग एग्जिक्यूटिव हैं. उन्होंने बैचर्ल ऑफ कॉमेर्स में स्टैला मैरिस कॉलेज चेन्नई से ग्रैजुएशन किया है. उनका अकेडमिक फोकस फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट में रहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने लंदन के वॉरविक बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है.





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अनिरुद्ध रविचंद्र के बारे में

इसके साथ ही अनिरुद्ध रविचंद्र के बारे में बात करें तो वो साउथ सिनेमा के जाने-माने संगीतकार हैं. उन्होंने म्यूजिक में कदम 2012 में 'वाय दिस कॉलावेरी डी' से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने रजनीकांत की 'पेट्टा' और शाहरुख की 'जवान' जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है. वह तमिल ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, उनके पिता इंडियन एक्टर रवि राघवेंद्र और मां क्लासिकल ड्रांसर लक्ष्मी रविचंद्र हैं. अनिरुद्ध ने लोयोला कॉलेज चेन्नई से ग्रैजुएशन किया है और लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज और म्यूजिक से पियानो भी सीखा है. वो फ्यूजन बैंड का भी हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा किया है.

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अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन में कौन ज्यादा अमीर?

बहरहाल, अगर बात की जाए कि अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन में कौन ज्यादा अमीर है तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनिरुद्ध रविचंद्र 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जाता है कि वो एक फिल्म में म्यूजिक तैयार करने के लिए 8-10 करोड़ रुपये फीस लेते हैं.

वहीं, काव्या मारन की नेटवर्थ की बात की जाए तो ईटी और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी नेटवर्थ 400 से 435 करोड़ है. हालांकि, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है.