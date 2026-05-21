जियो हॉटस्टार या नेटफ्लिक्स, कहां देख सकते हैं 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन?

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' को 5 दिसंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन किया, जिसके बाद इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया और यहां पर इसने महानों तक धाक जमाकर रखी. इसे लोगों ने काफी पसंद किया. यहां तक कि ये ओटीटी पर पाकिस्तान में भी खूब देखी गई. ऐसे में अब 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन का ऐलान किया गया है, जिसे लेकर दर्शकों में काफी कंफ्यूज हो गई है क्योंकि इसे एक नहीं दो प्लेटफॉर्म से रिलीज किया जा रहा है. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

नेटफ्लिक्स ने किया 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन का ऐलान

ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन की रिलीज का ऐलान किया है. फिल्म की पोस्टर शेयर करने के साथ ही इंस्टाग्राम पर लिखा गया, 'आंधी आ रही है, और इस बार एक्स्ट्रा घातक.' नेटफ्लिक्स पर इसे 22 मई को रिलीज किया जाएगा, जहां पर इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में देखा जा सकता है. इस अनाउंसमेंट के साथ ही लोग इसकी रिलीज के लिए काफी एक्साइटेड हो गए.

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फिर जियो हॉटस्टर ने भी किया ऐलान

'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन की ओटीटी की रिलीज का ऐलान नेटफ्लिक्स के बाद ही जियो हॉटस्टार ने भी किया, जिसके बाद लोगों में कंफ्यूजन हो गई कि आखिर फिल्म कहां पर रिलीज होगी. जियो हॉटस्टार ने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, 'एक कसाईनुमा वर्जन स्पेशली आप सभी के लिए.' जियो हॉटस्टार पर भी इसकी रिलीज की तारीख 22 मई ही तय की गई है. इसके बाद लोगों में कंफ्यूजन देखी गई.

लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रिया

'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन की ओटीटी रिलीज को लेकर लोग खूब रिएक्शन देने लगे. कुछ लोगों में कंफ्यूजन देखने के लिए मिली कि फिल्म को एक साथ दो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा? तो कुछ ने कहा कि जियो हॉटस्टार पर ये 5 घंटे की होगी. वहीं, एक ने लिखा कि अगर ये सिर्फ जियो हॉटस्टार पर आ रही है कि तो नेटफ्लिक्स क्या कर रहा है?

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कहां देख सकते हैं 'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन?

'धुरंधर रॉ और अनदेखा' वर्जन को लेकर अब ओटीटी पर कंफ्यूजन है कि फिल्म को जियो हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स कहां पर देख सकते हैं? तो डील दोनों ही ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ हुई है. नेटफ्लिक्स के साथ डील पहले ही हो चुकी की थी तो वहां पर 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन रिलीज किया जाना तय था. वहीं, 'धुरंधर 2 द रिवेंज' के हिंदी वर्जन की डील हुई है तो 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन भी रिलीज किया जा रहा है. फिल्म को दोनों ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाएगा.