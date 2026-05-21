हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअनिरुद्ध रविचंद्र या काव्या मारन, कौन है सबसे ज्यादा अमीर? शादी की फिर शुरू हुई चर्चा

अनिरुद्ध रविचंद्र या काव्या मारन, कौन है सबसे ज्यादा अमीर? शादी की फिर शुरू हुई चर्चा

Anirudh Ravichander vs Kavya Maran Net worth: अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन एक बार फिर से शादी की खबरों को लेकर चर्चा में हैं. ऐसे में चलिए बताते हैं दोनों में से कौन ज्यादा अमीर है.

By : राहुल यादव | Updated at : 21 May 2026 10:25 PM (IST)
Preferred Sources

अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन एक बार से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में आ गए हैं. साउथ मीडिया में चर्चा जोरों पर है कि कथित कपल जल्द ही शादी करने जा रहा है. हालांकि, पिछले साल भी दोनों की शादी की अफवाहें इसी समय खूब रहीं लेकिन उस समय अनिरुद्ध ने शादी की खबरों पर विराम लगा दिया था. लेकिन एक बार फिर से इनकी शादी की चर्चा ने तूल पकड़ लिया है. हालांकि, इस पर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया गया है. ऐसे में चलिए बताते हैं दोनों में से किसके पास कितनी संपत्ति है.

कौन हैं काव्या मारन?

काव्या मारन के बारे में बात की जाए तो आईपीएल सनराइजर्स हैदराबाद क्रिकेट टीम की सीईओ हैं. वो आईपीएल की सबसे यंग एग्जिक्यूटिव हैं. उन्होंने बैचर्ल ऑफ कॉमेर्स में स्टैला मैरिस कॉलेज चेन्नई से ग्रैजुएशन किया है. उनका अकेडमिक फोकस फाइनेंस और बिजनेस मैनेजमेंट में रहा है. इतना ही नहीं, उन्होंने लंदन के वॉरविक बिजनेस स्कूल से एमबीए किया है.


अनिरुद्ध रविचंद्र या काव्या मारन, कौन है सबसे ज्यादा अमीर? शादी की फिर शुरू हुई चर्चा

यह भी पढ़ें: कौन हैं अनिरुद्ध रविचंद्र? काव्या मारन के साथ है शादी की चर्चा, जानें कितनी है नेटवर्थ

अनिरुद्ध रविचंद्र के बारे में

इसके साथ ही अनिरुद्ध रविचंद्र के बारे में बात करें तो वो साउथ सिनेमा के जाने-माने संगीतकार हैं. उन्होंने म्यूजिक में कदम 2012 में 'वाय दिस कॉलावेरी डी' से डेब्यू किया था. इसके बाद उन्होंने रजनीकांत की 'पेट्टा' और शाहरुख की 'जवान' जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है. वह तमिल ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, उनके पिता इंडियन एक्टर रवि राघवेंद्र और मां क्लासिकल ड्रांसर लक्ष्मी रविचंद्र हैं. अनिरुद्ध ने लोयोला कॉलेज चेन्नई से ग्रैजुएशन किया है और लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज और म्यूजिक से पियानो भी सीखा है. वो फ्यूजन बैंड का भी हिस्सा रह चुके हैं. उन्होंने साउंड इंजीनियरिंग में भी डिप्लोमा किया है. 

यह भी पढ़ें: 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई 'पति पत्नी और वो दो', 6 दिनों में बजट का 45% ही किया वसूल

अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन में कौन ज्यादा अमीर?

बहरहाल, अगर बात की जाए कि अनिरुद्ध रविचंद्र और काव्या मारन में कौन ज्यादा अमीर है तो मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अनिरुद्ध रविचंद्र 50 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो कहा जाता है कि वो एक फिल्म में म्यूजिक तैयार करने के लिए 8-10 करोड़ रुपये फीस लेते हैं.  

वहीं, काव्या मारन की नेटवर्थ की बात की जाए तो ईटी और फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, उनकी नेटवर्थ 400 से 435 करोड़ है. हालांकि, इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 21 May 2026 10:25 PM (IST)
Tags :
Anirudh Ravichander Kavya Maran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
अनिरुद्ध रविचंद्र या काव्या मारन, कौन है सबसे ज्यादा अमीर? शादी की फिर शुरू हुई चर्चा
अनिरुद्ध रविचंद्र या काव्या मारन, कौन है सबसे ज्यादा अमीर? शादी की फिर शुरू हुई चर्चा
साउथ सिनेमा
कौन हैं अनिरुद्ध रविचंद्र? काव्या मारन के साथ है शादी की चर्चा, जानें कितनी है नेटवर्थ
कौन हैं अनिरुद्ध रविचंद्र? काव्या मारन के साथ है शादी की चर्चा, जानें कितनी है नेटवर्थ
साउथ सिनेमा
'पेड्डी' के लिए रामचरण का दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन, शूटिंग के बाद हाथ में हो रहा दर्द, बोले- बेटी को गोद नहीं ले पा रहे
'पेड्डी' के लिए रामचरण का दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन, शूटिंग के बाद हाथ में हो रहा दर्द, बोले- बेटी को गोद नहीं ले पा रहे
साउथ सिनेमा
Karuppu BO Day 7 Live: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमा रखी है धाक, 7वें दिन की इतनी कमाई
Live: सूर्या की 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर जमा रखी है धाक, 7वें दिन की इतनी कमाई
Advertisement

वीडियोज

“Bandar” trailer देख fans को भूल गया “Animal”, Bobby Deol की acting की हो रही तारीफ
Honda अब वापस आ गई with new City, EV and sub 4m SUV | #honda #hondacity #autolive
Petrol-Diesel छोड़ो! ये हैं 2025-26 की सबसे Affordable EV और CNG Cars | #evindia #autolive
EV Revolution in India! पेट्रोल छोड़ अब Electric Cars की तरफ भाग रहे लोग | #evrevolution #autolive
Best EVs to shift from a petrol car: Windsor, Harrier EV, XEV 9s etc | #evindia #windsor #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बिहार
Bihar Dakhil Kharij: दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत होगा ऐक्शन, सम्राट सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
बिहार: दाखिल-खारिज में गड़बड़ी हुई तो तुरंत होगा ऐक्शन, सम्राट सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
फाल्टा सीट पर री-पोलिंग पूर्ण, 87.73 प्रतिशत हुई वोटिंग, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा ने किया जीत का दावा, जानें कब आएंगे नतीजे
आईपीएल 2026
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल का खास 'दोहरा शतक', लंबा छक्का लगाकर किया कमाल 
बॉलीवुड
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
रणबीर कपूर ने किराए पर दिया पाली हिल वाला अपार्टमेंट, 11 लाख मंथली होगा रेंट!
विश्व
मेलोडी ही नहीं, पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को दिए कई और यादगार तोहफे
मेलोडी ही नहीं, पीएम मोदी ने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी को दिए कई और यादगार तोहफे
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
कॉकरोच जनता पार्टी के आधे फॉलोअर्स पाकिस्तानी, बीजेपी के इस नेता ने डेटा शेयर कर किया दावा
इंडिया
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
ट्रंप की धमकियों से बेपरवाह ईरान, तेजी से बना रहा ड्रोन का जखीरा, यूएस रिपोर्ट से खुलासा
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget