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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमा'काश आज जिंदा होती', 'चेन्नई लव स्टोरी' की सक्सेस पर मां को याद कर गौरी प्रिया का छलका दर्द

'काश आज जिंदा होती', 'चेन्नई लव स्टोरी' की सक्सेस पर मां को याद कर गौरी प्रिया का छलका दर्द

Sri Gouri Priya on Mother: गौरी प्रिया की फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. इसी बीच गौरी ने अपनी मां को याद कर बताया कि वो उन्हें सक्सेसफूल एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Jul 2026 07:25 PM (IST)
Sri Gouri Priya on Mother: गौरी प्रिया की फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. इसी बीच गौरी ने अपनी मां को याद कर बताया कि वो उन्हें सक्सेसफूल एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती थी.

साउथ एक्ट्रेसेस गौरी प्रिया इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जो शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक सक्सेस मीट रखी गई, जिसमें फिल्म की टीम और स्टारकास्ट मौजूद थे. जहां एक तरफ फिल्म का जश्न मनाया गया, वहीं गौरी अपनी मां को याद कर बहुत इमोशनल नजर आईं.

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हाल ही में फिल्म के लिए रखी गई सक्सेस मीट में गौरी ने बताया फिल्म के रिलीज के बाद मेरे दोस्त, परिवार और इंडस्ट्री से जुड़े लोग लगातार फोन कर रहे है और बधाई दे रहे हैं.
हाल ही में फिल्म के लिए रखी गई सक्सेस मीट में गौरी ने बताया फिल्म के रिलीज के बाद मेरे दोस्त, परिवार और इंडस्ट्री से जुड़े लोग लगातार फोन कर रहे है और बधाई दे रहे हैं.
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हालांकि उन्होंने भावुक होकर कहा, 'काश मेरी मां आज जिंदा होती और इस सफलता को अपनी आंखों से देख पाती.'
हालांकि उन्होंने भावुक होकर कहा, 'काश मेरी मां आज जिंदा होती और इस सफलता को अपनी आंखों से देख पाती.'
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उन्होंने आगे कहा कि उनकी मां हमेशा से चाहती थी कि अपनी बेटी को एक सक्सेस एक्ट्रेस के रूप में देखें. लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है और आज मुझे उनकी कमी महसूस हो रही हैं.
उन्होंने आगे कहा कि उनकी मां हमेशा से चाहती थी कि अपनी बेटी को एक सक्सेस एक्ट्रेस के रूप में देखें. लेकिन अब वो दुनिया में नहीं है और आज मुझे उनकी कमी महसूस हो रही हैं.
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गौरी की ये बातें उनके फैंस को भावुक कर रही हैं क्योंकि इसके पीछे उनका दर्द छिपा है. सभी उन्हें बधाई दे रहे है और हिम्मत दे रहे हैं.
गौरी की ये बातें उनके फैंस को भावुक कर रही हैं क्योंकि इसके पीछे उनका दर्द छिपा है. सभी उन्हें बधाई दे रहे है और हिम्मत दे रहे हैं.
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बता दें कि उनकी फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे रवि नंबुरी ने निर्देशित किया है.
बता दें कि उनकी फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' 24 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे रवि नंबुरी ने निर्देशित किया है.
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सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.95 करोड़ और आज यानी दूसरे दिन शाम 6 बजे तक 3.73 करोड़ के साथ 8.68 करोड़ रुपये की कमाई की है.
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ओपनिंग डे पर 4.95 करोड़ और आज यानी दूसरे दिन शाम 6 बजे तक 3.73 करोड़ के साथ 8.68 करोड़ रुपये की कमाई की है.
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फिल्म में गौरी प्रिया के साथ किरण अब्बावरम, थ्रिगुन और सिरी हनुमंत जैसे कलाकार नजर आएं, जिन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीता.
फिल्म में गौरी प्रिया के साथ किरण अब्बावरम, थ्रिगुन और सिरी हनुमंत जैसे कलाकार नजर आएं, जिन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीता.
Published at : 25 Jul 2026 07:25 PM (IST)
Tags :
Sri Gouri Priya Chennai Love Story Movie

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