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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाअल्लू अर्जुन का धमाका, 'राका' के बाद AA23 से हैरान करेंगे एक्टर, लुक पर आया बड़ा अपडेट

अल्लू अर्जुन का धमाका, 'राका' के बाद AA23 से हैरान करेंगे एक्टर, लुक पर आया बड़ा अपडेट

Allu Arjun Update on AA23: अल्लू अर्जुन फिल्म 'राका' के अलावा लोकेश कनगराज की फिल्म 'AA23' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म के जरिए उनका हैरान कर देने वाला लुक देखने के लिए मिलने वाला है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 01 Aug 2026 03:46 PM (IST)
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तेलुगु सुपरस्टार अल्लू अर्जुन 'पुष्पा द रूल' के बाद किसी फिल्म में नजर नहीं आए लेकिन उनकी कई बड़ी फिल्में पाइपलाइन में हैं, जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है. इसी में से एक एटली कुमार के साथ फिल्म 'राका' है, जिसमें एक्टर अलग ही अवतार में नजर आने वाले हैं. वहीं, इसके साथ ही वो लोकेश कनगराज के साथ भी काम कर रहे हैं, जिसका अभी तक टाइटल नहीं तय किया गया है. इसे AA23 का नाम दिया गया है. 

अब अल्लू अर्जुन की अपकमिंग फिल्म 'AA23' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि इस फिल्म में उनका अलग ही अवतार देखने के लिए मिलने वाला है, जो अभी तक के किरदारों के लुक से काफी अलग होगा. इसे हैरान करने वाला बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि वो पहले कभी ना देखे जाने वाले लुक में नजर आने वाले हैं.

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लुक पर अलग रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किए हैं- सूत्र

फिल्म के सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है, 'लोकेश कनगराज की AA23 में अल्लू अर्जुन का लुक पूरी तरह अलग और यूनिक होगा. अल्लू अर्जुन और लोकेश दोनों ने इस लुक पर काफी समय तक रिसर्च और अलग-अलग एक्सपेरिमेंट किए हैं. दोनों ही अपने किरदारों को पूरी सच्चाई के साथ पर्दे पर उतारने के लिए जाने जाते हैं. 

सूत्रों ने आगे बताया, 'वे चाहते थे कि यह लुक बिल्कुल नया लगे, ऐसा जिसे दर्शकों ने पहले कभी अल्लू अर्जुन के साथ न देखा हो. साथ ही यह किरदार को भी पूरी तरह दर्शाए. AA23 दर्शकों को बड़े स्तर पर चौंकाने वाली है और यह लुक आइकॉनिक बनने वाला है.'

लोकेश कनगराज संग पहली बार काम कर रहे अल्लू अर्जुन

अल्लू अर्जुन और लोकेश कनगराज की जोड़ी पहली बार स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली है. लोकेश और अल्लू अर्जुन की 'AA23' उनकी पहली फिल्म है. फैंस भी इसे देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. इस जोड़ी के काम को पर्दे पर देखने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस जोड़ी ने जबरदस्त हलचल मचा दी है. फिल्म के टाइटल का हाल ही में ऐलान किया जाएगा और अल्लू अर्जुन का लुक भी रिवील किया जाएगा.

अल्लू अर्जुन का धमाका, 'राका' के बाद AA23 से हैरान करेंगे एक्टर, लुक पर आया बड़ा अपडेट

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'राका' में भी दिखेंगे अल्लू अर्जुन

इसके अलावा, अल्लू अर्जुन फिल्म 'राका' में दिखेंगे. इस फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है. इसका निर्देशन एटली कुमार ने किया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म 'राका' को लेकर बताया जा रहा है कि इसमें दो अलग-अलग दौर पर आधारित कहानी को दिखाया जाएगा. 'राका' को दो हिस्सों वाली फ्रेंचाइजी फिल्म के तौर पर प्लान किया जा रहा है. इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ बताया जा रहा है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 01 Aug 2026 03:46 PM (IST)
Tags :
Allu Arjun AA23
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