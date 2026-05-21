हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडPati Patni Aur Woh Do BO: 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई 'पति पत्नी और वो दो', 6 दिनों में बजट का 45% ही किया वसूल

Pati Patni Aur Woh Do BO: 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई 'पति पत्नी और वो दो', 6 दिनों में बजट का 45% ही किया वसूल

Pati Patni Aur Woh Do Box office: आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' 6 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ का कलेक्शन भी नहीं कर पाई है.

By : राहुल यादव | Updated at : 21 May 2026 06:39 PM (IST)
Preferred Sources

आयुष्मान आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, रकुल प्रीत सिंह और सारा अली खान स्टारर फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे दर्शकों को क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पांस मिला लेकिन, इस पॉजिटिव रिव्यू का फायदा इसकी कमाई पर मिलता नहीं दिख रहा है. फिल्म की रिलीज को 6 दिनों का वक्त हो गया है और इसके बाद भी ये 50 करोड़ की कमाई भी नहीं कर पाई है. ऐसे में चलिए बताते हैं इसने बजट का कितना प्रतिशत वसूल कर लिया है. 

'पति पत्नी और वो दो' का 7वें दिन का लाइव कलेक्शन

आयुष्मान खुराना की फिल्म 7वें दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कछुए की चाल से कमाई कर रही है. वीकेंड के मुकाबले फिल्म की कमाई में वीकडेज में काफी गिरावट दर्ज की जा रही है.
- सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने शाम 6 बजे तक 7वें दिन गुरुवार को 0.95 करोड़ का बिजनेस किया.
- इसके बाद फिल्म का कुल इंडिया नेट कलेक्शन 27.95 करोड़ हो गया है.
- इसे 3,627 शोज और 10.0% ऑक्यूपेंसी दर्ज की गई है.

यह भी पढ़ें: 'नो मीन्स नो...', गुनाहों का सर्कस और 'बंदर' बने बॉबी देओल, दमदार है 'बंदर' का ट्रेलर

6 दिनों में बजट का कितना प्रतिशत किया वसूल?

बहरहाल, अगर बात की जाए कि 'पति पत्नी और वो दो' 6 दिनों में बजट का कितना प्रतिशत वसूल कर लिया है तो फिल्म अभी बजट के जितनी कमाई करने से काफी पीछे है. मूवी 6 दिनों में 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई है. इसका इंडिया नेट कलेक्शन बुधवार 6 दिनों तक 27.00 करोड़ रहा, जो कि बजट के आधे से भी कम रहा. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म का बजट करीब 60 करोड़ है और इस लिहाज से ये फिल्म अभी 45 प्रतिशत रकम ही वसूल पाई है. जबकि इसे अभी 55 प्रतिशत और कमाई वसूलने की जरूरत है.

यह भी पढ़ें: 'धुरंधर' का रॉ और अनदेखा वर्जन की ओटीटी रिलीज को लेकर कंफ्यूज हुए लोग, जानें कहां देख सकते हैं फिल्म?
 
'पति पत्नी और वो दो' की 6 दिनों की कमाई

पहले दिन- 4 करोड़
दूसरे दिन 5.75 करोड़
तीसरे दिन- 7.75 करोड़
चौथे दिन- 3.25 करोड़
पांचवे दिन- 3.50 करोड़
छठे दिन- 2.75 करोड़

'पति पत्नी और वो दो' के बारे में

इसके साथ ही 'पति पत्नी और वो दो' के बारे में बात की जाए तो ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें आयुष्मान खुराना के साथ वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह हैं. ये कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे और भूमि पेडनेकर की फिल्म 'पति पत्नी और वो' का सीक्वल है. इसमें आयुष्मान संग रकुल, सारा और वामिका की केमिस्ट्री को लोग काफी पसंद कर रहे हैं लेकिन इनकी केमिस्ट्री भी कमाई में उछाल नहीं ला पा रही है.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 21 May 2026 06:38 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Pati Patni Aur Woh Do
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Pati Patni Aur Woh Do BO: 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई 'पति पत्नी और वो दो', 6 दिनों में बजट का 45% ही किया वसूल
बॉकस ऑफिस: 50 करोड़ भी नहीं कमा पाई 'पति पत्नी और वो दो', 6 दिनों में बजट का 45% ही किया वसूल
बॉलीवुड
Drishyam 3 Box Office Live: मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का पहले दिन धमाका, 6 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का पहले दिन धमाका, 6 बजे तक कर लिया इतना कलेक्शन
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Worldwide BO: पोस्ट कोविड एरा में बनी अक्षय की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 300 Cr क्लब में होगी एंटर?
भूत बंगला वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस: पोस्ट कोविड एरा में बनी अक्षय की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म, 300 Cr क्लब में होगी एंटर?
बॉलीवुड
32 साल पहले सुष्मिता सेन ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, खास पोस्ट कर एक्ट्रेस ने जताया आभार
32 साल पहले सुष्मिता सेन ने जीता था मिस यूनिवर्स का खिताब, खास पोस्ट कर एक्ट्रेस ने जताया आभार
Advertisement

वीडियोज

Audi SQ8 India Review : पैसा वसूल V8 SUV? #audi #audisq8 #suv #autolive
भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर Piyush Goyal ने दिया बयान | International Relations
Twisha Sharma Case: ट्विशा मौत केस में बड़ा खुलासा | Breaking News | Justice For Twisha
Twisha Sharma Case: ट्विशा की मौत का सच क्या? | Breaking News | Justice For Twisha |
Humayun Kabir Cow Sacrifice Statement: बंगाल की सियासत में नया विवाद खड़ा | Breaking |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेड मार्क की छिड़ी जंग, सरकार के पास लगाई गई गुहार
कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेड मार्क की छिड़ी जंग, सरकार के पास लगाई गई गुहार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Cockroach Janata Party को यूपी चुनाव 2027 के लिए मिला पहला प्रत्याशी! इस मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
Cockroach Janata Party को UP के लिए मिला प्रत्याशी! मुस्लिम नेता ने किया इलेक्शन लड़ने का ऐलान
चुनाव 2026
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
फाल्टा सीट पर दोपहर 3 बजे तक 74.1% मतदान, BJP उम्मीदवार देबांग्शु पांडा का दावा- एक से डेढ़ लाख वोटों से जीत करूंगा दर्ज
आईपीएल 2026
IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम
IPL 2026 के बाद ये पांच क्रिकेटर ले सकते हैं संन्यास, नंबर-3 पर चौंकाने वाला नाम
टेलीविजन
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
करण कुंद्रा को तेजस्वी प्रकाश ने किया डिफेंड, एक्स गर्लफ्रेंड अनुषा दांडेकर को चीट करने की अफवाहों पर कहा ये
इंडिया
CBI का IDFC फर्स्ट बैंक के खिलाफ गबन मामले में एक्शन, पहली चार्जशीट की दाखिल
CBI का IDFC फर्स्ट बैंक के खिलाफ गबन मामले में एक्शन, पहली चार्जशीट की दाखिल
इंडिया
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
बीजेपी कितने साल बाद सत्ता से बाहर हो जाएगी? एक्सिस माय इंडिया फाउंडर प्रदीप गुप्ता की बड़ी भविष्यवाणी
इंडिया
Explained: इंस्टाग्राम पर 15.1 मिलियन फॉलोअर्स, X पर धमाकेदार वापसी! आखिर क्या है मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी?
इंस्टाग्राम पर 15.1 मिलियन फॉलोअर्स, X पर धमाकेदार वापसी! कैसे मजाक में बनी कॉकरोच जनता पार्टी?
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget