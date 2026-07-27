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एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए 'रामायण' के 'रावण', ऑल ब्लैक लुक में डैशिंग लगे यश, तस्वीरें वायरल
Yash Spotted At Airport: साउथ सुपरस्टार यश को हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने अपने स्टाइलिश लुक से सबका ध्यान खींच लिया. आइए देखते हैं फोटोज.
साउथ सुपरस्टार यश फिल्म 'रामायण' में रावण का रोल प्ले करने वाले हैं. हाल ही में उन्हें एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया.जहां से उनकी कई फोटोज वायरल हो रही हैं.
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