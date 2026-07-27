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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीसाउथ सिनेमाएयरपोर्ट पर स्पॉट हुए 'रामायण' के 'रावण', ऑल ब्लैक लुक में डैशिंग लगे यश, तस्वीरें वायरल

एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए 'रामायण' के 'रावण', ऑल ब्लैक लुक में डैशिंग लगे यश, तस्वीरें वायरल

Yash Spotted At Airport: साउथ सुपरस्टार यश को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींच लिया. आइए देखते हैं फोटोज.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Jul 2026 11:19 AM (IST)
Yash Spotted At Airport: साउथ सुपरस्टार यश को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींच लिया. आइए देखते हैं फोटोज.

साउथ सुपरस्टार यश फिल्म 'रामायण' में रावण का रोल प्ले करने वाले हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.जहां से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं.

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साउथ सुपरस्टार यश को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस एक्टर ने अपने डैशिंग लुक से सबका ध्यान खींचा.
साउथ सुपरस्टार यश को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस एक्टर ने अपने डैशिंग लुक से सबका ध्यान खींचा.
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लुक की बात करें तो एक्टर यश ऑल ब्लैक आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने पैप्स को पोज भी दिए.
लुक की बात करें तो एक्टर यश ऑल ब्लैक आउटफिट में काफी हैंडसम लग रहे थे. उन्होंने पैप्स को पोज भी दिए.
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एयरपोर्ट से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं. फैंस एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
एयरपोर्ट से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं. फैंस एक्टर की जमकर तारीफ कर रहे हैं.
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वर्कफ्रंट की बात करें तो यश जल्द ही अपकमिंग फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो यश जल्द ही अपकमिंग फिल्म रामायण में नजर आने वाले हैं.
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फिल्म में वो रावण का रोल प्ले करते दिखेंगे.वहीं रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे.
फिल्म में वो रावण का रोल प्ले करते दिखेंगे.वहीं रणबीर कपूर भगवान राम के किरदार में नजर आएंगे.
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बता दें इस फिल्म को निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इस साल दीवाली पर आएगा.
बता दें इस फिल्म को निर्देशन नितेश तिवारी कर रहे हैं. फिल्म दो पार्ट में रिलीज होगी. पहला पार्ट इस साल दीवाली पर आएगा.
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इसके अलावा एक्टर यश अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक में भी नजर आने वाले है.जो 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
इसके अलावा एक्टर यश अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक में भी नजर आने वाले है.जो 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
Published at : 27 Jul 2026 11:19 AM (IST)
Tags :
Yash :Ramayana

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