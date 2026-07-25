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'काश आज जिंदा होती', 'चेन्नई लव स्टोरी' की सक्सेस पर मां को याद कर गौरी प्रिया का छलका दर्द
Sri Gouri Priya on Mother: गौरी प्रिया की फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं. इसी बीच गौरी ने अपनी मां को याद कर बताया कि वो उन्हें सक्सेसफूल एक्ट्रेस के रूप में देखना चाहती थी.
साउथ एक्ट्रेसेस गौरी प्रिया इन दिनों चर्चा में हैं. हाल ही में उनकी फिल्म 'चेन्नई लव स्टोरी' सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जो शानदार कमाई कर रही है. इसी बीच फिल्म को लेकर एक सक्सेस मीट रखी गई, जिसमें फिल्म की टीम और स्टारकास्ट मौजूद थे. जहां एक तरफ फिल्म का जश्न मनाया गया, वहीं गौरी अपनी मां को याद कर बहुत इमोशनल नजर आईं.
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Published at : 25 Jul 2026 07:25 PM (IST)
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उत्तम सिन्हासंस्थापक एवं निदेशक, कॉस्मोजिंग फूडलैब्स प्राइवेट लिमिटेड
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