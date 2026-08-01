8.30 बजे तक 162 करोड़ के पार 'जन नायकन', तोड़ा 'करुप्पू' समेत इन फिल्मों का रिकॉर्ड

Jana Nayagan Box office Collection: थलापति विजय इन दिनों 'जन नायकन' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को करीब 7 महीने बाद सिनेमाघरों में रिलीज किया गया और इसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही बवंडर ला दिया है. एक के बाद एक रिकॉर्ड्स बना रही है और पुरानी फिल्मों के रिकॉर्ड्स को ध्वस्त कर रही है. ऐसे में अब इसकी रिलीज को 10 दिन हो चुके हैं. फिल्म ने दसवें दिन 'करुप्पु' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

'जन नायकन' का डे-10 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' ने 10 दिनों में बंपर कमाई की है. ये विजय के करियर की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में एंट्री कर चुकी है. फिल्म ने अकेले तमिल में 100 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया है.

- सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, फिल्म ने रात 8.30 बजे तक 5.29 करोड़ का कलेक्शन किया है.

- इसकी ऑक्यूपेंसी भी 32.5% दर्ज की गई है. फिल्म का दूसरा सैटरडे भी कमाल का जा रहा है.

- इसके बाद फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 162.39 करोड़ पहुंच गया है.

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'जन नायकन' का बाकी दिनों का कलेक्शन

इसके अलावा 'जन नायकन' के बाकी दिनों के कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो फिल्म ने पहले दिन 42.70 करोड़ का बिजनेस किया. इसके बाद फिल्म ने बाकी दिन भी अच्छी खासी कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले हफ्ते 153.55 करोड़ का कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस ही हिला डाला. वहीं, दूसरे फ्राइडे को 3.55 करोड़ के साथ धीमी शुरुआत की लेकिन शनिवार को वीकेंड का फायदा उठा लिया.





'जन नायकन' ने तोड़ा 'करुप्पु' का रिकॉर्ड

फिल्म 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर 10वें दिन गर्दा ही उड़ा दिया. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने दूसरे शनिवार यानी कि 10वें दिन 14.75 करोड़ का बिजनेस किया था और इसके बाद इसकी 10 दिनों की कमाई 148.85 करोड़ ही पहुंच पाई थी. वहीं, तमिल में इसने 126.60 करोड़ कमाए थे. जबकि विजय की फिल्म का 10 दिनों का कलेक्शन इससे कहीं ज्यादा 161.95 करोड़ है और तो और इसका तमिल कलेक्शन 139.06 करोड़ है. ऐसे में 'जन नायकन' ने 'करुप्पु' के 10 दिनों के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.

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2026 की इन फिल्मों को भी पछाड़ा (कोईमोई के अनुसार)

इतना ही नहीं, 'जन नायकन' ने बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड की भी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है. इसमें...

1. द ओडिसी- 128.94 करोड़ नेट

2. धमाल 4- 163.2 करोड़ नेट

3. वेलकम टू द जंगल- 137.83 करोड़ नेट

4. कॉकटेल 2- 104.53 करोड़ नेट

5. राजा शिवाजी- 105.68 करोड़ नेट

'जन नायकन' का बजट और स्टार कास्ट

बहरहाल, अगर फिल्म 'जन नायकन' के बजट और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो रिपोर्ट्स के अनुसार, फिल्म का बजट 300-350 करोड़ है. इसमें थलापति विजय के साथ ही पूजा हेगड़े जैसे कलाकार लीड रोल में हैं. फिल्म में एक्टर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते नजर आते हैं. आपको बता दें कि इस फिल्म का जनवरी, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना था लेकिन फिल्म को सीबीएफसी की ओर से हरी झंडी नहीं मिली और फिल्म 7 महीनों तक सर्टिफिकेशन के लिए लटकी रही.