जियो हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स, कहां देख सकते हैं 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन?

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीJio Hotstar Vs Netflix: 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन की ओटीटी रिलीज को लेकर कंफ्यूज हुए लोग, जानें कहां देख सकते हैं फिल्म?

Jio Hotstar Vs Netflix: 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन की ओटीटी रिलीज को लेकर कंफ्यूज हुए लोग, जानें कहां देख सकते हैं फिल्म?

Dhurandhar Raw And Undekha Version On OTT: 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन ओटीटी पर जल्द ही दस्तक देने वाला है लेकिन फिल्म की ओटीटी रिलीज की अनाउंसमेंट के साथ ही मेकर्स ने एक कंफ्यूजन छोड़ दिया है.

By : राहुल यादव | Updated at : 21 May 2026 04:29 PM (IST)
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आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया, जिसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और यहां पर इसने महानों तक धाक जमाकर रखी. इसे लोगों ने काफी पसंद किया. यहां तक कि ये ओटीटी पर पाकिस्तान में भी खूब देखी गई. ऐसे में अब 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी कंफ्यूज हो गई है क्योंकि इसे एक नहीं दो प्लेटफॉर्म से रिलीज किया जा रहा है. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

नेटफ्लिक्स ने किया 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन का ऐलान

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन की रिलीज का ऐलान किया है. फिल्म की पोस्टर शेयर करने के साथ ही इंस्टाग्राम पर लिखा गया, 'आंधी आ रही है, और इस बार एक्स्ट्रा घातक.' नेटफ्लिक्स पर इसे 22 मई को रिलीज किया जाएगा, जहां पर इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में देखा जा सकता है. इस अनाउंसमेंट के साथ ही लोग इसकी रिलीज के लिए काफी एक्साइटेड हो गए. 

 

 
 
 
 
 
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फिर जियो हॉटस्टर ने भी किया ऐलान

'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन की ओटीटी की रिलीज का ऐलान नेटफ्लिक्स के बाद ही जियो हॉटस्टार ने भी किया, जिसके बाद लोगों में कंफ्यूजन हो गई कि आखिर फिल्म कहां पर रिलीज होगी. जियो हॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'एक कसाईनुमा वर्जन स्पेशली आप सभी के लिए.' जियो हॉटस्टार पर भी इसकी रिलीज की तारीख 22 मई ही तय की गई है. इसके बाद लोगों में कंफ्यूजन देखी गई.

लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन की ओटीटी रिलीज को लेकर लोग खूब रिएक्शन देने लगे. कुछ लोगों में कंफ्यूजन देखने के लिए मिली कि फिल्म को एक साथ दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा? तो कुछ ने कहा कि जियो हॉटस्टार पर ये 5 घंटे की होगी. वहीं, एक ने लिखा कि अगर ये सिर्फ जियो हॉटस्टार पर आ रही है कि तो नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है?

 
 
 
 
 
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कहां देख सकते हैं 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन?

'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन को लेकर अब ओटीटी पर कंफ्यूजन है कि फिल्म को जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स कहां पर देख सकते हैं? तो डील दोनों ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ हुई है. नेटफ्लिक्स के साथ डील पहले ही हो चुकी की थी तो वहां पर 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन रिलीज किया जाना तय था. वहीं, 'धुरंधर 2 द रिवेंज' के हिंदी वर्जन की डील हुई है तो 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन भी रिलीज किया जा रहा है. फिल्म को दोनों ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 21 May 2026 04:29 PM (IST)
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