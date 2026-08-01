इस दिन आएगा 'टॉक्सिक' का धांसू ट्रेलर, यश ने खुद बता दी तारीख

Toxic Trailer Release Date: कन्नड़ सुपरस्टार यश इन दिनों एक नहीं, बल्कि दो-दो फिल्मों के जरिए सुर्खियां बटोर रहे हैं. एक फिल्म है 'रामायण' और दूसरी है ‘टॉक्सिक ए फेरीटेल फॉर ग्रोन अप्स’. रामायण का ट्रेलर हाल ही में आया है और फिल्म इस साल दिवाली पर रिलीज होगी. जबकि टॉक्सिक रक्षा बंधन के मौके पर आएगी और फिलहाल फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं. अब यश ने इसके ट्रेलर की रिलीज डेट से खुद पर्दा उठा दिया है. अपना नया पोस्टर शेयर करके उन्होंने बताया है कि आखिर टॉक्सिक का ट्रेलर कब रिलीज किया जाएगा?

यश ने शेयर किया नया पोस्टर

यश ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से नया पोस्टर शेयर किया है. यश ने जो पोस्टर शेयर किया है, उसमें वो सड़क पर खड़े होकर बारिश में भीगते हुए दिखाई दे रहे हैं. उन्होंने हाथ में एक हथियार जैसी चीज भी पकड़ रखी है. बारिश में भीगते हुए यश लंबे कोट और हैट में नजर आ रहे हैं.

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इस दिन आएगा 'टॉक्सिक' का ट्रेलर

इस पोस्टर के साथ यश ने टॉक्सिक की रिलीज डेट के बारे में भी जानकारी दे दी है. उन्होंने बताया कि ट्रेलर को आठ अगस्त को रिलीज किया जाएगा. एक्टर ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'उल्टी गिनती शुरू हो गई है. टॉक्सिक का ट्रेलर 08-08-2026 को आएगा.' इस ऐलान के साथ यश के फैंस खुशी से झूम उठे हैं और ट्रेलर के इन्तजार में है. क्योंकि इससे पहले आए फिल्म के दोनों टीजर ने दर्शकों का काफी ध्यान खींचा था. हालांकि टीजर में इंटीमेट सीन को लेकर काफी बवाल भी मचा था.

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इस दिन रिलीज होगी फिल्म

टॉक्सिक की रिलीज डेट से मेर्कस ने पहले ही पर्दा उठा दिया था. वहीं नया पोस्टर शेयर करने और ट्रेलर की रिलीज डेट बताने के साथ यश ने एक बार फिर फिल्म की रिलीज डेट बताई. उन्होंने आगे लिखा, ‘टॉक्सिक ए फेरीटेल फॉर ग्रोन अप्स’ 26-08-2026 से दुनिया भर के सिनेमाघरों में.'

पांच-पांच हसीनाओं के साथ नजर आएंगे यश

यश की इस मच अवेटड फिल्म का डायरेक्शन गीतू मोहनदास ने किया है. इसमें यश के साथ एक दो नहीं, बल्कि पांच-पांच एक्ट्रेसेस नजर आएंगी. इसका हिस्सा कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी एक्ट्रेसेस भी हैं.

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